Nuria Rubio: "Hemos ofrecido a Mañueco que gobierne la lista más votada pero si puede pactar con Vox lo hará"

Nuria Rubio (Villaseca de Laciana, 1988) es una de las mujeres con más poder del PSOE de Castilla y León. Caracterizada por un estilo combativo y un férreo compromiso con su provincia y su comarca, ha despuntado como la estrella en ascenso de un partido cuyo objetivo inmediato es recuperar el Gobierno de la Junta tras casi 40 años de ejecutivos del PP.

Rubio −cuyo compromiso político y social le viene casi desde la cuna, de su familia minera en la comarca de Laciana, orígenes de los que se siente muy orgullosa− se convirtió en vicesecretaria general del PSOECyL el pasado mes de febrero, tras la llegada del soriano Carlos Martínez a la dirección de la formación, después de un año de travesía en el desierto.

La contundente procuradora leonesa había sido apartada en febrero de 2024 de la dirección del grupo parlamentario en las Cortes de Castilla y León por el ex secretario general del PSOECyL Luis Tudanca debido a su cercanía con el líder del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, que mantenía un duro enfrentamiento con el burgalés.

Tras la caída en desgracia de Tudanca, después de su guerra abierta con Ferraz, Rubio resurgió como el ave fénix y se convirtió no tan solo en vicesecretaria general del partido sino también en viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes, desempeñando a partir de ese momento un papel preponderante en la actividad parlamentaria de los socialistas.

Diplomada en Magisterio en Educación Infantil y Técnica Superior en la misma especialidad, esta política leonesa es secretaria de Organización del PSOE de León desde 2017, después de haber ejercido varios cargos tanto en las Juventudes Socialistas como en UGT, procuradora en las Cortes por su provincia desde 2019 y forma parte del Comité Federal del PSOE desde diciembre de 2024.

Rubio atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para analizar la situación del PSOE, tanto a nivel autonómico como nacional, y para desgranar los principales retos del partido cuando quedan menos de ocho meses para las próximas elecciones autonómicas, en las que los socialistas tratarán de desbancar al PP después de casi 40 años en la oposición.

P.- El pasado mes de febrero fue elegida vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, ¿qué balance hace de este casi medio año con esta nueva responsabilidad y qué impronta cree que ha dejado o puede dejar como leonesa?

R.- El balance es muy positivo. Hemos empezado con muchas ganas este nuevo proyecto, con un nuevo equipo y una nueva forma de hacer política. Es un equipo que va a ser ganador, que hay opciones de verdad de cambiar de una vez por todas el Gobierno de Castilla y León y lo estamos viviendo con mucha ilusión y con mucha esperanza.

Es importante que exista un equilibrio territorial en los equipos, porque venimos de nuestras provincias y conocemos las necesidades y los problemas de cada territorio, y el proyecto que encabeza Carlos Martínez se basa en tener como protagonista precisamente al territorio.

"Estoy muy orgullosa como leonesa y también como lacianiega de que tengamos esta representación en el partido"

Esta comunidad autónoma es muy extensa y cuenta con territorios muy diversos, León es la provincia que más militancia tiene dentro del PSOECyL y creo que se merecía estar dentro de ese equipo con una figura destacada. Estoy muy orgullosa como leonesa y también como lacianiega de que tengamos esta representación en el partido.

Nuria Rubio en la sede del PSOE de Castilla y León en Valladolid

P.- ¿Cuáles son los principales retos del partido a corto y medio plazo?

R.- El principal reto y el más importante es gobernar y cambiar de una vez por todas las políticas de la derecha que nos han arrastrado a tener una Comunidad de dos velocidades, con dos regiones que han crecido de forma distinta y con desequilibrios territoriales.

"El principal reto y el más importante es gobernar y cambiar de una vez por todas las políticas de la derecha"

Con ese objetivo estamos trabajando, recorriendo el territorio para recoger todas las propuestas de colectivos y organizaciones con los que nos estamos reuniendo para hacerlas nuestras y añadirlas a nuestro programa de Gobierno.

