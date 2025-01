Las monitoras de un bus escolar olvidan a una niña de 4 años que se quedó dormida en Valladolid

Las monitoras de un autobús escolar que recorría el trayecto entre el barrio vallisoletano de La Overuela y el Colegio Público Miguel Delibes de Valladolid han olvidado este viernes en el transporte a una niña de 4 años que se ha quedado dormida y ha acabado en las cocheras de la empresa Linecar en la ciudad.

La familia de la pequeña ha denunciado la situación, que ha provocado momentos de tremenda angustia a sus más allegados, y ha pedido que se depuren responsabilidades para que esta situación no vuelva a repetirse.

Andrea Vaquero, hermana de la niña, ha señalado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que la pequeña ha cogido el autobús a las 8:40 en La Overuela, ya que entra a clase a las 9:00, y que, en el trayecto, se ha quedado dormida.

"Las dos responsables no han comprobado que quedasen niños y a mi hermana se la han llevado a la cochera de los autobuses", ha denunciado la joven, asegurando que el Colegio les ha informado de que, cuando el autobús llegó a las cocheras, la pequeña se despertó, vio el bus abierto y salió sola del transporte.

"La niña debió ver a una señora que estaba allí, una trabajadora de Linecar, que le preguntó que por qué no estaba en el Colegio, poco antes de las 10:00 horas llaman al Colegio y la niña no llega hasta las 11:00", ha añadido Vaquero.

La hermana de la pequeña ha apuntado, además, la confusión provocada al respecto ya que, en un inicio, les decían que quien había socorrido a la niña era un hombre y, después, que era una mujer.

Según esa versión del Colegio, el hecho de que la niña no apareciese hasta las 11:00 en el centro educativo, a pesar de haber sido encontrada por la mujer a las 10:00, sería una equivocación, habiéndola llevado primero al Colegio Miguel Delibes de Arroyo de la Encomienda en vez de al de La Victoria, en Valladolid, donde estudia.

"La Consejería de Educación dice que la niña no ha estado sola en ningún momento pero nos parece raro porque desde que llega el bus no llega hasta las 11:00 al Colegio. Las responsables de esto son las dos personas que tenían que estar cuidando a mi hermana y no la han cuidado", ha señalado Vaquero.

La madre de la niña, Patricia Toribio, ha ido a preguntar en la Comisaría que era lo mejor que podía hacer en este momento y la joven ha asegurado que "este fin de semana lo reflexionará y el lunes hará lo que tenga que hacer".

"No queremos que esta situación se repita con ningún niño, ni la angustia que nosotros hemos pasado. Esto no debería pasar, son niños pequeños", ha afirmado la hermana de la pequeña, visiblemente afectada.

Además, ha informado de que les han recomendado que no preguntasen nada directamente a la niña "porque ha sido raro para ella", pero ha asegurado que la han visto cuando ha salido del centro a las 14:00 y que se encontraba "bien".

"Queremos que esto se sepa, que se tomen las medidas que se tengan que tomar y que haya consecuencias para las personas que han descuidado a mi hermana y que no vuelva a pasar", ha zanjado la hermana de la niña en declaraciones a este medio.