Rocío, la joven vallisoletana que triunfa haciendo de Adriana en una famosa serie: "Soy una privilegiada"

‘Valle Salvaje’ es una serie de televisión diaria que emite La 1 desde el pasado 18 de septiembre de 2024. El creador es Josep Cister Rubio y está producida por Bambú Producciones y StudioCanal. La primera temporada está conformada por un total de 120 capítulos con un presupuesto que supera el millón de euros.

Su rodaje arrancó el 8 de abril de este año. Tiene gran protagonismo un municipio segoviano: La Pinilla. También numerosas localizaciones históricas como el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso o el de Aranjuez, este último en Madrid.

Fotografía: cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León El televisivo vallisoletano que acompaña a Chicote en un famoso anuncio: "Uno de mis mejores rodajes"

Su trama se centra en el año 1763. Adriana Salcedo de la Cruz es una mujer de solo 20 años que, tras asistir a un baile en el Palacio Real, tiene que dejar la villa de Madrid y viajar hasta Asturias para cumplir con su compromiso de matrimonio que fue pactado en secreto.

Tiene la obligación de acudir al encuentro con su prometido, con Julio. Un hombre al que no conoce de nada. Se aloja en casa de su tía, doña Victoria, la hermana de su padre fallecido. En el lugar, conocerá a su verdadero amor y la traición y pone su vida en peligro cuando tratará de descubrir la verdad sobre la muerte de su padre.

El papel principal, el de Adriana Salcedo de la Cruz, lo cubre a la perfección Rocío Suárez de Puga. Vallisoletana de nacimiento. Amante del cine, del teatro y de la lectura que habla con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Rocío Suárez de Puga. Fotografía: Romero de Luque, cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Su vida y Valladolid

“Me considero una persona bastante sensible, empática y echada para delante. Intento hacer todo lo que me hace feliz y disfrutar de la vida, sobre todo, de mi profesión”, asegura la joven.

Nació en Valladolid capital y sus padres también son pucelanos. Recuerda su infancia con mucho cariño. Echando la vista atrás nos cuenta sus viajes en bicicleta desde su domicilio, a las afueras de la ciudad, hasta la casa de su mejor amiga.

“Valladolid es mi origen, mi familia, mi gente. Ahora vivo en Madrid y por cuestiones de rodaje paso menos de lo que me gustaría por la ciudad que me vio nacer, pero nunca me olvido de ella”, nos explica.

Desde los 13 años tiene en mente eso de ser actriz. Se lo dijo a su madre que, en todo momento, apoyó la decisión de su hija. En enero de 2017 comienza con sus estudios de Arte Dramático en la Escuela Superior de Castilla y León. Acabó en 2021 para arrancar con una trayectoria que se antoja dorada.

“A los 13 años descubrí que se podía estudiar Arte Dramático. Me volqué en preparar las pruebas de acceso y entrar. Lo cogí con muchas ganas. Mi clase era maravillosa y conservo, desde entonces y desde allí, a mis mejores amigos”, añade.

Afirma además que, en esas clases, tuvo maestros que le “aportaron una base tremenda para ser la actriz que hoy es”.

Otra imagen de Rocío Suárez de Puga Fotografía de Romero de Luque cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

‘Valle Salvaje’

Para Rocío ser actriz es “su modo de vida”. Una “forma de ver el mundo” que le hace “estar conectada al día a día”. Interpretar le produce una “gran satisfacción” y afirma que para los actores con “vocación y pasión” trabajar de ello es “un privilegio”.

“Después de cuatro etapas de casting, el día que hice el último, me dijeron que me cogían. Fue el 28 de febrero. Sentí mucha alegría, ilusión y algo de vértigo. Es el primer papel principal e importante que he tenido”, confiesa.

Como comentábamos anteriormente, la vallisoletana hace el papel de Adriana Salcedo de la Cruz. Lo cubre a la perfección. Sabe llegar al espectador al ritmo de sentimiento. Todo para que el espectador se meta en su cuerpo y sufra o disfrute en cada momento.

“Estamos rodando de lunes a viernes en jornadas maratonianas. La primera temporada tiene 120 capítulos. Nos llega la buena acogida del público y eso nos hace seguir adelante”, asevera.

Una “privilegiada”

Rocío Suárez de Puga hace un llamamiento a las administraciones para que se apueste por la cultura porque es “lo que nos hace humanos” y lo que “nos libera de todo lo que sucede en el mundo”.

“Son muchas horas. No sólo las de plató. Los rodajes, el estudio en casa, los años de formación… Es la profesión con más paro de España. Solo trabajamos un 5% de todos los actores que somos. Soy una privilegiada”, asegura.

Sobre el futuro, y aunque centrada en ‘Valle Salvaje’, asegura que le “encantaría” hacer teatro “con la gente que quiere”.

Una joven vallisoletana que triunfa y que tiene años por delante brillantes, seguro.