Alcalde de Villamayor: "No permitiré que se empañe el trabajo del Ayuntamiento en la gestión de la fábrica de grasas"

El alcalde de Villamayor de Armuña, Ángel Luis Peralvo, explica el voto negativo del PP a una moción de Vox en el último pleno, sobre los olores procedentes de una fábrica de grasas que se encuentra en el término municipal de Doñinos de Salamanca. Por cierto, la moción de Vox fue votada por los concejales del PSOE.

Peralvo Sanchón explica a EL ESPAÑOL de Castilla y León que "no permitiré que al Ayuntamiento de Villamayor se le acuse de inacción en la gestión de los olores de la fábrica de grasas". Es más, asegura, "tampoco dejaré que empañen del trabajo de los trabajadores ni de los concejales del equipo de Gobierno".

El alcalde explica que la moción de Vox era "extemporánea y estaba fuera de lugar", porque lo que pedía "es lo que viene haciendo el equipo de Gobierno con los técnicos municipales. Por tanto, no podemos votar una petición tres días antes de finalizar el plazo de presentación de alegaciones".

El Ayuntamiento de Villamayor, a través de su área de Medio Ambiente, y tras un "elaborado y concienzudo trabajo", presentó por el registro único a la Consejería de Medio Ambiente, las alegaciones al expediente de revisión de la autorización ambiental que la Junta tramita sobre la fábrica de grasas en el término municipal de Doñinos.

La presentación de esta documentación culmina el proceso de actuaciones a través de las cuales, el Consistorio logra que se abrirá el expediente de revisión ambiental, debido al aumento, en frecuencia e intensidad, de los episodios de malos olores que sufren los vecinos de Villamayor y municipios colindantes.

En el escrito de alegaciones presentado por el Ayuntamiento, el aumento en la preocupación e inicio de continuas y persistentes acciones municipales se remontan a 2022, momento en que los episodios de pestilencia aumentan, coincidiendo con el cambio de titularidad de la explotación industrial.

A partir de ese momento, y "lejos de las desinformaciones que circulan por redes sociales", el Consistorio de Villamayor realiza todas las actuaciones que están en su mano, instando a las administraciones con competencias regulatorias de la actividad industrial, a que observaran con rigurosidad que la citada actividad se desarrollara cumpliendo todas las medidas ambientales y sanitarias.

"Equivocar al pueblo"

Ángel Luis Peralvo critica el comportamiento del portavoz de la Plataforma Cuidemos Villamayor, Ruperto Sánchez García. Por cierto, este vecino ya fue concejal del PSOE de Villamayor y que, "solo busca equivocar a los vecinos". Es más, Peralvo dice que "en cuatro meses de olores no ha hecho nada, no puede dar ninguna lección".

Los actuales responsables políticos manifiestan "su descontento" con algunas de las manifestaciones realizadas en el pleno municipal del pasado 25 de septiembre, en donde Ruperto Sánchez criticó la labor del Ayuntamiento, manifestando "rotundamente que no había de transparencia, colaboración e información" por el actual equipo de gobierno.

Manifestación que es "una rotunda falsedad", dice el alcalde. Media hora antes del pleno, a petición del mismo exconcejal socialista, los servicios de Medio Ambiente, mediante un correo electrónico, entregaron a Ruperto Sánchez una copia del borrador definitivo de las alegaciones que presentaría el Ayuntamiento.

De esta manera, "en las partes de mayor contenido técnico, carente para la Plataforma, pudiera fundamentar mejor su escrito, cuestión que, al inicio del pleno, al menos, el equipo de Gobierno desconocía".

"Tanto es así, que el equipo de Gobierno acudió al pleno con una copia del borrador final antes reseñado, para hacerle entrega a los grupos políticos de la oposición y a la "Plataforma", explica el alcalde.

Por tanto, el trabajo de los técnicos municipales, a los que "nunca se les ha coartado su labor, ni impedido facilitar información alguna, ni sobre este asunto, ni sobre ningún otro, es intachable, y siempre han facilitado información para ayudar, en este caso, a una plataforma que lucha contra un problema común, alejado de ideologías políticas", puntualiza .

De hecho, explican a este diario, parte del personal municipal, "vista la reacción de la Plataforma, y visto el grado de colaboración que se está teniendo, en la continua y constante facilitación de información y documentación, está bastante disgustada con el hecho de que al Ayuntamiento se le acuse de que no facilitar información".

Lo mínimo hubiera sido que el portavoz de la Plataforma, el exconcejal del PSOE, hubiera manifestado, en el turno de ruegos y preguntas, "que hacía una hora se le había proporcionado una información, lo suficientemente relevante para que la plataforma presentara con mejor fundamentación el escrito de alegaciones".

Por ello, apuntan desde el equipo de Gobierno, "esta falta de rigurosidad en el relato, hace pensar que lo que se manifiesta sea oportunista, buscando réditos electorales a medio plazo, cuestión de la que se aporta el actual equipo de gobierno.

Un trabajo "intenso"

La preocupación del actual equipo de Gobierno en este asunto, apunta Ángel Luis Peralvo, es "buscar el apoyo de otras instituciones y administraciones". Como también que se sumara la Universidad de Salamanca, tras unas conversaciones con el Parque Científico de Villamayor, a la presentación de alegaciones, como así ha sido".

Dentro del plazo, el Parque Científico de la USAL en Villamayor ha presentado también su propio escrito de alegaciones, "siendo consecuentes" con la situación que se vive en el municipio y cooperando en mantener la calidad de vida de los vecinos y trabajadores de Villamayor.

Para finalizar, el equipo de Gobierno recuerda a los socialistas de Villamayor que la Confederación Hidrográfica del Duero depende del Gobierno de Pedro Sánchez. Y, tras muchos informes y peticiones, "nos informa que corresponde a la Junta de Castilla y León el control de la AAI (autorización ambiental integrada)".

Además, "echan balones fuera al asegurar que no pueden tomar muestras por el vertido discontinuo al cauce. Solicitan a la empresa el sistema de vertido en continuo para poder hacer un correcto control. No disponen del IFI de 23 de febrero de 2024. Los resultados analíticos que poseen de la industria no incumplen la normativa".

Así, "queda suficientemente justificado el hecho de que no saliera adelante la moción que presentó Vox, es claro y patente que el Ayuntamiento ha mantenido, mantiene y mantendrá el interés de solucionar los problemas que afecten a los vecinos del municipio", explica el alcalde.

Finalmente, Ángel Peralvo, como alcalde, recuerda que "utilizaremos todas las herramientas que estén en nuestra mano para solventar, en concreto, el problema de los olores, que afecta a la totalidad de los vecinos. Eso sí, afeando siempre cualquier conducta que, aprovechando estas coyunturas, pretenda obtener réditos políticos".