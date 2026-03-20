Japón cambia las normas: consigue cultivar pelo en laboratorio para 'curar' la calvicie en solo 14 días

Añadir células mesenquimales accesorias permitió crear folículos funcionales que se integran y repiten ciclos de crecimiento en laboratorio; por ahora solo en ratones.

Las claves nuevo Generado con IA Científicos japoneses han logrado cultivar folículos pilosos en laboratorio que funcionan como los reales, completando su ciclo de crecimiento. La innovación consiste en añadir una tercera población de células mesenquimales accesorias, que permite que el folículo madure y se ancle en profundidad. En modelos de ratón, los folículos cultivados se integran en el organismo y muestran un ciclo de crecimiento natural, abriendo la puerta a futuros implantes bioingenierizados. Aunque la investigación es aún preclínica y en ratones, el avance ofrece nuevas perspectivas tanto terapéuticas como científicas para la calvicie.

La calvicie mueve millones y, aun así, la ciencia llevaba años atascada en un detalle básico: crear folículos que no solo nazcan en laboratorio, sino que funcionen como un folículo real, con su propio ciclo de crecimiento. Un estudio publicado en Biochemical and Biophysical Research Communications afirma haber dado ese salto, de momento en ratón.

El trabajo describe una regeneración completa del órgano folicular a partir de células con potencial inductivo y un ingrediente extra que casi nadie había puesto en el centro del tablero. La clave no es solo fabricar el pelo, sino lograr que el folículo madure, se ancle y reinicie fases como hace en la piel viva.

Hasta ahora, muchos protocolos combinaban dos pilares: células epiteliales (las que acabarán formando el tallo) y células de la papila dérmica (señales). El problema era repetido: estructuras que aparecen, pero no se organizan bien, no profundizan en el tejido o pierden estabilidad con el tiempo.

Los autores añaden una tercera población celular, descrita como “accessory mesenchymal cell population” (población de células mesenquimales accesorias), que actúa como soporte y guía. Phys.org lo explica con una imagen útil: estas células permiten el downgrowth, el crecimiento hacia capas profundas necesario para que el folículo fabrique un tallo “en serio”, no una maqueta.

En términos de ingeniería de tejidos, es como pasar de tener ladrillos y arquitecto a disponer de andamio. El equipo genera gérmenes de órgano folicular con tres tipos de células madre adultas y, en cultivo, obtiene folículos capaces de avanzar por fases, no quedarse congelados en un estado temprano.

Un futuro de implantes cultivados

La prueba importante llega al conectar el folículo con un entorno biológico. En modelos de ratón, esas unidades no solo sobreviven: pueden integrarse y mostrar dinámica compatible con el ciclo piloso. Es el punto que suele romperse en otros ensayos, donde el folículo existe pero no se comporta como un órgano.

No es cabello creciendo por empuje artificial, sino un sistema que entra y sale de fases de crecimiento como lo haría en piel real. Esto abre dos puertas.

La primera, terapéutica: si el folículo se fabrica y se integra, se puede imaginar un futuro con implantes bioingenierizados más allá del injerto clásico. La segunda, científica: disponer de folículos vivos en laboratorio para estudiar qué enciende y apaga el crecimiento.

Ahora viene el freno. El estudio es principalmente preclínico y trabaja con células y modelos murinos; trasladar esto a humanos exige resolver compatibilidad inmunológica, vascularización, escalado industrial y control de calidad lote a lote. En medicina regenerativa, el salto de ratón a persona es donde más promesas se rompen.

Si el enfoque prospera, el impacto puede ir más allá del pelo. Un folículo es un miniórgano con epitelio, señales, matriz, ciclos y relación con el entorno. Lograr que se porte bien en cultivo es una victoria conceptual: sugiere que el problema no era solo de recetas, sino de ecología celular y arquitectura tisular.