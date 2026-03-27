China cambia las normas: los científicos españoles que quieran investigar en el país no podrán estar más de 30 días

Superar ese límite de días convierte automáticamente al investigador en infractor. Las consecuencias son sanciones administrativas que pueden comprometer tanto su estancia como futuras visitas al país.

Las claves nuevo Generado con IA China ha impuesto un límite de 30 días para científicos extranjeros que deseen investigar en el país sin visado. Exceder el plazo de 30 días convierte al viajero en infractor, lo que puede implicar sanciones, retención policial o expulsión. Los investigadores deben registrar su llegada en una comisaría en las primeras 24 horas, especialmente si residen fuera de hoteles. Universidades y centros españoles deben reforzar la gestión de visados y registros para facilitar la estancia de sus científicos en China.

China se está convirtiendo en una alternativa real para quienes buscan dónde continuar su carrera. Las medidas lanzadas desde Pekín en los últimos tiempos son cada vez más atractivas. Pero entrar en su sistema científico no es sencillo.

Trump ha agitado el mundo científico. Algunos investigadores españoles ya miran hacia el Este. Hay reglas y algunas son exigentes.

La más llamativa afecta directamente a las estancias cortas: ningún extranjero puede permanecer en China más de treinta días sin visado. Un límite que complica la vida a investigadores que solo buscan una experiencia temporal.

Esto significa que aquellos que pretendan investigar durante un plazo que exceda los 30 días tendrán que optar por obtener un visado que sea válido antes de su entrada en el país. De lo contrario, la autoridad migratoria podrá impedir la entrada en el país y ordenar el retorno inmediato.

Las normas chinas también estrechan el cerco sobre los plazos: exceder aunque sea mínimamente el límite de treinta días invalida la exención de visado y convierte al viajero en infractor, con la consiguiente exposición a sanciones administrativas y complicaciones en desplazamientos futuros.

Para los científicos, esto supone que una extensión imprevista del trabajo de laboratorio, un retraso en la llegada de reactivos o la necesidad de repetir análisis podría traducirse en un quebradero de cabeza burocrático si no se dispone del visado adecuado desde el principio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español advierte de que incumplir los plazos de estancia o las obligaciones de registro de residencia en China puede conllevar multas económicas, retención policial e incluso la expulsión del territorio, con impacto directo en carreras académicas incipientes.

En este contexto, universidades y centros de investigación españoles deberán reforzar sus oficinas de internacionalización. La gestión de visados, seguros y registros administrativos se convierte en una pieza esencial para garantizar el desarrollo fluido de proyectos en territorio chino.

El endurecimiento no se limita únicamente al visado. Y es que otro requisito indispensable para garantizar siempre la legalidad de la estancia es el registro policial.

Todo investigador deberá notificar su llegada en una comisaría durante las primeras veinticuatro horas tras cruzar la frontera para evitar futuros problemas estrictamente legales.

Si los expertos científicos se alojan en instalaciones hoteleras, este trámite suele realizarse automáticamente desde la recepción del establecimiento.

Sin embargo, quienes alquilen viviendas particulares o residan en laboratorios universitarios deberán gestionar personalmente este documento sin ninguna demora temporal.

Resulta especialmente vital subrayar que cualquier mudanza posterior exigirá repetir este proceso burocrático íntegramente.

Si un biólogo español decide trasladarse de ciudad para continuar recopilando datos, tendrá que renovar su registro domiciliario ante las autoridades locales más cercanas inmediatamente.