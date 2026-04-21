Parece el desierto de Arabia pero es España: el municipio medieval que esconde restos de dromedario islámico

Imagen de archivo de este yacimiento que se encuentra en el centro de la ciudad. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA El yacimiento de San Esteban en Murcia ha revelado restos óseos de un dromedario de época islámica, un hallazgo extremadamente raro en la Península Ibérica. Durante los siglos XII y XIII, Murcia era parte de Al-Ándalus y el barrio de la Arrixaca era un importante enclave residencial y económico. El descubrimiento sugiere que Murcia estaba mucho más conectada con rutas comerciales y logísticas de lo que se creía, posiblemente vinculada con el norte de África. Las excavaciones también han sacado a la luz viviendas completas con sistemas hidráulicos avanzados, mostrando el alto nivel de desarrollo urbano andalusí.

A primera vista cuesta imaginar cómo fue el paisaje de Murcia hace varios siglos. Actualmente se trata de una gran ciudad, caracterizada por su notorio centro urbano, tráfico por todas partes y edificios administrativos.

Bajo estas construcciones modernas, quedan restos de caravanas del desierto que en algún momento transitaron por la España mediterránea. En pleno corazón de Murcia, el yacimiento de San Esteban ha revelado una historia inesperada: la presencia de un dromedario en plena ciudad andalusí.

Además, no se trata de un hallazgo habitual, sino extremadamente raro: los restos óseos identificados corresponderían a un dromedario de la época islámica, una especie prácticamente inexistente en el registro arqueológico peninsular.

Hasta el momento, solo se habían documentado una quincena de restos similares en toda la Península Ibérica. El dromedario no es un animal cualquiera, dado que, por definición, es un símbolo de movilidad en entornos áridos: rutas comerciales, transporte de mercancías y conexiones a larga distancia.

Restos de Al-Ándalus

De hecho, el hallazgo de varios restos de falanges completas de un mismo animal, como ha sido el reciente descubrimiento en el yacimiento de San Esteban de Murcia, sugerirían que esta ciudad no fue solo un enclave periférico, sino un nodo integrado en redes económicas mucho más amplias.

Durante los siglos XII y XIII, Murcia formaba parte de Al-Ándalus, y el área de San Esteban correspondía al arrabal de la Arrixaca, un barrio extramuros que concentraba actividad residencial y posiblemente económica.

Hoy sabemos que este espacio constituye uno de los conjuntos urbanos andalusíes mejor conservados de Europa. En este contexto, la aparición de los restos de un dromedario de la época abre varias hipótesis.

Probablemente se utilizaba como animal de carga, y también es posible que formase parte de intercambios comerciales con el norte de África, o incluso pudo tener funciones militares o logísticas.

La respuesta no está clara, pero lo que sí parece sugerir este descubrimiento es que Murcia estuvo mucho más conectada en aquella época de lo que se creía tradicionalmente. Asimismo, cabe destacar que el hallazgo del dromedario no ha sido el único descubrimiento relevante del lugar.

Las excavaciones también han sacado a la luz viviendas completas con patios interiores, sistemas hidráulicos avanzados y redes de saneamiento muy sofisticadas para la época. De hecho, las casas combinaban técnicas de construcción mixtas, aunando ladrillo en el exterior y tierra en el interior, incluyendo pozos y canalizaciones cerámicas para evacuar agua.

Se trata de un nivel de detalle más que suficiente no solo para reconstruir la arquitectura de la época, sino también la vida cotidiana: cómo se organizaban los espacios domésticos, cómo se gestionaban los residuos o cómo se distribuía el agua.

En este contexto urbano complejo, la presencia de un dromedario implicaría que el paso de esta especie no fue anecdótico, sino que se integraba dentro de una ciudad dinámica, funcional y probablemente comercial.

En arqueología, algunos hallazgos aparentemente menores pueden dar lugar a grandes cambios de interpretación: unos pocos huesos pueden alterar nuestra comprensión histórica.

En este caso, el hallazgo de los huesos de dromedario sería un indicador cultural y económico, dado que su mera existencia implicaría contactos, rutas y decisiones logísticas sin una huella visible previa hasta el momento.

Además, este descubrimiento es solo el principio, dado que las excavaciones se encuentran en una fase inicial, lo que sugeriría que el yacimiento aún guarda muchos más secretos.

El yacimiento de San Esteban, en realidad, escondería toda una ciudad enterrada, un entramado urbano completo pero oculto durante siglos bajo el crecimiento moderno.

Su recuperación, y especialmente el hallazgo de los restos del dromedario, nos ayudarían a conectar dos mundos: el antiguo pero conectado desierto y la realidad de una ciudad mediterránea, cuyo protagonismo hace varios siglos era muy superior al que creíamos.