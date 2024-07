Guijuelo está de moda. La Villa chacinera no solo es jamón. También todo un compendio de personas, colectivos y actividades que hacen de este municipio el epicentro provincial, por no decir regional, de eventos que se pueden considerar de renovado interés. Hablamos de su importante Feria Taurina, que nada tiene que envidiar a ningún coso de segunda categoría, aún siendo de tercera. Y, cómo no, también los nuevos jugadores del C. D. Guijuelo que se están integrando de manera modélica en la vida local.

Anoche, el Ayuntamiento presentó su Feria Taurina 2024, en la renovada plaza de Julián Coca. Un espacio en el que el alcalde, Roberto Martín, tenía mucho interés en renovar y ofrecer una imagen moderna. No debemos olvidar que este lugar es uno de los centros de actividades culturales, musicales y de índole política del municipio. Un placer compartir en sus terrazas, como la del London de Víctor el del Viró, o en el Chivi's, una tertulia hasta bien entrada la madrugada. Y qué decir del ágape, en la terraza del Virò... como siempre de gusto, sabor, color y textura, espectacular.

Pero nos trae la presentación de los toros, que se programarán durante sus fiestas patronales, los días 15, 16, 17 y 18, con primeras figuras, primeras ganaderías y los más importantes recortadores. Allí, en primera fila y promocionado el abono, Pedro Gutiérrez 'El Capea', que casi se considera "como un guijuelense más". No está de menos recordar que cuando pasaba sus momentos bajos, ahí estuvo Guijuelo para que pudiera torear, su profesión y que la lleva, todo hay que decirlo, como mucha dignidad. Son 20 años de alternativa los que cumple Pedro, y encima frente a una corrida de Victorino Martín, junto a dos grandes matadores, Manuel Escribano, el maestro actual de los 'victorinos', y el estilista y profundo José Garrido. Será el 16 de agosto y esperemos que se ponga el 'no hay billetes'. La renovación de abonos ya está abierta, anunció José Ignacio Cascón.

Presentacion de la Feria Taurina de Guijuelo 2024

Cómo no mencionar a uno de los valores emergentes en el panorama taurino, de mayor dignidad, profesionalidad, maneras, honestidad y, qué carajo, también torea como los ángeles. Es el sevillano de Espartinas, afincado desde hace dos años en Salamanca, Borja Jiménez. Quien, además, se recupera de una seria cornada recibida en San Fermín, donde dejó impronta de la honradez del toreo como profesional. Él está anunciado junto a Finito de Córdoba, ya de salida con sus 48 años como matador de toros, y el pacense/salmantino Miguel Ángel Perera, que pasa uno de los momentos más dulces de su carrera, que han sido muchos, y sabe lo que es saborear la miel del triunfo en esta plaza. Ante ellos, los toros de Vellosino, una ganadería puntera salmantina que, por cierto, se llevó el 'Toro de Oro' de la pasada Feria de Salamanca. Manuel y su hermano se lo merecen. Será el 17.

Todo comienza el día 15 de agosto, el día de la Virgen, con una corrida de Capea, para el veterano matador de toros granadino 'El Fandi', el portento de las banderillas, junto a José María Manzanares, quien también conoce esta plaza, y el salmantino Manuel Diosleguarde, al que seguimos con esperanza de recuperar lo que le arrebató el para olvidar percance de Cuéllar. Y, finalmente, el 18, con los jóvenes de Talento Castellano, con el II Torneo de Cortes 'Jamón de Oro'. Se espera a lo más granado del corte, o recorte, y salto dentro de lo que es toreo puro.

Y de lo otro: el nuevo grupo para conseguir el ascenso

Nuevos jugadores del CD Guijuelo 2024

También tuvimos ocasión de conocer a varios, en total seis, jugadores que conformarán la plantilla del C. D. Guijuelo para la temporada 2024-2025. Ellos llegan con la idea de conseguir grandes cosas, como es el ascenso a la Primera RFEF. Seguro que de su parte no quedará, porque, ante todo, forman un grupo cohesionado, de amigos y con una mira común, que no es otra que "el ascenso", dejan bien clarito.

Ellos, de la mano del veterano en la plantilla, viene del año pasado, Panadero 'Pana', han comenzado su andar en la villa chacinera integrándose en la vida del pueblo. Compartir con los guijuelenses sus momentos estelares, como fue la presentación de la Feria Taurina, no obstante, existen algunos jugadores que son grandes aficionados de los toros, como el joven Ale, que lleva el 'ser riojano' como una identidad, donde la Feria de San Mateo. También es aficionado Izán, que viene desde Vitoria, donde la Feria de la Virgen Blanca... Y del flamenco, pues eso, el madrileño Gonzalo, con María Toledo y Omar Montes -que llegan a las Ferias de Salamanca-, y también compartimos charla con Mario y Javi... A buen seguro que las alegrías serán grandes. Y sobre los que volveremos cuando comience la esperada campaña. Eso sí, grandes enfrentamientos entre los de ahora y los amigos que se fueron a otros equipos, que, por cierto, están en el mismo grupo I de la Segunda RFEF.

Finalmente, estuvieron y estuvimos los de siempre. Como don Julián Ramos, el perfecto ejemplo del guijuelense de cuna y corazón. Juan Pedro, que como buen pucherero es todo bondad y concordia con los que llegan a Guijuelo. El amigo Juan Luis García, quien nos llevó por primera vez a la villa allá por los años 95/96 del siglo pasado, a bote pronto, y que hora es el empresario del 'Entredós', hotel y restaurante. Pero también Ángel Picado, una amistad de las buenas, y otra serie de personas que siempre están ahí, representado a Guijuelo como cuna del jamón ibérico, el mejor del mundo, y de las cosas bien hechas, porque estar en Guijuelo, no será el paraíso, pero si cerca... ay!