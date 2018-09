Cómo reciclar fácilmente los distintos materiales

Desde hace unos años, se repite exactamente la misma cantinela: aparta tus residuos; el plástico va al amarillo; los tetrabriks no son cartón; el cristal, al verde; no dejes las tapas de las botellas puestas. Recicla, recicla, recicla. Una cantinela que cada vez cala más. Si bien en ocasiones pueda dar cierta pereza, el reciclaje es indispensable.

La explotación irresponsable ahoga el planeta y todos debemos aportar nuestro grano de arena. Reciclar es una buena forma de arrancar, puesto que implica importantes beneficios en ahorro de materias primas, energía, agua y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Conforme a los objetivos de la UE, en 2025 todos y cada uno de los miembros de la Unión Europea deben reciclar al menos el 50% de los restos municipales. En 2035, la cantidad se debe alcanzar el 65%. En nuestros días, países como España y Portugal quedan bajo la media europea del 45%, con lo que cualquier ayuda es poca.

Como en todos y cada uno de los campos, la innovación ha llamado a la puerta del reciclaje y la tecnología da luz verde a nuevas ideas a fin de que reciclar sea poco a poco más eficaz. Proyectos novedosos para facilitar el reciclaje en las urbes, volver a usar materiales que ya antes se desechaban, desarrollar nuevos sistemas de recogida de basura y también impactar de forma positiva desde casa. Esto es lo último en innovación y reciclaje.

Devuelve la botella, recobra tu dinero y ayuda al medio ambiente

En el momento en que una idea marcha, lo mejor es imitarla. En Alemania, el 95% de los envases reutilizables se reciclan. Los países escandinavos tienen cifras de restauración de entre el 80% y el 90%. ¿Cuál es el milagro? Pfand. Consiste en una medida que se realiza en los supermercados y comercios en los que venden bebidas. Se aplica un suplemento de entre 8 y 25 céntimos auxiliares por envase adquirido, que se devuelve al usuario cuando lo lleva de vuelta al punto de reciclaje en cualquier tienda que lo venda. Ahora, España desea instalar este sistema de retorno de envases, y ya se han puesto en marcha ideas en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y Navarra.

La resurrección del plástico

El Do It Yourself (DIY, hazlo tú mismo), ha cosechado muchos seguidores en los últimos tiempos. ¿Qué puede haber mejor que unirlo al reciclaje? Sobre todo, tratándose de volver a usar el plástico, el material inmortal que puebla los océanos. Los restos guardados en el mar suman la alarmante cifra de un par de millones de toneladas anuales, cantidad suficiente para compensar una balanza con 800 Torres Eiffel, conforme datos de Greenpeace.

De ahí que, el diseñador holandés Dave Hakkens lanzó en 2016 Precious Plastic, una plataforma para que cualquiera pueda edificar una pequeña planta de reciclaje de plástico en su casa. Ofrece de manera gratuita manuales, planos y vídeos donde se explica meticulosamente de qué manera montar (con materiales y herramientas básicas, económicas y simples de hallar en el mundo entero) una serie de máquinas para reciclar.

Como resultado se pueden conseguir picaportes, contenedores, lámparas y cualquier cosa que la imaginación sugiera para darle al plástico una segunda vida.

Muebles ecológicos en tu salón

Otra iniciativa que busca reconvertir los desechos en cosas útiles viene de Colombia. Este país es líder en la producción de café, lo que implica 500.000 toneladas anuales de restos de cáscaras de café, conforme indica el emprendedor Juan Nicolás Suárez. Su empresa Diseclar crea un nuevo material desde plástico reciclado y fibra vegetal del café, que es ideal para la fabricación de acabados arquitectónicos o muebles para el salón, y es respetuoso con el medioambiente.

Robots que reaprovechan tu teléfono

Ya no solamente se reciclan envases, papeles de oficina o bien desechos orgánicos. Si hay algo que abunda en el planeta y que no deja de medrar en los últimos tiempos son los restos electrónicos. ¿Qué se hace con un móvil deteriorado? ¿Y con esa tablet que ya no sirve? En el Instituto Skolkovo de Ciencia y Tecnología de la ciudad de Moscú (Rusia) y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (EE.UU.) cooperan para la construcción de robots que desmonten dispositivos electrónicos para su siguiente reciclaje.

El proyecto tiene por nombre Recybot y su objetivo es crear un sistema robótico inteligente de gran velocidad que despiece componentes electrónicos en partes reciclables que después se puedan volver a usar. Para esto, se sirven de la visión artificial y de redes neuronales.

¿Dónde podemos llevar los dispositivos electrónicos que ya no nos sirven? No, no se te ocurra lanzarlos al primer contenedor que veas. En su sitio, puedes dar tu aparato viejo en el mismo establecimiento donde lo adquiriste o bien en la tienda a la que vayas a adquirir uno nuevo. Además de esto, hay una extensa red de Puntos de Recogida de aparatos electrónicos en España. Ya no tienes disculpa. Con esa pequeña acción se puede recobrar hasta el 90% del material de tu viejo móvil y contribuirás a la economía circular.

Ir a la moda de la sostenibilidad

Todos los años se fabrican 100.000 millones de prendas, según datos de Greenpeace. El 40% de ellas no se emplean. Como usuarios, deberíamos cuidar nuestra ropa e intentar usarla a lo largo del mayor tiempo posible, puesto que reducir su fabricación evitaría emisiones de dióxido de carbono, desechos y malgasto de agua. Solo las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la producción textil representan 1,2 billones de toneladas anuales. No obstante, la moda domina, cambiamos el guardarropa con frecuencia y consumimos de más.

