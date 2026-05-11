Hantavirus, última hora en directo del crucero en Tenerife | Sanidad informa que las PCR de los 14 españoles del Gómez Ulla se conocerán a lo largo del día
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que el virus ya ha dejado 3 fallecidos.
La letalidad del virus, según un informe del Ministerio de Sanidad, es del 25,7%.
LAS CLAVES
- 09:36 Protección Civil prevé los últimos desembarcos entre las 17 y 18:30 horas y asegura que el barco zarpará a las 19
- 09:15 Sanidad anuncia que la cuarentena se contará a partir del 6 de mayo y se extenderá 42 días
- 07:25 Un ciudadano estadounidense da positivo por hantavirus y otro presenta síntomas leves
El domingo 10 de mayo llegó a España el buque MV Hondius, en el que tuvo lugar un brote de hantavirus el pasado 11 de abril.
Ante la situación, se activaron estrictos protocolos sanitarios para garantizar la seguridad de pasajeros y tripulación.
Tras el desembarco, las autoridades se encuentran coordinando la repatriación de los pasajeros y tripulantes a sus respectivos países, siguiendo las medidas de prevención y vigilancia establecidas.
¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?
Es una enfermedad que se transmite de animales a humanos, en concreto procede de las ratas. Se transmite a los humanos a través de la inhalación, es decir, al respirar aire contaminado por partículas de saliva, orina o excrementos de roedores infectados. También, por contacto directo o mordeduras.
El hantavirus, que se transmite a través de la orina o heces de las ratas, fue detectado en el crucero neerlandés MV Hondius que partía desde Argentina con dirección Canarias
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Dos pasajeras repatriadas a Irlanda no presentan síntomas del virus
Dos pasajeras irlandesas del crucero MV Hondius se encuentran en buen estado y sin síntomas del hantavirus tras completarse su repatriación a Dublín la pasada noche, confirmaron este lunes las autoridades sanitarias de este país.
Tras la llegada del crucero a Tenerife el domingo, las pasajeras embarcaron en un avión de la Fuerza Aérea de la República de Irlanda acompañadas por dos sanitarios del Servicio de Salud de este país (HSE, en inglés). La directora general de salud, Mary Horgan, explicó hoy que las viajeras han ingresado en un hospital del HSE de Dublín, donde serán sometidas a pruebas y monitoreadas para detectar signos de infección.
"Están con buen ánimo y gozan de buena salud", declaró a la cadena pública RTE Horgan, quien reiteró que ninguna presenta síntomas del hantavirus. Agregó que ambas permanecerán en cuarentena durante unos 42 días desde el primer día de exposición al virus, que las autoridades han fijado en el pasado 1 de mayo.
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Mónica García defiende que no se hayan hecho PCR a los pasajeros antes de desembarcar: "Nos ceñimos a los protocolos"
Sobre la tensión generada con el presidente canario Fernando Clavijo, García insiste en que "no vamos a entrar en ninguna de estas polémicas: el Gobierno de España está a lo que está, a trabajar". Celebra que "el mundo nos esté agradeciendo nuestra labor".
La ministra de Sanidad defiende que no se hayan hecho PCR a los pasajeros antes de que abandonasen el crucero. "No hay nada mejor que ceñirse en una alerta sanitaria a los protocolos que establecen los mecanismos epidemiológicos", subraya. Fuentes del Ministerio apuntan que en MV Hondius no existía capacidad técnica ni razones epidemiológicas.
"Estamos monitorizando a todos los pasajeros y a todos los contactos del contagiado de uno de los vuelos de Johannesburgo a Países Bajos. Esto es un éxito del multilateralismo y del concepto de salud global", añade.
"Nos vamos a mover siempre por los mejores criterios técnicos y epidemiológicos", insiste. "Cada uno tendrá que responder en dónde estaba".
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La mujer ingresada en Alicante por sospechas de hantavirus se hará hoy una tercera PCR
La mujer de 32 años aislada en el hospital de San Juan de Alicante por sospechas de hantavirus, que ya ha dado dos veces negativo de esta enfermedad, está previsto que sea sometida a una tercera PCR a última hora de este lunes que será enviada al Centro Nacional de Microbiología, en Madrid.
Fuentes de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana han informado hoy a EFE de que la mujer permanece asintomática.
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Sanidad informa que el último vuelo que saldrá hoy hacia Países Bajos se llevará también a los ciudadanos australianos
Mónica García, ministra de Sanidad, Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, comparecen desde el puerto de Granadilla para actualizar la información sobre la operación de desembarco y repatriación de los pasajeros del MV Hondius.
