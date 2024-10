Castilla y León y los problemas hepáticos: un 30% padece hígado graso y 8.000 pacientes con hepatitis C

Noticias relacionadas Este es el efecto en el hígado de tomar cada mañana un batido de avena y plátano

El hígado es un órgano fundamental en el día a día. Son cada vez más, lamentablemente, las enfermedades hepáticas a las que se tienen que enfrentar los castellanos y leoneses. Por este motivo, del 21 al 24 de octubre, Valladolid se convierte en el epicentro sobre esta enfermedad.

La Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) pone en marcha la Semana de las Enfermedades Hepáticas en Castilla y León.

Lo hace con la colaboración de la Asociación Castellano y Leonesa de Hepatología (ACyLEH) y la Consejería de Sanidad, y el auspicio de la biofarmacéutica AbbVie.

Se trata de un proyecto en el que diferentes profesionales del sector de la hepatología se reunirán con el objetivo de sensibilizar a la población acerca de la trascendental importancia de las enfermedades hepáticas en el contexto de la salud pública.

Y la necesidad de la prevención y su detección precoz, para evitar la progresión de estas patologías, que son ya la tercera causa de muerte prematura.

En palabras de la doctora Rocío Aller, secretaria científica de la AEEH y especialista de digestivo en el Clínico de Valladolid: "Las enfermedades hepáticas son ya la tercera causa de muerte prematura y la segunda causa de años de vida laboral perdidos, sólo detrás de la cardiopatía isquémica y afectan ya a uno de cada cuatro castellanos y leoneses, pero están muy lejos de tocar techo.

"Uno de los mensajes claves de esta semana será que el hígado no duele pero puede estar enfermo, subrayando la necesidad de controles y la vigilancia de síntomas inespecíficos que indiquen una afectación hepática subyacente", explica.

"Adicionalmente lanzaremos un Decálogo de Salud Hepática que servirá como guía práctica para la población, ofreciendo consejos y recomendaciones para mantener un hígado saludable".

Rostros conocidos

Cada item del decálogo será presentado por reconocidos personajes públicos, naturales de Castilla y León, y se acompañará de un vídeo especial en el que estos famosos brindarán su apoyo y concienciarán sobre la importancia de la salud hepática.

Entre ellos están Jesús Vidal, Leo Harlem, Café Quijano, Sara García, Jesús Calleja, Jesús Cifuentes, la doctora Raquel Blasco o el Dr. Alfredo Corell.

Como la AEEH recuerda, la enfermedad hepática se encuentra entre las diez principales causas de mortalidad a nivel global. Y en las dos últimas décadas se ha producido un aumento en la prevalencia de las patologías del hígado, principalmente por factores de riesgo como la obesidad y la diabetes tipo 2. En concreto, se estima que el 30% de la población castellanoleonesa padece hígado graso, una dolencia relacionada con el sobrepeso.

Otro factor importante en las enfermedades hepáticas que preocupa a los hepatólogos es el consumo de alcohol, que en Castilla y León se inicia hacia los 14 años de edad. Según la encuesta ESTUDES de 2023, casi el 62% de los estudiantes castellanoleoneses de educación secundaria había consumido alcohol en el último mes, y más frecuente en mujeres.

Por eso, a lo largo de la Semana también se impartirán charlas en varios colegios, institutos y centros universitarios, sobre los riesgos para la salud del consumo de alcohol y la prevención adaptando hábitos de vida saludables.

Además, los expertos pondrán especialmente el foco durante esta semana en la eliminación de la hepatitis C en la comunidad. Desde 2013, los hospitales de Castilla y León han tratado a cerca de 8.000 pacientes por hepatitis C, aunque se estima que todavía quedan pacientes por tratar y la mayoría de ellos todavía no están diagnosticados.

Es por ello que, en el marco de esta Semana, se llevarán a cabo también presentaciones del Plan Nacional de Salud Hepática: Reto 2032 de la AEEH en distintos hospitales castellanoleoneses.