Si deseamos ir a la moda, cuando menos hagámoslo de forma sostenible. Podemos apostar por Ecoalf: sus tejidos están fabricados con materiales reciclados, y emplean la tecnología y el I+D para crear productos sostenibles de la más alta calidad.

Otra alternativa es Pure Waste, en el sur de India, donde reciclan restos textiles, fabrican nuevas prendas y se proveen de energía renovable. Grandes diseñadores como Moisés Nieto y María Clè Fiel asimismo han subido el reciclaje a la pasarela. Viste con estilo, pero con la cabeza alta.

"Solo reciclando 3 botellas se ahorra suficiente energía para cargar la batería de un móvil inteligente a lo largo de un año"

Envases de utilizar y reciclar

En España hay más del doble de contenedores de vidrio que bares (218.000 frente a 101.397, conforme las últimas cifras de Ecovidrio y de la Federación De España de Hostelería y Restauración). Un buen motivo para dejarse de disculpas y reciclar en el camino a tomar unas cañas. Para tomar decisiones sobre la localización de esos contenedores, en Ecovidrio emplean big data teniendo presente factores como la situación de los establecimientos de hostelería, que precisan usarlos de forma asidua.

El reciclaje comienza en casa, con la separación de restos. "La gente asocia el reciclaje de vidrio al iglú verde, con lo que hicimos una versión pequeña (el Miniglú) a fin de que lo puedan tener en su casa y se motiven", explica la subdirectora técnica de operaciones de Ecovidrio, Laura García.

En la planta de tratamiento de vidrio asimismo está presente la tecnología, como especifica la subdirectora: "Utilizamos unos separadores ópticos que, a través de un proceso de infrarrojos, distinguen el material reutilizable de otras impurezas".

El vidrio que cae en los contenedores se recicla al 100% (de una botella sale otra precisamente igual) y en ese proceso se ahorra energía, se emite menos dióxido de carbono y se optiman recursos naturales. "Solo reciclando 3 botellas se ahorra suficiente energía para cargar la batería de un móvil a lo largo de un año", especifica García. Toda vez que conectes el cargador, acuérdate de la relevancia de separar el vidrio.

Recicla tus fármacos y sana el planeta

Amontonamos cajas y cajas de fármacos en un cajón: algunos que hemos dejado de tomar, otros que han caducado por el camino. En vez de lanzarlos a un contenedor normal o, peor, al desagüe o bien a un entorno natural donde pueden dañar el ecosistema y contaminar, lo mejor es llevarlos a un contenedor SIGRE. De ahí se aprovechan para hacer materiales nuevos y combustible.

En Estados Unidos la situación es más espinosa porque no hay sanidad pública y muchos ciudadanos no pueden abonar sus medicinas. La Universidad de Stanford (EE. UU.) creó una plataforma a fin de que centros de salud, farmacias, viviendas e institutos pudiesen llevar los fármacos no utilizados para que se volviesen a utilizar y se entregasen a los cuidados de atención básica.

Wall-B, el robot basurero

Como Wall-E también, el entrañable robot que limpia la basura descuidada por los humanos en un futuro distópico del planeta Tierra, Wall-B es un robot basurero. La compañía Sadako Technologies creó este brazo robótico controlado por un sistema de visión automática y también inteligencia artificial para la recogida selectiva de restos PET en plantas de tratamiento. Un computador procesa las imágenes de los desechos y distingue los envases de este tipo de plástico; Wall-B los captura para separarlos del resto. Esta clase de robots abarata el proceso y aumenta el volumen de restos reciclados.

Innovación hasta en el camión

La deforestación desnuda a nuestro planeta. Por año se usan 115 mil millones de hojas de papel en oficinas y el 90% de la pulpa de esa celulosa procede de árboles. Desde 1990 se han perdido unos 129 millones de hectáreas de bosques (una superficie prácticamente equivalente a la de Sudáfrica), conforme el estudio Evaluación de los recursos forestales mundiales 2015 de la Organización de las Naciones Unidas para la Nutrición y la Agricultura (FAO, por sus iniciales en inglés).

El directivo general de la Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón (REPACAR), Manuel Domínguez, explica que la fibra de celulosa recuperada acorta su vida toda vez que se vuelve a utilizar, soportando hasta 8 ciclos y necesitando que se agregue algo de fibra virgen cada vez.

A lo largo de los últimos años se ha mejorado en logística, limpieza y tratamiento del material, pero hay que continuar avanzando, como apunta Domínguez: "Sobre todo, procuramos crear en logística, para optimar los costes de transporte y disminuir al mínimo el impacto en el medioambiente de esos automóviles. Empleamos unos sistemas informáticos basados en big data que optiman las sendas de recogidas y sensores en los contenedores que te informan en qué momento están llenos". Ideas similares se dan alrededor del planeta, por poner un ejemplo en Bergen (Noruega) y asimismo en España de la mano de Ecovidrio. Se terminó lo de tener que dejar la caja en la acera porque no cabe en el contenedor.

No lo olvides: aparta tus residuos; el cartón, al azul; los botes de cristal se tiran sin tapadera; las pilas, al punto limpio pertinente. Recicla, recicla, recicla. El planeta te lo agradecerá.

*** Fuente: Opinno, editora de MIT Technology Review en español