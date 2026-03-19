El alemán Gerd Faltings gana el premio Abel, el 'Nobel' de las matemáticas: "Ha realizado avances muy significativos"

Las claves nuevo Generado con IA El matemático alemán Gerd Faltings ha sido galardonado con el premio Abel, considerado el 'Nobel' de las matemáticas, por su estudio de las ecuaciones diofánticas. Faltings se hizo célebre por probar la conjetura de Mordell y revolucionar la geometría aritmética, una rama que fusiona teoría de números y geometría. Sus avances han influido en áreas como la criptografía y la física matemática, y han sido clave para otros grandes logros, como la demostración del último teorema de Fermat. Expertos destacan que Faltings no solo resolvió conjeturas difíciles, sino que construyó herramientas matemáticas fundamentales para el progreso de la disciplina.

El alemán Gerd Faltings ha sido distinguido este jueves con el premio Abel, que otorga la Academia Noruega de Ciencias y Letras y es considerado el "Nobel" de las matemáticas, por su estudio de las ecuaciones diofánticas.

Faltings, director emérito del Instituto Max Planck de Matemáticas, se convirtió en una celebridad con 29 años por probar una conjetura que le valió la Medalla Fields en 1986. Sus contribuciones han revolucionado la geometría aritmética.

Se trata de una rama de las matemáticas en el cruce de las dos más antiguas: la teoría de números y la geometría. Por ello, la noticia ha sido recibida con efusividad por parte de sus colegas, quienes valoran su gran influencia en este campo.

Faltings es especialmente conocido por su prueba del teorema de Mordell, que establece que para ecuaciones polinómicas que definen curvas de género mayor que uno, el número de soluciones racionales es finito.

El estudio de estas soluciones racionales se enmarca en la teoría de ecuaciones diofánticas, las cuales sirven para entender la estructura aritmética de los números y además surgen naturalmente en aplicaciones como la criptografía.

La influencia de este matemático, sin embargo, va más allá de este hallazgo, como señala Marina Logares, profesora contratada doctora en el departamento de Álgebra, Geometría y Topología de la Universidad Complutense de Madrid, en declaraciones a SMC España.

"No solo probó conjeturas que parecían totalmente inalcanzables (como las de Mordell, Shafarevich), sino que construyó parte de las matemáticas necesarias para el avance de otros".

El ecosistema de la geometría aritmética, al que Faltings contribuyó de manera decisiva, forma parte del marco conceptual que hizo posible, entre otros avances, la demostración del último teorema de Fermat por Andrew Wiles.

Además, la influencia de Faltings con su trabajo sobre variedades abelianas se extiende a áreas como la geometría algebraica en relación con la física matemática.

A la profesora de Matemáticas en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática e investigadora de Geometría Computacional en la Universidad de Sevilla Clara Grima le entristece que la noticia no esté protagonizada por una matemática.

No obstante, considera que es uno de los matemáticos más importantes de la actualidad. Buena prueba de ello es que obtuvo la Medalla Fields hace 40 años: "Ha realizado avances muy significativos en disciplinas en las que los resultados pueden tener notable dificultad".

"Es uno de los matemáticos más influyentes de los últimos 50 años", añade José Ignacio Burgos, investigador científico en el Instituto de Ciencias Matemáticas. La concesión del premio es "más que merecida y es el reconocimiento a su talento y trabajo".