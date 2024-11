Chenoa confiesa su especial relación con León y sus planes de futuro más rurales en la provincia: "Me hace ilusión"

Chenoa ha vuelto a dejar constancia de su predilección por Castilla y León. Pese a ser Argentina, haber crecido en Mallorca y llevar media vida viviendo en Madrid, la cantante ha demostrado en las últimas semanas tener un especial cariño e interés por la Comunidad.

Y es que, si hace unos días conocíamos que la extriunfita se había comprado una casa en el municipio segoviano de Sotosalbos, este lunes confesaba en El Hormiguero, programa que visitó con motivo de 'La línea del tiempo', su último lanzamiento musical, ser toda una enamorada de León.

En conversaciones con Pablo Motos, la cantante explicó que allí también tiene una casa de campo, ideal para relajarse y desconectar del ritmo frenético de la capital. "La zona de León me gusta mucho para el relax", llegó a afirmar.

Ayuntamiento de Sotosalbos Chenoa se compra una casa en este pueblo de Segovia: los detalles de su nueva adquisición

"Tengo una casita que fue un gallinero. Me lo contaron mis vecinas, aunque por ahora no tengo gallinas ni cabras, pero sí tengo liebres y hay muchas moscas", confesó.

Además, aclaró que sí es su intención tener gallinas, al tiempo que aprovechó para revelar otros planes que tienen en mente, en lo que a su vida en la provincia leonesa se refiere.

En este sentido, explicó que también le gustaría tener vacas y hasta un huerto. "Me hace ilusión", expresó.

Una confesión que sorprendió al público y a los espectadores que la estaban viendo, pese a que, según reveló, ya ha vivido en el campo anteriormente.

"Viví hace muchos años en un pueblo y a mí me gusta. Me organizo mucho y me tomo todo con más calma, mucha más que en la ciudad", reconoció generando el asombro de propios y extraños al desconocer este detalle de la vida de la artista.

En lo que respecta a su proyecto más rural, lo más probable es que, si al final lo lleva a cabo, lo haga en un futuro más bien lejano, pues este requiere mucho tiempo y dedicación, y Chenoa tiene una vida cargada de múltiples compromisos profesionales y, además, tiene fijada su residencia habitual en Madrid.

Chenoa no dio más detalles al respecto, ni de su casa leonesa, ni de su vida en la provincia. De hecho, según confesó, todo ello es algo que prefería no haber contado en el programa de Pablo Motos, dada su intención de mantenerlo en el anonimato. "Mi idea era que no se supiera, pero bueno, ya está", apostilló.