Marlaska arranca transmitiendo el pésame a la familia del guardia civil Bernardino Alberto Rodríguez, fallecido por un infarto cuando participaba en el operativo.
Mónica García toma ahora la palabra y agradece el trabajo a los 400 periodistas acreditados transmitiendo "información minuciosa", que tiene "un valor de salud pública incalculable". "Podemos estar orgullosos como Gobierno y como país. Tenemos las capacidades para haber asumido este operativo tan complejo", celebra.
Respecto a los 14 españoles en el Gómez Ulla dice que "se encuentran bien", se les ha hecho una PCR y a lo largo del día se conocerán los resultados.
También se han hecho las labores de repostaje del crucero y faltan las de avituallamiento. García anuncia que en el vuelo programado para esta tarde "antes de las 19 horas" a Países Bajos se van a trasladar finalmente a los ciudadanos australianos. La aeronave fletada por Australia no estará disponible a tiempo.
"Ahora mismo hay 54 personas en el buque de las cuales se quedarán 32 y partirán hacia Países Bajos", detalla.
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Sánchez resalta la coordinación ante el hantavirus al agradecer a Guterres el apoyo que ha dado a España
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resaltado este lunes la coordinación entre países e instituciones para hacer frente a la gestión del hantavirus, al agradecer al secretario general de la ONU, António Guterres, el apoyo que ha dado a España.
Guterres transmitió un mensaje de respaldo al Gobierno español por su manejo de la evacuación de los ocupantes del crucero MV Hondius, donde se declaró un brote de hantavirus y extendió ese apoyo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al resto de entidades que han participado en esta operación sanitaria.
Sánchez ha agradecido en un mensaje en la red social X las palabras y el apoyo del secretario general de la ONU y ha subrayado que en momentos como estos, la coordinación entre países e instituciones es esencial para proteger vidas y defender valores compartidos. "España —ha asegurado— estará al lado de la solidaridad, la dignidad y el derecho internacional".
La cooperación entre países ha sido destacada también en la misma red social por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ante mensajes elogiosos a España por el dispositivo puesto en marcha ante la crisis tanto de su homólogo de Países Bajos, Tom Berendson; como la de Canadá, Anita Anand.
Albares ha recalcado la "excelente cooperación" con Países Bajos afirmando que "así es como se construye Europa", protegiendo a los ciudadanos, y ha señalado que España ha trabajado estrechamente con Canadá y que el multilateralismo es siempre la respuesta a los desafíos de la salud global.
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Yolanda Díaz arremete contra Clavijo: "Ha quedado retratado, sus declaraciones hablan por sí solas"
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, ha cargado contra el presidente canario Fernando Clavijo por sus críticas al Gobierno relacionadas con la gestión de la crisis del hantavirus.
"El señor Clavijo ha quedado retratado. Que se mire en el espejo, sus declaraciones hablan por sí solas", ha afirmado la también ministra de Trabajo en declaraciones a los medios.
Por otro lado, ha aprovechado para cargar contra el PP por hacer todo lo contrario a "dar tranquilidad, sosiego y confianza a la ciudadanía". Díaz ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de caer en la "estrategia de destrucción" de Vox.
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CSIF denuncia el cese de 200 trabajadores temporales del Hospital Gómez Ulla en las "próximas fechas"
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este lunes que, en las "próximas fechas", se va a cesar a unos 200 trabajadores temporales que realizan diferentes funciones en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Según han indicado fuentes del sindicato, esto va a dejar al centro "en una situación muy delicada".
La organización está en conversaciones con el Ministerio de Función Pública para exigir que se mantenga a este personal hasta que se resuelva la Oferta de Empleo Público (OEP), como permite la Ley. "De momento, se han comprometido a mantener al 40 por ciento, pero es insuficiente", han subrayado.
El hospital está atendiendo en la actualidad la cuarentena de los 14 españoles procedentes del crucero afectado por el brote de hantavirus, pero CSIF ha recordado que el centro también atiende a personas del distrito y "debe seguir funcionando".
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El MV Hondius se surte de combustible en Granadilla antes de partir a Países Bajos
La operación de repostaje del crucero MV Hondius se ha iniciado este lunes en el puerto de Granadilla, donde permanece fondeado, a cuya conclusión, y una vez desembarcados el resto de pasajeros, partirá rumbo a Países Bajos, previsiblemente a las 19.00 hora canaria.
