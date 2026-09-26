Lara Ferreiro, psicóloga: "No descartaría que Shakira vuelva con Piqué si él regresara muy arrepentido y le pidiera perdón"

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Las claves Generado con IA La psicóloga Lara Ferreiro diagnostica que Shakira atraviesa un duelo sentimental extraordinariamente prolongado tras su ruptura con Piqué. Ferreiro señala que la cantante, pese a su fortaleza profesional, presenta una fuerte dependencia emocional y una profunda crisis de identidad tras perder su ideal familiar. Según la experta, no se descartaría una reconciliación entre Shakira y Piqué si él mostrara un profundo arrepentimiento y pidiera perdón sinceramente. Las estadísticas indican que cerca del 60% de las mujeres podrían perdonar una infidelidad, y la expareja ya mantiene conversaciones tranquilas por el bienestar de sus hijos.

Más de cuatro años después de la ruptura más mediática de la década, el diagnóstico psicológico es contundente: la cantante colombiana atraviesa un duelo sentimental extraordinariamente prolongado.

La psicóloga Lara Ferreiro, experta en relaciones y autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, desgrana las claves de un proceso emocional que mantiene vivas las cicatrices de una historia que paralizó al mundo.

La herida sigue palpitando bajo los focos. Durante los últimos conciertos en Madrid, la artista continuó lanzando alusiones indirectas a su desamor. Este comportamiento constante, según Ferreiro, apunta a un posible duelo crónico o patológico.

La separación no solo fulminó su relación con el exfutbolista, sino que dinamitó el mayor sueño vital de Shakira: replicar el modelo familiar de sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll, quienes llevan décadas juntos.

Perder esa estructura idealizada empujó a la cantante a una severa crisis de identidad. Ferreiro señala que la artista posee una personalidad extremadamente exigente, soñadora, perfeccionista y muy controladora con su trabajo.

Sin embargo, esta férrea faceta profesional contrasta con una fuerte dependencia emocional.

La propia cantante llegó a confesar en una entrevista que sentía que no valía nada sin un hombre a su lado.

El diagnóstico de Shakira

El impacto público de la traición fue devastador. La infidelidad, no obstante, es una realidad frecuente; según datos de la plataforma Ashley Madison, alrededor de 16 millones de españoles han sido infieles, destacando los futbolistas como una de las profesiones con mayores tasas de deslealtad.

La irrupción de Clara Chía supuso para la colombiana el colapso absoluto de su proyecto de vida y su autoestima.

Mientras Piqué optó por una estrategia de silencio, procesando su duelo mucho antes de la ruptura oficial, Shakira transformó la humillación en musicoterapia.

La colombiana transitó desde la profunda incredulidad de Monotonía hasta la rabia empoderada de su colaboración con Bizarrap para poder recuperar la sensación de control.

Pero el detalle más revelador del análisis de Ferreiro rompe por completo la narrativa actual de superación absoluta.

"No descartaría que Shakira vuelva con Piqué si él regresara muy, muy arrepentido, reconociendo el daño causado y pidiéndole sinceramente perdón", sentencia la psicóloga.

La especialista sostiene que, incluso tras una traición tan dolorosa, el apego, el amor y la historia familiar construida durante más de una década pueden permanecer latentes.

Las estadísticas respaldan este giro argumental. Los estudios de Ashley Madison revelan que cerca del 60% de las mujeres afirman que podrían perdonar una infidelidad.

Aunque el perdón no obliga necesariamente a reconstruir la relación de pareja, el muro de hielo entre ambos ya ha comenzado a agrietarse.

A día de hoy, ha trascendido que la expareja ya logra mantener conversaciones telefónicas tranquilas para gestionar los asuntos de sus hijos, Milan y Sasha.

El tiempo dirá si la transformación personal de la loba deja una puerta entreabierta al pasado.