P.- El partido culminó su proceso de renovación con los congresos provinciales y los cambios en la dirección del Grupo Socialista el pasado mes de abril, ¿considera que el liderazgo de Carlos Martínez se ha asentado suficientemente durante estos seis meses que lleva al frente de la formación?

R.- Sí, no tengo ninguna duda y creo que es una figura muy solvente y muy carismática. Estoy recorriendo la Comunidad con él y allá donde vamos los compañeros y los ciudadanos nos reciben con mucho optimismo y entusiasmo. No hay ningún atisbo de que no haya un liderazgo consolidado.

P.- ¿Cree que las elecciones serán en febrero o marzo de 2026 o que, finalmente, Mañueco adelantará los comicios a otoño?

R.- Nosotros creemos que, cuanto antes sean, mejor para cambiar lo más pronto posible la dinámica de la Comunidad. Es sospechoso que Mañueco no aceptara el pacto que le ofreció Martínez para que el que tenga un voto más gobierne, dejando fuera a la extrema derecha. Si tan convencido está de que va a ganar aceptaría ese pacto, pero no lo acepta.

"Mañueco va a intentar esconderse detrás de Moreno Bonilla y va a intentar que las elecciones coincidan con las andaluzas"

Estamos muy seguros de nuestro proyecto y nuestro equipo, el partido está en un buen momento para afrontar esas elecciones y cuanto antes sean, mejor. Pero creo que lo que va a suceder es que Mañueco va a intentar esconderse detrás de Moreno Bonilla y va a intentar que las elecciones coincidan con las andaluzas, por lo que creo que serán el 15 de marzo.

P.- Cuando lleguen finalmente las elecciones, ¿cuáles serán los principales ejes de su campaña?

R.- Tenemos grandes referentes en el territorio que son nuestros alcaldes y nuestras alcaldesas, desde los municipios más grandes hasta los más pequeños. Nuestro candidato es un gran gestor que viene de un municipio, Soria, en el que ha gestionado durante muchos años mucho y bien, con unas mayorías consolidadas y repetidas.

La vicesecretaria general del PSOECyL durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

Vamos a centrarnos en la singularidad de cada territorio y en el equilibrio de los servicios sociales y de los servicios públicos, como la educación o la sanidad, que son las cosas que realmente afectan a la ciudadanía.

"Vamos a centrarnos en la singularidad de cada territorio y en el equilibrio de los servicios sociales y de los servicios públicos"

También queremos mirar hacia el futuro y hay que pensar un plan de reindustrialización para la Comunidad, que se está quedando atrás con respecto a la media del país, y necesitamos tener una tierra de futuro para los jóvenes, que se están marchando.

Todos los problemas que tiene la ciudadanía de Castilla y León, mayoritariamente, son competencia de la Junta y vamos a centrarnos en esos problemas del día a día de cada ciudadano y cada ciudadana para poder revertirlos.

P. - ¿Se ven con opciones de disputar la victoria al PP?, ¿notan ganas de cambio en la Comunidad después de casi 40 años de Gobiernos populares?

R.- Notamos ganas de cambio. Yo tengo 37 años y no conozco otro Gobierno en la Comunidad y es bastante triste y preocupante incluso para la democracia, porque es bueno que entre aire fresco y que entren otras personas con otras ideas y que tengan ganas de gobernar. Mañueco no tiene ganas de gobernar, como se demuestra en que no haya presentado los presupuestos.

"Creemos que tenemos opciones de ganar y así lo percibimos en la calle"

Creemos que tenemos opciones de ganar y así lo percibimos en la calle porque en todos los lugares a los que vamos nos reciben con entusiasmo, con ganas y con ánimo de que no decaigamos y sigamos hacia delante porque es muy necesario que haya un cambio en Castilla y León.

P.- Recientemente se cumplió el primer año de la salida de Vox del Gobierno autonómico, ¿han notado algún tipo de cambio en la gestión y las políticas del Gobierno del PP en solitario con respecto a las del anterior Ejecutivo de coalición?

R.- Hemos visto una continuidad total, la única diferencia es que antes Mañueco se podía esconder detrás de la extrema derecha pero realmente han ejercido las mismas políticas.

