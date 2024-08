Roberto Martín (alcalde): "Ver a todas las peñas de Guijuelo juntas en el chupinazo y el cariño que me muestran, es un orgullo tremendo"

Las fiestas patronales de Guijuelo son un espléndido despliegue de tradiciones, cultura y alegría que atraen tanto a locales como a visitantes. La Villa Chacinera se engalana creando un ambiente festivo que envuelve a todos sus rincones. Las calles de Guijuelo se llenan de música, risas y un bullicio contagioso desde el primer día. La programación de las fiestas es variada y diseñada para todas las edades y gustos, garantizando que cada asistente encuentre su momento de disfrute.

Las fiestas de Guijuelo son más que una serie de eventos; son una manifestación del espíritu de la comunidad, una celebración de la identidad y las tradiciones que han pasado de generación en generación. Cada año, estos días de alegría, devoción y camaradería refuerzan los lazos entre los habitantes y dejan una huella imborrable en el corazón de todos los que participan.

Por ello, el alcalde, Roberto Martín, hace resultado del año transcurrido de su segunda legislatura como primer edil, en una entrevista con EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León y, de paso, habla de las fiestas y también de su deseo de "felicidad, diversión, respeto y camaradería, tanto en los vecinos como en todos aquellos que nos visitan".

Inauguración de las nuevas piscinas de Guijuelo

- Alcalde, otro año más y las fiestas de Guijuelo que ya han comenzado a andar en ese interesante programa prefestivo.

- Sí, es cierto. Parece mentira cómo pasa el tiempo. Ya tenemos aquí las fiestas patronales que con tanto cariño llevamos trabajando prácticamente un año, es decir, casi desde que finalizan unas fiestas vamos trabajando las siguientes. Ojalá sean del gusto de todos dentro de la tónica general, porque las fiestas siempre son sota, caballo y rey.

- ¿Qué destacaría de este año?

- Es cierto que, a raíz de la pandemia, eché muchísimo de menos el chupinazo. Los últimos dos o tres años que llevamos haciendo el chupinazo, veo a la gente muy ilusionada con el arranque de las fiestas. Subir al escenario y ver a todo tu pueblo esperando a que tú inicies las fiestas, es el orgullo más grande que puede tener el alcalde.

- Si tiene que invitar a alguien a venir a Guijuelo, ¿por qué lo haría?

- Lo haría principalmente por el carácter de Guijuelo. Es cierto que tenemos las mejores orquestas del los diez primeros, vienen las seis primeras. Una feria taurina inigualable, unos eventos culturales tremendos. Y eso es bueno. Pero lo más importante de todo es que el que viene repite, porque se siente querido, protegido por el pueblo y, ojalá, sean unas fiestas como siempre aspiramos. Muy queridas por los guijuelenses y mejores que las anteriores. Y así tiene que ser todos los años.

- Con respecto a las peñas, ¿qué tiene que decir, porque lo que se ve en el chupinazo, sobre todo peñas y juventud dan carácter a estas fiestas?

- Son quienes dan el colorido a las fiestas, los que aportan ese toque diferencial. En las fiestas de mi pueblo, desde pequeños, todos hemos tenido peña, ese sentido de pertenencia a una peña y, como te digo, cuando las ves a todas juntas en el chupinazo y todas te muestran el cariño que me muestran, es un orgullo tremendo.

- Cambiemos de tema, haga balance de este año de gestión municipal.

- La finalización de las obras de la piscina ha resultado ser muy trabajoso para el Ayuntamiento, que me ha tenido muy ocupado y muy preocupado estos dos últimos años con elecciones de por medio. Pero se ha convertido en una instalación, por lo que nos dicen lo usuarios, está gustando mucho en el pueblo. Y si tengo que destacar una de las actuaciones, es la finalización de la obra de la piscina.

- Y en la mente que hay de nuevo.

- La mente de un alcalde no para. Al menos la mía. Estoy constantemente dando vueltas, intentando ver más cosas para el municipio, es que tengo muchísimos proyectos en la cabeza. Así, menciono el edificio del reloj, la pista de atletismo, una renovación del campo de fútbol, finalizar lo que llamamos el complejo deportivo junto a las pistas de pádel, piscinas, pabellón... Dejarlo todo en estos tres años impoluto, para que todo el mundo que quiera acceder al deporte pueda hacerlo. Dejar nuestro pueblo, que es un santo y seña de la legislatura, todas las plazas, todos los rincones y todos los parques bonitos. Es el deseo de que cualquier persona pueda hacerse una foto para presumir, como ejemplos, del Parque del Pozuelo o de las letras de la plaza Julián Coca.

"El Ayuntamiento, la única deuda municipal que tiene es la del edificio principal, de la que nos quedan unos 585.000 euros por pagar, que en esta legislatura quedará a cero".

- Explíqueme en qué situación se encuentra la deuda municipal, porque parece que ha existido un malentendido.

- El Ministerio de Hacienda, en 2022 decidió considerar deuda municipal un contrato de obras y servicios que tiene Aqualia, no solo con el Ayuntamiento de Guijuelo, sino para todos los municipios. El Ayuntamiento de Guijuelo tiene un convenio con Aqualia para el funcionamiento del Centro Deportivo. La deuda que tiene Aqualia es la hipoteca de la construcción de ese centro, que es Aqualia, no el Ayuntamiento. El Ayuntamiento, la única deuda municipal que tiene es la del edificio principal, de la que nos quedan unos 585.000 euros por pagar, que en esta legislatura quedará a cero, con lo cual la deuda real del Ayuntamiento de Guijuelo es de 585.000 euros, que, para un Ayuntamiento de prácticamente 14 millones de euros de presupuesto, no es deuda. Es cierto que esas informaciones desde el 2022 vienen generando controversia, notas de prensa y habladurías, no solo en Guijuelo, en muchos municipios. Pero repito, esa cantidad no es una deuda municipal.

- ¿Y la economía de la villa cómo va?

- Quiero pensar que va muy bien nuestro tejido industrial. Es cierto que, desde la pandemia hacia acá, la industria ha recibido muchísimos golpes por la inflación, a lo que se suma la entrada en el ibérico de grandes grupos. Ello mella un poco, sobre todo el ánimo. Pero aquí el que siempre ha sido emprendedor es muy trabajador, y estoy convencido que buscará su nicho de mercado, se inventará, como bien hizo en la pandemia. Y Guijuelo, como siempre, y su industria, saldrán reforzados.

- Hágame una breve reseña de la situación del ibérico.

- Creo que al ibérico todo el mundo lo asocia con calidad. Hablas de jamón de Guijuelo o jamón ibérico y se asocia con calidad. Estoy convencido que todos tenemos que trabajar en ese sentido. La denominación, el Ayuntamiento, la Diputación de Salamanca, la Junta de Castilla y León, todos tenemos que apoyarnos en ese camino. Y no olvidar que tenemos el mejor producto del mundo. Tenemos que presumir de él, pero también apoyar a nuestros industriales.

- ¿Qué desea el alcalde para estos días, tanto a vecinos como visitantes?

- Deseo que todo el mundo se divierta, que nos cuidemos los unos a los otros. Como siempre digo en el chupinazo, que sean unas fiestas sin ninguna incidencia, que no se juzgue tanto, como últimamente se juzga absolutamente todo, no en este municipio, sino en todos. Que la gente se divierta, que salga sin ningún complejo y que todos nos podamos saludar y ver con una sonrisa.