El presidente de Puertos de Tenerife, Pedro Suárez, ha explicado en declaraciones a los periodistas que la operación de avituallamiento barco a barco, habitual en los fondeos, se prolongará por espacio de entre cuatro y cinco horas, en función de la presión aplicada.
Ha indicado que el capitán del MV Hondius había solicitado esta recarga, habida cuenta de que el crucero lleva bastante tiempo flotando y consumiendo combustible, y de que su destino final es el puerto de Róterdam (Países Bajos).
Ha hecho hincapié en que las condiciones meteorológicas están siendo "idóneas", pues no sopla el viento, algo habitual en Granadilla, y tampoco hay oleaje. Además de combustible, el crucero recibirá el avituallamiento de suministros con las barcazas utilizadas en el desalojo de pasajeros y tripulantes.
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El Gobierno canario estudia si recurrirá ante los tribunales la autorización del fondeo del Mv Hondius
El Gobierno de Canarias estudia si recurrirá a los tribunales la autorización del Gobierno de España, a través de la Marina mercante, del fondeo en aguas canarias del Mv Hondius, afectado por un brote de hantavirus.
Así lo ha señalado en una entrevista ofrecida a 'Radio Club Tenerife' el presidente regional, Fernando Clavijo, que ha reiterado la oposición del Gobierno regional a que el buque llegase a aguas Canarias: "Entendíamos que esto es un crucero, de lujo, con una bandera de Países Bajos, (...). Siempre mantuvimos que se tenía que ir a Países Bajos. Era responsabilidad del armador y de Países Bajos, en ningún caso de España".
Asimismo, y ante un cambio de los planes inicialmente pactados junto al Gobierno central, el Gobierno de Canarias ordenó a última hora del pasado sábado a la Autoridad Portuaria no autorizar el fondeo del Hondius en el Puerto de Granadilla, una decisión que el Ministerio de Fomento atajó, una hora después, decretando el fondeo.
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El británico ingresado en un hospital en Sudáfrica está "mejorando clínicamente"
El ciudadano británico ingresado en un hospital de Johannesburgo, en Sudáfrica, tras dar positivo en hantavirus está "mejorando clínicamente", según ha explicado un portavoz del Ministerio de Sanidad del país africano a la agencia Reuters. "Todavía está enfermo, pero esto significa que su estado está mejorando gradualmente".
El individuo formaba parte del pasaje del MV Hondius y enfermó mientras el crucero viajaba desde la isla de Santa Elena a la isla de Ascensión, ambas británicas y en el Atlántico sur.
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Los 14 españoles del crucero pasan la noche tranquilos y sin síntomas en el Gómez Ulla
Los 14 pasajeros españoles del buque MV Hondius han pasado la noche tranquilos y sin síntomas en el hospital Gómez Ulla de Madrid en el que se encuentran ingresados desde la tarde del domingo para pasar un periodo de cuarentena en una planta de aislamiento, según ha podido saber EFE.
Los 14 ciudadanos españoles llegaron al centro sanitario a las 16:27 horas de este domingo, escoltados por un furgón de la Policía Nacional y varios agentes en motocicleta, y nada más llegar, según lo establecido en el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública el viernes, se les hizo una prueba PCR, cuyo resultado se conocerá esta tarde, una vez pasadas 24 horas.
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Sanidad matiza que el positivo de EEUU obtuvo un resultado "no concluyente" y otro "negativo" en PCR
El Ministerio de Sanidad ha actualizado la situación del hantavirus esta mañana.
En relación con la información proporcionada por el Gobierno de Estados Unidos, en Cabo Verde embarcó un epidemiólogo del ECDC, que analizó a todos los contactos y, especialmente, a aquellos que habían tenido contacto estrecho con los casos confirmados. Se realizó una prueba diagnóstica que se mandó a 2 laboratorios; en uno de ellos su resultado fue considerado por las autoridades estadounidenses como un positivo débil, aunque "para nosotros no era concluyente".
El segundo análisis fue negativo. La persona en cuestión no manifestaba síntomas cuando estaba en Cabo Verde; sin embargo, las autoridades estadounidenses han decidido tratar el caso como positivo. Por ese motivo, solicitaron su evacuación por separado, que se realizó en una embarcación independiente. Posteriormente, el CDC decidió mantener el criterio de caso positivo y se encontraba en un lugar aislado en su avión.
Respecto al caso sintomático, los médicos del barco informaron que esta persona mostró el día 6 de mayo una tos leve que remitió tras ese día, por lo que los médicos consideraron no clasificarla como caso probable. Finalmente, fue trasladada junto con el otro paciente de forma separada.