"Discutiremos estrategias de cribado para poblaciones de riesgo, incluyendo individuos con síndrome metabólico, hepatitis viral crónica o consumo excesivo de alcohol", apunta la Dra. Aller.

Esta Semana de las Enfermedades Hepáticas, coordinadas por las hepatólogas Gloria Sánchez Antolín y Rocío Aller de la Fuente, se celebrará desde el lunes 21 hasta el jueves 24 de octubre, con la realización de distintas actividades en todas las provincias castellanoleonesas.

Castilla y León se suma así a este proyecto de concienciación de la AEEH que ya se ha organizado anteriormente en varias comunidades como Cataluña, Madrid, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Cantabria, Asturias, Aragón o Galicia.

El próximo lunes 21 (12:00 h), el Consejero de Sanidad Alejandro Vázquez presidirá la inauguración oficial en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, acompañado por el presidente de la AEEH, el Dr. Manuel Romero, el gerente del Hospital Clínico Universitario, Dr. José Arranz, la gerente del HURH, Dra. María Belén Cantón, y la presidenta de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH), Eva Pérez Bech.

Durante la inauguración tendrá lugar el acto de entrega del Certificado a la Excelencia por sus buenas prácticas en la Implementación del Decálogo de la Eliminación de la Hepatitis C al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, que fue el primer hospital español que recibió esta distinción de la AEEH, el pasado mes de abril.

La clausura tendrá lugar el jueves 24 de Octubre, a las 12:00, en el Salón de Actos del CAULE, en León, con la presencia de su gerente Alfonso Rodríguez-Hevia y del Jefe de Digestivo, Francisco Jorquera.

A lo largo de la semana se han organizado, en los principales hospitales castellanoleoneses, así como en centros cívicos y centros penitenciarios, mesas redondas y charlas divulgativas dirigidas tanto a profesionales de la salud como al público en general, que tienen como objetivo aumentar la conciencia sobre la importancia de la salud hepática.

Asimismo, se instalarán stands informativos sobre las patologías hepáticas prevalentes ocultas, y se realizarán test y pruebas de fibroscan para detectar posibles casos de enfermedad hepática.

CyL, a la cabeza

Otro de los hitos de esta semana será la entrega de tres certificados de excelencia en la eliminación de la hepatitis C- al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Hospital Virgen de la Concha de Zamora y el Complejo Asistencial Universitario de León - siendo Castilla y León la primera comunidad autónoma en lograr este sello de calidad, otorgado por la AEEH.

Desde el inicio del tratamiento contra la Hepatitis C en 2015 con la puesta en marcha del PEAHC, se han reducido un 81% los ingresos en los hospitales de Castilla y León por hepatitis C.

Por un lado, desde 2015 se ha tratado a cerca de 700 pacientes en el HCUV, alcanzando una tasa de Respuesta Viral Sostenida (RVS) cercana al 100%.

Mientras que en el Río Hortega, la búsqueda activa de casos sin diagnosticar ha permitido realizar hasta ahora 800 tratamientos, precisando retratamiento únicamente el 3% de todos los pacientes tratados.

La Unidad de Hepatología de este centro, que coordina la Dra Sánchez Antolín, viene desarrollando desde enero 2024 un nuevo programa de búsqueda de casos de hepatitis C con PCR, en pacientes con transaminasas elevadas, gracias a una beca de investigación AEEH-Gilead, que se prolongará durante un año.

Por su parte, en León se han tratado y curado de forma definitiva más de 2.000 pacientes con hepatitis C.

Lo que da un valor añadido al trabajo por la eliminación de la hepatitis C es el trabajo en conjunto realizado desde el Servicio de Digestivo del CAULE que, con la colaboración de diferentes organizaciones, ha curado desde el año 2015 a más de 200 personas vulnerables con hepatitis C.