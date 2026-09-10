Los meteorólogos lo confirman: "Dentro de cuatro años, en 2030, se volverá a batir el récord de calor en España"

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Las claves Generado con IA Los meteorólogos advierten que España podría batir un nuevo récord de calor en los próximos cuatro años, debido a la tendencia ascendente de las temperaturas. El verano de 2026 se considera el más caluroso registrado en la serie histórica desde 1961, con temperaturas medias 2,5 ºC por encima del promedio reciente. Los récords de días cálidos superan ampliamente a los de días fríos en la última década, con 221 frente a solo 7, según datos de AEMET. Las olas de calor en España no solo son más frecuentes, sino que también duran más, y los días con temperaturas extremas aparecen antes en el calendario escolar.

España acaba de terminar el que probablemente sea el verano más caluroso desde que existen registros y la pregunta surge casi de manera inevitable: ¿cuánto tiempo durará este récord? Para Francisco Cacho, físico y meteorólogo de laSexta, probablemente no demasiado.

El especialista analizaba esta semana las temperaturas del verano meteorológico de 2026, formado por junio, julio y agosto, cuando lanzaba una advertencia sobre lo que puede ocurrir durante los próximos años.

Eso no significa necesariamente que 2027 vaya a superar inmediatamente a 2026, explicaba. “Pero lo que sí parece seguro es que dentro de uno, dos, tres o cuatro años se volverá a batir el récord”, señalaba Cacho.

Su razonamiento tiene un matiz importante. Las temperaturas no aumentan exactamente unas décimas cada año. Puede aparecer un verano menos caluroso después de otro excepcional y posteriormente regresar uno todavía más extremo.

“La subida de las temperaturas no es lineal, sino en forma de dientes de sierra”, explica el meteorólogo. Lo importante, añade, es que por detrás de esas oscilaciones existe una tendencia ascendente que no se limita a España, sino que se observa también a escala mundial.

Los datos disponibles permiten apreciar claramente esos dientes de sierra.

A finales de agosto, AEMET consideraba ya “prácticamente seguro” que el verano de 2026 acabaría siendo el más cálido de la serie histórica de la España peninsular, que comienza en 1961. Los datos provisionales situaban su temperatura media aproximadamente 2,5 ºC por encima del promedio de 1991-2020.

El récord anterior estaba muy cerca. El verano de 2025 había sido también extraordinariamente cálido, al igual que el de 2022.

Los récords cálidos ya son más frecuentes

Lo ocurrido durante los últimos años permite entender mejor la afirmación de Cacho. AEMET calcula que la temperatura media de España ha aumentado alrededor de 1,75 ºC desde 1961. Además, los 12 años más cálidos de toda la serie histórica hasta 2025 pertenecían al siglo XXI.

Todavía más llamativa resulta la diferencia entre récords cálidos y fríos.

Solo durante 2025 se registraron 25 récords de días cálidos y ninguno de días fríos en las estaciones de referencia utilizadas por AEMET. En un clima sin una tendencia marcada, cabría esperar aproximadamente cinco récords de cada tipo.

Si se amplía la mirada a la última década, la diferencia aumenta: se contabilizaron 221 récords de días cálidos frente a únicamente siete de días fríos. Es decir, los récords cálidos fueron unas 32 veces más frecuentes.

Y 2026 ha continuado acumulando registros excepcionales. Abril fue el más cálido desde que comenzó la serie en 1961, con una temperatura media 3,2 ºC superior a lo habitual. La primavera completa terminó siendo la segunda más cálida registrada en España.

Julio volvió a romper registros. Con una media de 25,7 ºC, quedó empatado con julio de 2022 como el mes más cálido de toda la serie histórica española, no únicamente entre los meses de julio. La temperatura superó en 2,6 ºC el promedio climático actual.

En una de cada tres estaciones principales se batió ese mes su récord de temperatura media para julio.

Por eso Cacho insiste en que un futuro verano algo más fresco no supondría que la tendencia haya desaparecido. El clima puede oscilar considerablemente de un año a otro por la circulación atmosférica, las temperaturas oceánicas y otros fenómenos naturales.

Lo que está cambiando es el punto de partida sobre el que se producen esas oscilaciones. AEMET lo observa también en episodios concretos. Francisco Cacho recordaba este verano que alcanzar 40 ºC no es algo nuevo en España; lo que ha cambiado es la duración y frecuencia de estos episodios. “40 grados hemos tenido siempre, pero ahora se alarga mucho en el tiempo”, explicaba en julio.

El propio calendario del calor está modificándose. Cacho ha mostrado también cómo en Madrid los días con al menos 32 ºC durante las últimas semanas del curso escolar se han multiplicado respecto a décadas anteriores, una señal de que las condiciones veraniegas aparecen cada vez antes.

Por eso la advertencia sobre los próximos récords no debe interpretarse como una predicción meteorológica para 2027, 2028 o 2029. Nadie puede saber hoy cuál será exactamente la temperatura media de esos veranos.

Lo que Cacho describe es una tendencia climática: cada nuevo verano extraordinario se desarrolla sobre un país que ya es más cálido que varias décadas atrás.