Honda preocupación entre los científicos de EEUU: 'El planeta puede estar condenado a un irreversible efecto invernadero'

Una investigación publicada en la revista One Earth confirma que la Tierra se está acercando a un punto crítico y del que no será posible regresar: los efectos del cambio climático son ya muy evidentes y el planeta se puede estar preparando para lo peor.

El estudio, liderado por el profesor William Ripple y el doctor Christopher Wolf y por un equipo de investigadores principalmente de Estados Unidos, advierte del peligroso destino al que se está dirigiendo nuestro querido hogar debido al debilitamiento de sistemas críticos como la Corriente Circular del Atlántico y la degradación de la Amazonia.

Los expertos sostienen que está habiendo una aceleración en la liberación de carbono atrapado en el permafrost a causa de ese imparable calentamiento global, que además está derritiendo el hielo del planeta a una velocidad insólita que ni los propios profesionales esperaban.

La Tierra se aproxima a un punto de no retorno.

"Estamos cerca"

"Hoy en día, las temperaturas globales son tan cálidas o más que cualquier otro período en los últimos 125.000 años y es probable que los niveles de dióxido de carbono sean más altos que en cualquier otro momento en al menos los últimos dos millones de años", explican los investigadores.

"La incertidumbre de los umbrales de inflexión hace esencial la precaución, ya que superarlos podría condenar al planeta a una trayectoria de efecto invernadero con consecuencias duraderas y potencialmente irreversibles", continúan en el estudio en cuestión.

"Las temperaturas globales han superado recientemente este límite durante 12 meses consecutivos, coincidiendo con calor récord, incendios forestales, inundaciones y otros extremos", añaden los profesionales.

Es decir, aunque el estudio repita conceptos e ideas que ya sabíamos y de los que estamos avisados, se profundiza en cómo en muy poco tiempo la situación ha pegado un giro muy inesperado, que ha sido imposible de frenar y que está ya afectando a todo el panorama amazónico.

Aunque los científicos implicados en la investigación creen que esto todavía puede solucionarse para evitar ese "efecto invernadero" de la Tierra, confiesan que es algo que necesita acción inmediata o ya será demasiado tarde para poner remedio.

"Las retroalimentaciones que se refuerzan a sí mismas empujan al sistema climático más allá de un punto sin retorno, comprometiendo al planeta a temperaturas a largo plazo sustancialmente más altas, incluso si las emisiones se reducen posteriormente".

Este punto de inflexión está próximo, pero los expertos ya están trazando un esquema para que la situación no vaya a más, pero es un asunto complejo y delicado que requiere de la implicación de cada una de las personas del planeta: "Estamos muy cerca", aseguran los implicados.