Los expertos no dan crédito: el océano se está apagando poco a poco y pone en jaque el futuro del planeta

Los expertos no dan crédito: el océano se está apagando y pone en jaque el futuro del planeta

Las claves nuevo Generado con IA El 21% del océano global se ha oscurecido significativamente entre 2003 y 2022, afectando la capa donde ocurre la fotosíntesis. La reducción de luz en la zona fótica amenaza la supervivencia de aproximadamente el 90% de la vida marina y la producción de oxígeno. El oscurecimiento se debe al aumento de sedimentos, fertilizantes, microplásticos y algas, lo que impacta los ciclos vitales marinos. La menor actividad biológica reduce la capacidad del océano para absorber CO2, acelerando el calentamiento global.

El océano, el pulmón y motor de nuestro planeta, se está apagando poco a poco y las consecuencias, a largo plazo, pueden ser devastadoras para la vida en la Tierra. Investigaciones científicas recientes, publicadas en la revista Plymouth Marine Laboratory, alarman sobre el oscurecimiento de las aguas.

Este cambio no es solo una curiosidad visual, sino una alteración crítica que afecta a la zona fótica, la capa superior del océano donde ocurre la fotosíntesis y donde habita aproximadamente el 90% de la vida marina, y por supuesto ese volumen de animales y especies pueden correr peligro.

El fenómeno en cuestión es crítico, porque el océano funciona como el pulmón y el termostato de nuestro hogar, y si la luz desaparece de las capas superiores, se rompe el ciclo que mantiene la vida tal como la conocemos: se rompe la rueda y con ello se pone fin a la existencia tal y como la conocíamos.

No es solo que el agua se vea más oscura; es que estamos perdiendo la capacidad de regeneración del ecosistema más grande del mundo, por lo que los expertos están más preocupados por la situación que nunca, aunque ese oscurecimiento total no es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana.

Las aguas se están oscureciendo poco a poco.

Las aguas pierden luz

Según los últimos estudios, se estima que el 21% del océano global se ha oscurecido significativamente entre 2003 y 2022, con algunas regiones de la zona fótica volviéndose hasta 50 o 100 metros más delgada.

La capa superior del mar, esa mencionada zona fótica, es donde la energía del sol se convierte "se transforma" en comida y oxígeno para la vida. Si esa capa se reduce es como si una gran parte del mundo se quedara a oscuras y dejara de producir.

Este fenómeno se debe al aumento de partículas en suspensión, cambios en la circulación oceánica y el incremento de nutrientes que provocan un crecimiento excesivo de algas, bloqueando el paso de la luz. Es decir, que el agua no se oscurece sola, se vuelve opaca por el exceso de sedimentos, fertilizantes que arrastran los ríos y el aumento de microplásticos y algas por el calor.

Para que os hagáis una idea más clara de lo que realmente se está viendo afectado, el fitoplancton, que reside en esta zona iluminada, produce cerca de la mitad del oxígeno de la Tierra. Si hay menos luz, su capacidad para realizar la fotosíntesis disminuye.

Y por tanto se alteran a su vez los ciclos de alimentación, apareamiento y migración de innumerables especies marinas que dependen de señales lumínicas, por lo que acaba afectando a una enorme cadena y, por consiguiente, nos afecta a nosotros.

Pero además de ese movimiento de vida, hay que tener en cuenta que el océano es el principal sumidero de carbono del mundo, por lo que una menor actividad biológica en la superficie reduce su capacidad para absorber CO2, acelerando el calentamiento global.