El CNIO 'ficha' en Hacienda a su nueva gerente, Cristina Navarro, la tercera en menos de dos años de crisis en la institución

Las claves nuevo Generado con IA Cristina Navarro, ex asesora del Ministerio de Hacienda, ha sido nombrada nueva gerente del CNIO, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo. Navarro es la tercera gerente en menos de dos años, en medio de una crisis de gobernanza y denuncias internas en el CNIO. Su predecesor, José Manuel Bernabé, renunció tras una denuncia por acoso y presuntas irregularidades en contrataciones. Navarro cuenta con más de 25 años de experiencia en la administración pública, destacando su formación en Derecho y gestión de servicios sociales.

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha nombrado como nueva gerente a Cristina Navarro Enterría, quien hasta ahora era vocal asesora del Ministerio de Hacienda, convirtiéndose en la primera mujer que se pone al frente de esta dirección del CNIO.

Viene a poner freno a la crisis de gobernanza y denuncias internas por la que atraviesa el CNIO. Una crisis que es la causa por la que Navarro va a ser la tercera gerente que pasa por el CNIO en menos de dos años.

Se trata de uno de los cargos que más ha estado señalado últimamente en este centro. El predecesor de Navarro, José Manuel Bernabé, renunció a su cargo, a finales de febrero de este año, tras la denuncia por acoso de la exsecretaria general.

Bernabé sustituyó en el cargo a Juan Arroyo, que fue destituido por el Patronato del CNIO tras acordar por unanimidad una reorganización de la estructura del organismo, de la que formaba parte la destitución del propio Arroyo.

Por su parte, la decisión de abandonar el cargo de Bernabé fue tomada tras una denuncia por presuntas irregularidades al exgerente, a quien se le acusaba, junto con su entorno, de fraude continuado en la contratación para beneficiar a empresas de amigos y gente cercana.

El órgano rector dio luz verde a una propuesta de Bernabé para eliminar, de forma inmediata, "duplicidades y capas intermedias que no aportan valor diferencial". La reorganización de la estructura incluía el cese en sus puestos de otros dos cargos del área económica.

Entre ellos se encontraba el de Muñoz, que se convirtió en una de las cabezas que el Patronato del centro cortó para zanjar la crisis abierta por la denuncia interpuesta por un directivo.

Fuentes internas del centro sostuvieron entonces a EL ESPAÑOL-Invertia que se trata de una "trampa" para acabar con Bernabé por facilitar la investigación de las denuncias por fraude por parte de la Fiscalía.

La ministra de Ciencia, Diana Morant, declaró, horas antes de que Bernabé presentara su renuncia, que "las mujeres ya no tenemos por qué soportar ciertas actitudes y menos en el entorno laboral".

Desde el Patronato consideran que Navarro reúne tanto la experiencia como la capacitación técnica óptimas para un puesto de la máxima exigencia personal y profesional, ya que cuenta no solo con una sólida trayectoria como gestora.

Y es que también "posee la capacidad de liderazgo que requiere la dirección administrativa del mayor centro de investigación en oncología de nuestro país", el cual se ha enfrentado a su peor crisis desde que se fundara en 1998.

Navarro es Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, posee también el título de Experto en Gestión de Servicios Sociales de la Universidad Complutense de Madrid.

Es, además, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, con las tres especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

Como funcionaria de carrera, posee más de 25 años de experiencia en los tres niveles territoriales de la administración (local, autonómica y general), y ha desarrollado su actividad en todas las áreas gerenciales de las entidades del Sector Público Institucional.

También ha ocupado cargos de la más alta responsabilidad en la Administración General del Estado, siendo Subsecretaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones entre los años 2023 y 2026.