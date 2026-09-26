Los veterinarios coinciden: el juguete perfecto para un gato no es una cuerda, sino una sencilla caja de cartón

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Las claves Generado con IA Veterinarios coinciden en que la caja de cartón es el mejor juguete para gatos, superando cuerdas y objetos tecnológicos. Las cajas de cartón ayudan a reducir el estrés y facilitan la adaptación de los gatos a nuevos entornos, según estudios científicos. El cartón ofrece ventajas térmicas y satisface el instinto de refugio y caza de los gatos, contribuyendo a su bienestar físico y emocional. Se recomienda retirar grapas, cintas adhesivas y embalajes peligrosos antes de ofrecer una caja a los gatos para garantizar su seguridad.

El mejor juguete para un gato, realmente, no es un objeto tecnológico ni una cuerda tradicional, sino una simple caja de cartón. Expertos como Carlos Gutiérrez, veterinario, así lo sostienen y aseguran que se trata de una "herramienta" indispensable para el desarrollo físico y emocional de nuestras mascotas.

Si bien es cierto que, tradicionalmente, se suele apostar por juguetes de hilo -como cuerdas-, lo cierto es que los gatos acostumbran a tener preferencia por las mencionadas cajas de cartón, que responden directamente a un mecanismo natural de reducción de estrés y adaptación ambiental.

Un estudio de la Universidad de Utrecht reveló que los gatos que disponen de una caja para esconderse registran niveles de cortisol significativamente más bajos y se habitúan mucho más rápido a los nuevos entornos en comparación con aquellos que no la tienen.

Para el animal, este espacio cerrado funciona como un refugio donde se siente protegido de cualquier amenaza externa, lo que le permite relajarse y permanecer tranquilo ante todo lo que procede del exterior.

Pero además del factor psicológico, que realmente es muy importante en este caso, el cartón ofrece ventajas físicas evidentes relacionadas con la regulación térmica y el instinto de caza. Gracias a que el material es un aislante perfecto para retener el calor corporal, los gatos logran la temperatura perfecta sin esfuerzo y de manera cómoda en el interior de las cajas.

La caja de cartón es la ganadora

No obstante, y según señala la comunidad veterinaria, hay que tener cierta precaución con las cajas de cartón: es recomendable vigilar siempre a los gatos de nuestra casa cuando estén jugando con estos juguetes.

Es fundamental retirar por completo cualquier elemento peligroso como grapas metálicas, restos de cinta adhesiva, pegamentos industriales o etiquetas que puedan ser ingeridas o causar cortes.

A su vez, también hay que descartar el uso de embalajes que hayan transportado productos químicos o de limpieza, garantizando así un entorno seguro para nuestro animal. Una vez lo hayamos asegurado todo, es hora de dejar disfrutar a nuestras mascotas.

Lo mejor es que, de manera totalmente instintiva, los gatos siempre suelen meterse solos en las cajas de cartón y lo reconocen automáticamente como un juguete, sin necesidad de aplicar ningún tipo de repetición.

Y es que de manera natural, como comentábamos, es un refugio que ayuda a liberar el estrés, tener intimidad, aumentar la seguridad y regular la temperatura corporal, por lo que es sin duda el pasatiempo definitivo. Aunque tampoco hay que dejar de lado otro tipo de juguetes para que nuestro gato tenga todo tipo de actividad física.