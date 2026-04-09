El pueblo medieval Patrimonio de la Humanidad que guarda el gran tesoro subterráneo de la prehistoria española

Las claves nuevo Generado con IA Santillana del Mar es un pueblo medieval destacado por su casco histórico y su patrimonio arquitectónico, pero también por albergar un gran tesoro subterráneo. La cueva de Altamira, ubicada cerca del centro histórico, es reconocida por la UNESCO como uno de los mayores exponentes del arte rupestre paleolítico europeo. Altamira y otras diecisiete cuevas del norte de España permiten estudiar la evolución del arte prehistórico entre 35.000 y 11.000 años antes de nuestra era. El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira en Santillana del Mar es clave para la conservación, investigación y divulgación del patrimonio arqueológico de la zona.

Santillana del Mar lleva años vendiéndose como uno de los pueblos medievales más bonitos de España, pero su verdadero golpe de efecto no está solo en sus casonas, sus calles empedradas o su postal cántabra. Está bajo tierra.

Porque a pocos minutos de ese casco histórico que la ha convertido en destino fijo del turismo cultural se encuentra uno de los mayores tesoros arqueológicos del país: la cueva de Altamira, pieza central del conjunto de arte rupestre paleolítico del norte de España reconocido por la UNESCO.

Ahí es donde este rincón cántabro cambia de escala. Santillana no solo conserva una imagen medieval casi intacta, sino que además custodia un enclave que ayuda a explicar una parte decisiva de la prehistoria europea.

La UNESCO sitúa a Altamira y a las cuevas asociadas del norte peninsular entre las expresiones más sobresalientes del arte paleolítico, con un marco cronológico que va aproximadamente de 35.000 a 11.000 años antes de nuestra era.

La fuerza simbólica de Altamira sigue intacta porque no hablamos de un yacimiento más. Su arte rupestre se considera una de las primeras grandes cumbres creativas de la humanidad. Bisontes, ciervos, caballos y signos pintados y grabados en la roca convierten la cueva en una referencia mundial para entender cómo pensaban, representaban y transmitían ideas las sociedades del Paleolítico superior.

Un tesoro prehistórico

Además, el valor de este tesoro subterráneo no se limita a una cueva aislada. El bien inscrito por la UNESCO incluye Altamira y otras diecisiete cavidades decoradas repartidas entre Cantabria, Asturias y el País Vasco. España lo presenta como un conjunto excepcional precisamente porque permite leer, en varios puntos del norte peninsular, la evolución y la riqueza de ese lenguaje visual prehistórico.

Que esta localidad siga ligada al gran debate arqueológico europeo no es casualidad. Del 19 al 21 de marzo de 2026, Altamira-Santillana del Mar acogió el 27º encuentro anual del European Archaeological Council, con un simposio centrado en la protección del patrimonio frente al crimen arqueológico.

La elección de esta sede no fue un simple gesto protocolario: sitúa otra vez a Altamira en el centro de la conversación internacional sobre conservación, investigación y defensa del pasado. Ese vínculo entre divulgación, protección y conocimiento también se refleja en el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, ubicado en Santillana del Mar.

La institución funciona como uno de los grandes puntos de acceso para el público y como espacio de estudio y conservación de un enclave extremadamente delicado. De hecho, buena parte de la experiencia divulgativa moderna gira en torno al museo y a la neocueva, precisamente para compatibilizar la difusión con la preservación del original.