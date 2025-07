El PSOECyL y las opas exigen un frente común ante el "desmantelamiento" de la PAC por parte de la UE

El PSOE de Castilla y León y las organizaciones profesionales agrarias de la Comunidad han exigido este lunes un frente común ante el "desmantelamiento" de la Política Agraria Común (PAC) en el proyecto presupuestario de la Comisión Europea.

"La propuesta es inasumible, un ataque frontal a los intereses de la Comunidad y a nuestros agricultores y ganaderos y a los ayuntamientos. Lamentamos que la unidad de acción que necesitamos no se dé por la falta de voluntad de la Junta a la que tendimos la mano y al PSOE no se le llama ni se le informa sobre las decisiones de la Comunidad", ha señalado Martínez.

El dirigente socialista, además, ha cargado contra el acuerdo arancelario alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos y ha asegurado que se trata de "una imposición unilateral arbitraria". "No me gusta nada", ha afirmado, una posición que han compartido las opas, con las que ha mantenido una reunión este lunes en la sede de los socialistas en Valladolid.

Martínez ha hecho hincapié en la necesidad de un "consenso" que genere "un frente común" para contrarrestar la propuesta presupuestaria de la UE. "Es necesario generar un documento consensuado y que podamos hacer nuestro los grupos políticos desde los ayuntamientos a las Cortes, de ahí al Congreso y Senado y al Parlamento Europeo", ha afirmado.

Además, ha asegurado que "también es clave y fundamental el mantenimiento de un trabajo periódico que mantenga un marco general de negociación que nos permita tener una alternativa".

"La seguridad alimentaria es absolutamente básica para poder defender los intereses de Europa y solo a partir de ahí entenderemos que el presupuesto de la UE no puede ser en ningún caso en detrimento de la política de cohesión, de la PAC ni de los programas de desarrollo rural porque estaríamos erosionando los cimientos que han generado tanta cohesión", ha afirmado.

Unidad con las opas

En el mismo sentido se han pronunciado los dirigentes de las opas. El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, ha denunciado que la política para la PAC 2028-2034 "desmantela la política agraria en la UE". "Unidos somos más fuertes y podemos conseguir mayores ventajas en la producción de alimentos de calidad y la rentabilidad", ha advertido.

También se ha mostrado totalmente en contra de la propuesta el secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio González, que ha asegurado que "desmantela lo que se había venido haciendo".

"Este desmantelamiento busca quitarse de encima las explotaciones familiares agrarias y es muy positiva la propuesta del PSOECyL de trabajar de forma conjunta para tener una postura común y para eso hacemos una llamada a los grupos políticos nacionales de que es el momento de olvidarse de hacer política y centrarse en hacer un acuerdo como país", ha señalado.

También el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, ha cargado contra la propuesta y ha asegurado que es necesario un presupuesto "al menos como el que existe ahora, actualizado con el IPC".

"No podemos seguir vendiendo productos por debajo del coste de producción. Se deben publicar costes de producción oficiales y que no se pueda hacer ninguna transacción oficial por debajo de esos costes y tiene que reducirse de una forma brusca la burocracia", ha afirmado.

Rechazo al acuerdo arancelario

Tanto el PSOECyL como las opas han rechazado también el acuerdo arancelario alcanzado entre la UE y Estados Unidos y Martínez ha hecho hincapié en el "hartazgo ante esa imposición unilateral de condiciones prácticamente arbitrarias para cada región del mundo".

"No gustándome absolutamente nada ese 15% todavía me va a gustar menos cuando conozcamos la letra pequeña en la que solo he escuchado eso, obligaciones por parte de la UE", ha afirmado, añadiendo que "cuando no hay una negociación y es una imposición unilateral no podemos estar de acuerdo".

"Estamos viendo cómo la Unión Europea está perdiendo su peso específico y estamos pidiendo una unidad de acción que refuerce la unidad europea. Una Europa fuerte pasa por no abandonar a territorios desfavorecidos como Castilla y León ni a territorios rurales", ha zanjado.