Bienvenido, cartero en moto: "Faltan 1.000 trabajadores, el trabajo de una hora no se puede hacer en diez minutos"

Los carteros de Castilla y León afrontan una situación que, según denuncian desde CSIF, está poniendo al límite tanto a los trabajadores como al propio servicio postal.

La falta de personal, las bajas que no se cubren y el aumento de la carga de trabajo están provocando retrasos en el reparto y dificultades especialmente visibles en el medio rural y en algunos municipios del entorno de Valladolid.

Bienvenido Prieto, trabajador de Correos en Zamora y responsable de CSIF Castilla y León en la empresa, pone el foco en una plantilla que, asegura, ha perdido alrededor de un millar de puestos en la Comunidad durante los últimos años.

"Trabajo hay y hay puestos sin cubrir", sostiene Prieto. Y las consecuencias, advierte, no las sufren únicamente los trabajadores. También los ciudadanos.

El problema, explica, afecta tanto al reparto de cartas como a la paquetería. Aunque el volumen tradicional de correspondencia ha descendido, el crecimiento de las compras por internet ha generado nuevas cargas de trabajo.

"Se desborda y quedan acumulados muchos paquetes y muchas cartas", señala.

Entre las principales reivindicaciones del sindicato está la negociación de un nuevo convenio colectivo. Prieto recuerda que el actual conflicto tiene un recorrido de años.

"Llevamos sin convenio desde 2011", afirma.

Para el responsable sindical, esta situación ha provocado que los derechos y condiciones laborales hayan quedado desactualizados.

A ello se suma, denuncia, el incumplimiento de algunos compromisos incluidos en el acuerdo firmado en 2025.

Entre sus reclamaciones están las salidas voluntarias del personal laboral, los concursos de traslado y una nueva consolidación de empleo que permita cubrir las vacantes existentes.

Hay trabajadores que, según explica, llevan años esperando poder regresar a sus provincias de origen después de haber obtenido una plaza en otra parte de España.

"Hay gente que todavía está en otras provincias esperando para ir para casa", asegura.

158 plazas que harían falta en Valladolid

La situación también tiene una dimensión concreta en la provincia de Valladolid. Según los datos que maneja CSIF, serían necesarias alrededor de 158 plazas para cubrir las necesidades básicas de personal.

Prieto considera que la falta de efectivos está afectando directamente a la prestación del servicio.

El sindicato calcula que Correos cuenta actualmente con unos 2.556 trabajadores en Castilla y León, aunque reconoce que no dispone de datos oficiales completos porque, según denuncia, la empresa no facilita la relación de puestos de trabajo.

"No queremos nombres, queremos datos", reivindica.

Las dificultades también alcanzan a municipios del entorno de Valladolid, donde se han detectado problemas en la entrega de correspondencia.

Prieto apunta especialmente a las notificaciones y comunicaciones que pueden tener consecuencias para los ciudadanos, como determinadas citas o comunicaciones administrativas.

La explicación, según el responsable sindical, vuelve a ser la misma: falta de trabajadores.

"Si no hay personal, no puede ser", sentencia.

Desde CSIF denuncian además que las bajas y las vacaciones no siempre se cubren, lo que incrementa la carga sobre los empleados que permanecen en sus puestos.

La presión sobre los carteros también tendría consecuencias sobre su seguridad. Prieto asegura que los accidentes laborales han aumentado y relaciona este incremento con las cargas de trabajo.

"La gente va corriendo, tiene accidentes", afirma.

El responsable sindical insiste en que un cartero necesita tiempo para realizar correctamente su trabajo, especialmente cuando debe efectuar notificaciones oficiales.

"El trabajo de una hora no se puede realizar en diez minutos", resume.

En este sentido, reclama que se respete el procedimiento de entrega y rechaza cualquier práctica que pueda llevar a ocultar o falsear información sobre los repartos realizados.

"La profesionalidad del cartero queda por delante de todo", defiende.

Otra de las cuestiones que preocupa a CSIF es la incorporación de tareas comerciales que, a juicio de Prieto, se alejan de la función principal de Correos como servicio público.

El sindicato cuestiona que los trabajadores tengan que captar clientes para productos como seguros.

"Nosotros estamos para dar un servicio público, no para ganar dinero", afirma Prieto.

Reclaman las 35 horas

Entre las principales demandas está también la reducción de la jornada hasta las 35 horas semanales, en línea con otros empleados públicos.

"Somos un servicio público de interés general", recuerda Prieto.

A esta reivindicación se suman las jubilaciones, las salidas voluntarias, los concursos de traslado y una nueva consolidación de empleo que permita cubrir las vacantes.

El sindicato sostiene que el proceso de consolidación previsto inicialmente podría haber contemplado entre 4.000 y 4.500 plazas en el conjunto de España, pero considera que las necesidades actuales son muy superiores.

La combinación de jubilaciones, salidas voluntarias y vacantes acumuladas, apunta Prieto, hace necesario ampliar considerablemente esa cifra.