Castilla y León cuenta con 193 manadas de lobos: Junta y opas denuncian el "trilerismo" del Gobierno con su nuevo censo

La Junta y las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León han denunciado este viernes el "trilerismo" del Gobierno y el "sesgo ideológico" del nuevo censo del lobo que asegura que las manadas están un tercio por debajo del umbral de seguridad a pesar de la protección. "Quiere evitar su control", han denunciado.

El censo, elaborado por las comunidades autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica, ha señalado que hay 36 manadas más de lobos que hace una década y que la especie cuenta con 333 grupos, por lo que quedaría un 33% por debajo del umbral de seguridad de 500 manadas a pesar de haber disfrutado, entre 2021 y 2024, de una protección estricta en todo territorio.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha calificado de "trilerismo" el informe "sacado de la chistera" por parte del Gobierno de España y el Ministerio de Transición Ecológica acerca del estado desfavorable del lobo ibérico en el país, que se ampara en "supuestos científicos".

"No vamos a consentir más engaños ni aceptar manipulaciones. Nosotros tenemos los informes de biólogos, veterinarios e ingenieros públicos de todas las comunidades autónomas que determinan y certifican la evolución favorable de la especie en población y en territorio", ha afirmado.

Además, ha asegurado que el Gobierno "está tratando y va a tratar de impedir por todos los medios" que el lobo vuelva a ser gestionado por las autonomías, porque "se resiste a cumplir la decisión europea y la decisión de las Cortes Generales Españolas".

"Va buscar los subterfugios y manipulaciones que pueda encontrar para impedir que se pare la sangría de 6.000 cabezas muertas al año por el lobo en Castilla y León e impedir que se dé un respiro a los ganaderos ante una situación insostenible", ha lamentado.

El "desprecio" del Gobierno

COAG ha denunciado "el absoluto desprecio del Ministerio a los ganaderos españoles a los que ha abandonado sin pudor en su brega diaria y sanguinaria contra el lobo" y ha asegurado "no entender por qué ha de ser solo el ganadero quien pague económica y psicológicamente con el problema".

La opa ha denunciado la "maniobra" por la que el Gobierno, en contra de lo que numerosas opiniones científicas mantienen, pretende sentar la idea "de que el estado de conservación de la especie en España es "desfavorable".

Los datos del censo 2021/2024 arrojan una estimación de 333 manadas en el conjunto de España, lejos de las 500 que, según el Ministerio, "asegurarían dicho estado favorable". "Esto contrasta enormemente con lo que se hace en países vecinos como Francia, donde fijaron en 500 ejemplares de lobo el umbral que garantiza el mantenimiento de la especie", ha afirmado COAG.

La opa, además, ha acusado a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen de "intentar desviar hacia los grupos conservacionistas que sustentan el actual Gobierno de Pedro Sánchez los fondos que percibe el ganadero para afrontar los ataques del lobo".

El "sesgo político" del censo

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, ha denunciado que el Ministerio para la Transición Ecológica "no trabaja en el tema del lobo por razones lógicas de viabilidad o de protección de los ganaderos o medio ambiente" sino que lo hace "por motivos claramente ideológicos".

El objetivo del Gobierno, a juicio de Dujo, es "dar gusto y gana a aquellos ecologistas que están aplaudiendo sus actuaciones y castigando con dureza al sector ganadero".

Tras la publicación del nuevo censo nacional del lobo, Dujo ha advertido del "sesgo político y dirigido" del mismo, algo que Asaja "no comparte en absoluto". "No se puede valorar y decir que el lobo no ha crecido lo que tenía que crecer en el conjunto de España cuando claramente se ve que en unas comunidades lo soportamos y en otras no hay".

"No lo podemos consentir"

El secretario general de la UPA de Castilla y León, Aurelio González, ha hecho este viernes un llamamiento a "no estar pasivos" ante el "intento desesperado" del Ministerio de "evitar que el lobo se controle en aquellos territorios donde están hartos de sufrir daños día sí y día también".

Y ha advertido que el Gobierno "pretende montar una maniobra trilera" al "sacarse de la manga un informe científico que fija en 500 las manadas necesarias para un estado de conservación favorable", lo que "les permite pretender que se apruebe un informe de estado de conservación desfavorable del lobo en España". "No lo podemos consentir", ha zanjado.

Por su parte, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha advertido que exigirán que las ayudas recogidas en los presupuestos para la gestión del lobo "se destinen a los ganaderos afectados" y ha criticado el "retraso" del Ministerio en crear la mesa de diálogo para la coexistencia de esta especie con el sector ganadero.

Además, ha señalado que defenderán "una transparencia y trazabilidad" que permita que "hasta el último céntimo llegue a los ganaderos que se enfrentan a la problemática del lobo".