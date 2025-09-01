Ayudas de hasta 5.000 euros para reponer los vallados de las explotaciones ganaderas afectadas por los incendios

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León y las organizaciones profesionales agrarias (opas) de la Comunidad han avanzado este lunes en la definición de nuevas medidas de apoyo al sector incluidas en el programa de recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales.

En concreto, en la reunión de trabajo −la tercera desde el pasado 15 de agosto− se ha consensuado la ayuda para la reposición de vallados ganaderos y perimetrales dañados para la protección del ganado y refuerzo del manejo en extensivo del ganado, la medida número 10 del plan de recuperación, con una cuantía máxima de 5.000 euros por beneficiario.

A esta ayuda podrán optar los titulares de explotaciones agrarias con parcelas de titularidad privada y declarantes de la Solicitud Única (PAC).

La tramitación se efectuará a través de una declaración responsable específica que se publicará en los próximos días y donde deberá figurar, entre otros, fotografías georreferenciadas que muestren los daños sufridos. El plazo de solicitud se establecerá entre el 15 de septiembre y el 30 de octubre.

Ayudas directas

Además, el Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado este lunes la orden de la Consejería por la que se conceden ayudas directas de 5.500 euros a los primeros 460 agricultores y ganaderos profesionales afectados por los grandes incendios del verano, con un importe global de 2,5 millones, en base al acuerdo del Consejo de Gobierno de la semana pasada.

La cuantía se destina a compensar las pérdidas de producción, la muerte de ganado, pérdida de colmenas, reconstrucción de instalaciones y reposición de vallados ganaderos en función de unos baremos. A esta orden se sumarán futuras órdenes que recojan nuevos beneficiarios profesionales si se delimitan formalmente más zonas afectadas por los incendios.

Además, ya se encuentra disponible el modelo de declaración responsable para que los afectados puedan solicitar las ayudas directas para compensar las pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o la pérdida de colmenas, con baremos objetivos por hectárea, cabeza y colmena.

Podrán cumplimentar esta declaración responsable aquellos profesionales que, habiendo recibido la ayuda mínima de 5.500 euros, consideren que sus daños son superiores.

También podrán solicitarlo aquellos otros agricultores y ganaderos afectados que, no cumpliendo los requisitos de la ayuda mínima, sí hacen la declaración de la PAC o están inscritos en los registros oficiales, excluido el autoconsumo, y hayan sufrido daños superiores a 100 euros.

Un "apoyo esencial"

La Junta de Castilla y León ha reafirmado su "compromiso" con la recuperación del sector agrario en las comarcas afectadas por los incendios ya que estas ayudas "constituyen un apoyo esencial a los profesionales del campo para el restablecimiento de su actividad".

En este sentido, el equipo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural está recorriendo las zonas afectadas para conocer de primera mano el alcance de los daños y garantizar que la respuesta institucional se ajuste a las necesidades de agricultores y ganaderos.