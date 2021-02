4 de 6

A pesar de que los pescados y las legumbres son fuentes muy buenas de proteínas, no resultan muy apetecibles a primera hora de la mañana. Pero, que no cunda el pánico: existen otras fuentes con un sabor y una textura más suave. Los lácteos son viejos conocidos a la hora del desayuno, pero no se reducen sólo a la leche de vaca.

Los yogures griegos, pese a que han sido desplazados durante años de las dietas saludables debido a su proporción de grasa, son un alimento saludable. Eso sí, sólo si son naturales; los de sabores y aquellos que tienen trozos incorporan azúcar entre sus ingredientes. Este yogur destaca entre el resto de lácteos por su cantidad de proteínas, pero, además, contiene grasas saludables.