En cuanto a la paciente francesa, comenzó a encontrarse mal durante el vuelo y no mientras se encontraba en el buque. Todas las medidas adoptadas desde el inicio han tenido como objetivo cortar las posibles cadenas de transmisión. En un paciente que desarrolla fiebre, no sería extraño que pudiera aparecer algún caso entre los contactos estrechos; precisamente por ello se han aplicado todas las medidas preventivas y de control de transmisión.
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Guterres (ONU) expresa su apoyo a España en la gestión de la crisis del hantavirus
El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ha expresado su apoyo al Gobierno de España por la gestión de la crisis del hantavirus, que se ha realizado en estrecha coordinación con los miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
"Aunque el riesgo actual para la salud pública del virus sigue siendo bajo", afirma en la red social X, manifiesta que es "importante que los esfuerzos de salud internacionales garanticen la seguridad de todos", incluidos los pasajeros y la tripulación del 'MV Hondius'.
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Clavijo sobre su negativa a que el Hondius fondeara en aguas canarias: "Se han bajado sin hacerse el test. Eso es lo que nosotros queríamos evitar"
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, habla por primera vez tras la imposición de acogida del crucero en sus aguas a pesar de su negativa. "El Gobierno de Canarias estuvo ayer en la operación porque estuvo el servicio canario de salud", se ha excusado así tras la acusación de la ministra de Sanidad, Mónica García, de no haber estado este domingo en el puerto de Tenerife.
En una entrevista para 'Espejo público' en Antena 3 Clavijo remarca que el "choque de administraciones" con el Gobierno de España se tuvo por las exigencias canarias que el Gobierno central no aceptó.
El presidente remarca que sus tres mínimos eran que se realizara el test a los viajeros antes de bajar; que el tiempo fondeando en nuestras aguas fuera el menor posible; y tercero, que si había países que no podían garantizar que la repatriación se realizara este domingo, debían —España o la UE— poner a su servicio sus propios aviones para sacarlos del país.
"El problema es que ha habido pasajeros que se han bajado del barco sin hacerse el test. Eso es lo que nosotros queríamos evitar, más allá de cualquier polémica", ha explicado.
El presidente canario ha lamentado que se haya querido reducir a "un meme" (los ratones nadadores) las razones de la comunidad autónoma para oponerse a que el MV Hondius fondease en Granadilla, pero ha subrayado que su Gobierno está "arrimando el hombro y haciendo todo lo que se le pide para que el operativo sea un éxito y el buque se vaya cuanto antes".
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Protección Civil prevé los últimos desembarcos entre las 17 y 18:30 horas y asegura que el barco zarpará a las 19
La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, prevé que los últimos desembarcos del buque afectado por el brote de hantavirus se produzcan entre las 17 y las 18:30 horas de este lunes y el buque zarpe a las 19 horas.
Así lo ha explicado en una entrevista en TVE recogida por Europa Press en la que ha informado sobre la operación de repostaje del barco que se ha iniciado a las 8 horas de este lunes y que se prolongará entre cuatro y cinco horas.
A continuación, se procederá al avituallamiento de la embarcación "con el objetivo de que cuando lleguen los últimos aviones previstos procedentes de Australia y Países Bajos, se pueda dar la salida del buque y finalizar la parte que el Gobierno de España realiza en esta misión internacional en la que participan 23 países".
Barcones ha explicado que el objetivo es cumplir con el compromiso adquirido con el Gobierno de Canarias de que la operación se realice en 36 horas. "Y hoy a las 19 horas el barco zarpará", ha prometido.
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Sanidad anuncia que la cuarentena se contará a partir del 6 de mayo y se extenderá 42 días
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado hoy que la cuarentena para los pasajeros del MV Hondius se contará a partir del día 6 de mayo y se podrá extender hasta 42 días.
Durante una entrevista en TVE, Padilla ha señalado que esta fecha se ha designado en análisis conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias de España.
La fijación del 6 de mayo como último día de contactos a partir del cual se establece la cuarentena se ha realizado tras el "análisis pormenorizado de todas las relaciones que había habido dentro del barco". A partir de ahí, ha precisado el secretario de Estado de Sanidad "habría que extender esos 42 días".
En este sentido, ha explicado que la primera semana va a ser "más estricta", durante ella se tendrá el resultado de la primera y la segunda PCR y los 14 españoles afectados no podrán recibir visitas. A partir de ahí, ha dicho, se volverá a reevaluar la situación y en función de eso irán decidiendo.
