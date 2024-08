Águeda Marqués, la atleta segoviana que se ha metido en el bolsillo a toda España por su naturalidad: "Ha sido muy idílico"

Es una de las atletas del momento en España. Águeda Marqués (19-3-1999, Segovia) se ha convertido en un fenómeno de masas tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta deportista castellana y leonesa ha saltado a la fama tras sus resultados, pero también por su tremenda naturalidad y espontaneidad ante las cámaras, metiéndose en el bolsillo a todos los espectadores que han seguido las pruebas olímpicas en la pista. "Ha sido todo muy idílico", reconoce en la entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Aunque sin medalla, Águeda ha logrado plantarse en la final de los 1.500 metros en los JJOO de París. Una gesta que ni ella misma se esperaba y a la que además ha sumado el hecho de batir su propia marca personal, quedándose a solo 31 centésimas de segundo de los cuatro minutos. "Me esperaba hacer marca personal, pero no pasar a la final. Ha sido increíble, estoy muy feliz", señala en palabras a este periódico con el desparpajo y naturalidad que le caracteriza. Un tiempo de 4:00:31, solo a la altura de las grandes atletas.

Y es que no siempre es necesario alcanzar las medallas para regresar a casa con un nuevo éxito bajo el brazo. Un buen ejemplo de ello es esta joven atleta segoviana de 25 años, quien se siente "muy satisfecha" tras su participación olímpica a pesar de ser una persona a la que "le cuesta" autoconvencerse de sus buenos resultados deportivos. "He acabado completamente satisfecha, feliz, ha sido todo mejor de lo que me esperaba", insiste Marqués a este diario.

Su mentalidad

Precisamente, uno de los ingredientes en los éxitos de Águeda puede que haya sido su mentalidad. Ella, antes de llegar a París, sabía que "estaba para bajar bastante" su "marca personal", hasta el punto que cree que "puedo bajarla un poco más".

Águeda Marqués en su participación en los JJOO de París 2024 Víctor Seco Muñoz

"Mi marca personal la hice en la cuarta carrera y ahí ya estaba agotada. Creo que si me dan un poco de tregua y descanso lo puedo mejorar", subraya. Unas palabras que atestiguan la ambición de esta atleta que, con mucha probabilidad, en años venideros continúe cosechando resultados para el atletismo español.

No obstante, todavía no piensa en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. "Todavía no estoy pensando en Los Ángeles si te soy sincera. Quedan cuatro años, pueden pasar un montón de cosas, quiero ir día a día. Ojalá me salga bien la temporada que viene, voy a seguir trabajando con todo mi empeño y con toda la constancia y el esfuerzo del mundo y que salga lo que tenga que salir", zanja.

A partir de aquí, la segoviana tiene las miras puestas a corto plazo. En una temporada en la que espera "seguir mejorando mis marcas personales", sumándole un "buen 5.000, un buen 800 y también un 10.000", esboza con una carcajada tras el teléfono antes de coger un avión.

Unos objetivos cuyo fin principal es el de "seguir progresando como atleta", algo que considera que está haciendo "año tras año" y para lo que está "trabajando". En ello servirá como base el aprendizaje que se lleva de estos JJOO de París, donde se ha dado cuenta de que tiene que "aprender a confiar más" en ella misma.

"Confío, pero creo que debería confiar más porque pueden salir grandes cosas. Me lo dice mucho mi entrenador y al final creo que va a llevar razón", añade con una nueva carcajada al otro lado de la línea.

De París también se lleva dos momentos que recordará para toda la vida. El primero fue el pase a la final de los 1.500 metros. "Tenía el corazón lleno", relata. Un momento que compara a ese en el que "tienes mucho hambre y te comes algo que está muy rico y te quedas tranquilo, lleno y feliz". "Así me sentía", explica.

Águeda Marqués junto a su pareja, el también atleta olímpico Adrián Ben, durante la ceremonia de clausura de los JJOO de París 2024 Foto cedida

El otro momento que se llevará para siempre de París serán los instantes antes de comenzar la carrera en esa final, en la línea de salida. "Me decía a mí misma: 'jo, no me creo que esté aquí. Esto es impresionante, estoy con las mejores del mundo viviendo la carrera más importante de mi vida en uno de los mejores escenarios del mundo'", relata la segoviana.

Viral por su simpatía y naturalidad

Pero es que además de todo esto, Águeda Marqués ha saltado a la fama en estos Juegos Olímpicos por su tremenda naturalidad, espontaneidad y simpatía ante las cámaras tras las diferentes carreras que ha disputado. Sus entrevistas a RTVE han sido todo un fenómeno de masas con el que ha conquistado el corazón de todos los españoles y españolas.

Gestos y expresiones tan cotidianas y habituales pero que a veces cuestan encontrar en el mundo del deporte de élite, pero que en Águeda son patentes. Y la atleta no ha sido ajena a todo este cariño que ha recibido. "Estoy muy agradecida. Me alegro de que todos los mensajes y toda la que se ha montado sea porque la gente piensa que soy simpática", esboza la segoviana con una nueva carcajada. Un apoyo a Águeda que para ella ha supuesto un "halago increíble".

"Simplemente he querido mostrarme tal y como soy. Intentar responder a las entrevistas tal y como me sentía en ese momento y contando todo lo que estaba viviendo en estos Juegos Olímpicos. Estoy muy agradecida por todo el apoyo que he recibido de todo el mundo. Ha sido espectacular", señala esta atleta segoviana que se ha metido en el bolsillo a toda España.