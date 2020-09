Este es el desconocido beneficio de la vitamina C que puede mejorar tu calidad de vida

Entre todos los micronutrientes conocidos, pudiéndose dividir estos en los grandes grupos de vitaminas y minerales, la vitamina C suele ser la gran protagonista de las épocas invernales por su supuesta relación con los resfriados (spoiler: la vitamina C ni cura ni previene los resfriados).

Pero, dejando de lado el mito iniciado por el químico Linus Pauling, la vitamina C tiene múltiples funciones dentro del organismo humano, conociéndose una clara relación con el sistema inmune, pero no tan directa y fácil como comer alimentos ricos en vitamina C y evitar infecciones.

De hecho, y según un nuevo estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad East Anglia (UEA), y publicado en The Journal of Nutrition, la vitamina C podría ayudar a retener masa muscular en los individuos mayores de 50 años.

En anteriores investigaciones ya se habría relacionado una mayor cantidad de masa muscular y mejor salud con el paso de los años, lo que a su vez reduciría el riesgo de muerte por cualquier causa: a partir de los 30 años, a mayor masa muscular, menor riesgo de "sustos" cardíacos.

Mejorar la calidad de vida

Ahora, este nuevo trabajo habría buscado la relación entre el consumo de vitamina C, un micronutriente presente en verduras, frutas cítricas y bayas, con un mejor nivel de masa muscular. Se trata de un factor a tener en cuenta, ya que se sabe que existe una significativa tendencia natural a perder masa muscular a medida que el organismo envejece. Todo ello, cuando se llega a edades avanzadas, da lugar a sarcopenia (pérdida de masa muscular y función del músculo esquelético), fragilidad y pérdida de la calidad de vida.

Como bien recuerda la profesora Alisa Welch, de la Escuela de Medicina de Norwich de la UEA, en individuos mayores de 50 años se pierde hasta un 1% de masa muscular cada año. Y se cree que dicha pérdida afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo. Así, con el paso del tiempo, la sarcopenia y la fragilidad pueden desembocar en discapacidades físicas, diabetes tipo 2, peor calidad de vida y muerte prematura.

Pero, por otro lado, se sabe que el consumo de vitamina C estaría relacionado con los niveles de masa muscular. Este micronutriente ayudaría a defender a las células y tejidos del organismo de sustancias potencialmente dañinas, como los radiales libres, según Welch. Sin embargo, sin métodos preventivos, los radicales libres contribuirían a la destrucción de masa muscular, acelerando así la edad biológica del organismo.

Aún sabiendo esto, existen pocos trabajos que hayan estudiado la importancia de la ingesta de vitamina C en personas mayores.

La recomendación diaria

Por ello, Welch y sus colegas analizaron datos de 13.000 personas de entre 42 y 82 años que participaron en el estudio Norfoik EPIC (investigación prospectiva europea sobre cáncer y nutrición). Se calculó su masa muscular, y su ingesta diaria de vitamina C gracias a un diario de alimentos que abarcaba siete días. Además, también se midieron sus niveles de vitamina C en sangre.

Según sus resultados, a mayores niveles de vitamina C en la dieta o en sangre, mayores niveles de masa muscular tenían los individuos, en comparación con aquellos con menores niveles sanguíneos o ingestas más bajas de este micronutriente.

En la otra cara de la moneda, y a pesar de que es relativamente fácil consumir suficientes niveles de vitamina C gracias al consumo de frutas, verduras o suplementos dietéticos, el estudio también descubrió que hasta el 60% de los hombres y el 50% de las mujeres del estudio no consumían suficiente vitamina C, según las recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria.

Dichos niveles no precisan una gran dosis de vitamina C, sino que simplemente con comer una fruta cítrica al día, o una parte de vegetales en cada comida principal, sería más que suficiente.