No obstante, ha señalado que tienen la voluntad de que la cuarentena no sea vivida como un instrumento que vaya encaminado a "minarles la moral" sino que se trate de una cosa que se pueda llevar a cabo.
En este sentido, Javier Padilla ha explicado que irán viendo poco a poco, semana a semana "sin cerrar ninguna puerta", pero tampoco dando por hecho por adelantado que se va a flexibilizar la situación para que puedan hacer la cuarentena en el domicilio. "Vamos a ser prudentes a ese respecto", ha recalcado.
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Los nuevos positivos de hantavirus refuerzan la necesidad de una cuarentena de seis semanas
El epidemiólogo y exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud, Daniel López Acuña, ha calificado de "impecable" el dispositivo desplegado ante el brote de Hantavirus detectado en el crucero MV Hondius.
En la entrevista en Las mañanas de RNE, ha destacado que se ha tratado de una actuación "sin precedentes", con una coordinación eficaz entre Protección Civil, Marina Mercante, Sanidad y la OMS. López Acuña ha insistido en que "este brote de Hantavirus no es ni una amenaza pandémica ni es como la COVID-19", ya que el virus "no es por aerosoles" y solo se transmite por "contacto estrecho".
Además, el experto ha subrayado que la cuarentena es clave porque "cualquiera de las personas que estaban en el barco podría llegar a desarrollar la enfermedad en las próximas seis semanas". Por eso, ha sido tajante al rechazar el plazo inicial de siete días: "Decir una semana no tiene ni pies ni cabeza en el sentido epidemiológico".
Por este motivo, tras conocerse dos nuevos positivos en una pasajera francesa y un pasajero estadounidense, ha reiterado que "la ciencia nos dice que la medida correcta es la cuarentena por seis semanas", ya que "nada impide que se desarrollen algunos casos en el curso de las próximas seis semanas".
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Muere de un infarto un guardia civil durante la operación del crucero MV Hondius
Un agente de la Guardia Civil falleció este domingo de un infarto a los 62 años durante el operativo desplegado por la llegada del buque afectado por el brote de hantavirus, el MV Hondius, al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife).
El guardia civil, destinado en la plana mayor de la Comandancia de Tenerife, se encontraba de reserva en el puesto de mando operativo y sufrió un infarto. Pese a los esfuerzos de reanimación durante 40 minutos no pudieron salvar su vida, según ha informado Jucil en un mensaje en X.
"Otro compañero que pierde la vida en acto de servicio. Otra familia destrozada", ha lamentado la asociación profesional en la publicación en redes sociales.
Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha trasladado su pésame a la familia y amigos del agente. "Muy tristes por el fallecimiento de un agente en la tarde-noche de ayer, tras sufrir un infarto. El guardia civil participaba en el operativo de Granadilla", ha recordado en redes sociales.
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El Gobierno critica a Clavijo por provocar un "choque institucional": "Hemos sido espejo en el mundo"
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha lamentado las críticas lanzadas por el presidente Fernando Clavijo en la gestión realizada por el Gobierno en la crisis del hantavirus.
"He decidido no entrar en polémicas hasta culminar la operación, pero me hubiese gustado que no hubiésemos terminado, como así ha sido, en un choque institucional", ha reflexionado en una entrevista en el programa Las mañanas de RNE.
También ha reprochado a Clavijo que alarmase a la población diciendo que alguna rata pudiese bajar del MV Hondius y poner en peligro a los canarios: "Todo eso ha sobrado, que sean los científicos los que hablen de ciencia y los políticos los que hablen de política".
Torres ha explicado que el operativo de desembarco y repatriación de los pasajeros "ha ido según lo previsto" y que la hora límite para su conclusión son las 19 horas. "Hemos sido espejo en el mundo, hemos acabado con una situación de mucha incertidumbre", ha celebrado, subrayando que España ha estado "absolutamente a la altura".
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Una pasajera francesa con síntomas da positivo en hantavirus tras ser repatriada
El Ministerio de Sanidad de Francia ha confirmado que una pasajera del MV Hondius que presentaba síntomas de hantavirus ha dado positivo. La prueba de los otros cuatro nacionales ya repatriados ha sido negativa.
La mujer fue evacuada ayer desde Tenerife a París y presentó síntomas de hantavirus durante el vuelo. En el test al que ha sido sometida este lunes dado positivo, según ha revelado la ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist, en la radio pública. Ha añadido que su estado "ha empeorado esta noche".
Por otro lado, Rist ha señalado que se ha identificado a 22 franceses como casos de contacto que van a estar en aislamiento.