Nuria Rubio, en la sede del partido en Valladolid

Siguen asuntos pendientes como la Ley de Violencia de Género, que la podíamos haber sacado adelante, públicamente les hemos ofrecido nuestro apoyo, pedimos que se habilitase el mes de julio para avanzar en esa norma y no tenemos ningún tipo de respuesta. Siguen las mismas dinámicas que en años anteriores pero ahora desenmascarados porque no se pueden esconder detrás de ellos.

P.- Martínez inició su andadura con mano tendida a Mañueco sobre todo para dos cuestiones, para aprobar los presupuestos y para consensuar esa Ley de Violencia de Género, ¿confía en que la norma salga adelante antes de que finalice la legislatura?

R.- Vamos a intentar que así sea y haremos todo lo que esté en nuestra mano para poder llegar a debatir esa Ley que es tan importante para nosotros porque es necesario que la norma se adapte al Pacto de Estado.

La violencia de género es la mayor lacra que tiene este país, que se asesine a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, que suframos violencia de muchos tipos solo por el hecho de ser mujeres, es algo que no se puede concebir en un país democrático en pleno 2025.

"Vamos a pelear para que la Ley de Violencia de Género salga adelante pero el PP tiene que posicionarse"

Vamos a pelear para que la Ley salga adelante pero el PP tiene que posicionarse y veremos si realmente es una prioridad para ellos o si tan solo era propaganda.

P.- La pasada semana, tras conocerse el acuerdo de financiación singular para Cataluña el PSOECyL reclamó a la Junta que exigiese una financiación singular para Castilla y León pero Mañueco no recogió el guante y anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional, ¿cómo lo valora?

R.- Creo que Mañueco no está al tanto de las políticas que se hicieron aquí en años anteriores porque aquí hay un acuerdo firmado en 2016 por el expresidente Juan Vicente Herrera y el resto de fuerzas que tenían representación en las Cortes en aquel momento para reformar la financiación de las comunidades.

Claro que es positivo que exista una financiación singular porque cada territorio tiene una singularidad diferente. Aquí tenemos una dispersión geográfica, despoblación y tenemos que atender a criterios que nos beneficiarían.

"Es positivo que exista una financiación singular porque cada territorio tiene una singularidad diferente"

A Mañueco no le interesa hablar de la financiación que reciben las comunidades, que él va contra todo pero sin proyecto, ni tampoco de la financiación que reciben los municipios, porque los de la Comunidad son los peor financiados de todo el país. El Gobierno de la Junta tiene que asumir el reto de impulsar una financiación equitativa, dando más a quien más lo necesita.

P.- La cuestión de la inmigración está cada vez más presente en el debate público, ¿cómo cree que debe abordarse la cuestión migratoria y qué opinión tiene del recurso presentado por el Gobierno de la Junta al reparto de menores inmigrantes?

R.- El papel de la Junta en este tema es totalmente lamentable y están utilizando las mismas políticas racistas que utilizaban cuando Vox estaba en el Gobierno. Castilla y León es una tierra solidaria, especialmente cuando hablamos de menores no acompañados, de los cuales es nuestra obligación hacernos cargo.

No acudir siquiera a la Conferencia Sectorial para poder fijar unos criterios objetivos para ver qué capacidad tiene de acogida cada comunidad es totalmente lamentable y muy clarificador de quién está al frente del PP.

"La Junta está utilizando las mismas políticas racistas que utilizaba cuando Vox estaba en el Gobierno"

En esta tierra sufrimos la despoblación y la solución a ese problema, necesariamente, va a pasar porque más personas vengan a vivir aquí. Creo que tiene que haber políticas que favorezcan la acogida de personas que luego podrán, o no, desarrollar su proyecto de vida aquí.

P.- Durante los últimos meses ha tenido también nuevas responsabilidades en las Cortes como viceportavoz y el Grupo Socialista ha conseguido el éxito de lograr la tramitación de la Ley LGTBI, ¿confía en que el PP se abstenga o vote a favor de la Ley cuando se debata y que Castilla y León deje de ser la única comunidad sin una norma en ese sentido?

R.- No tengo ninguna confianza en el PP porque creo que han utilizado este tema, al igual que el de la violencia de género, para hacer propaganda. Es muy preocupante que seamos el único territorio sin una Ley propia y el PP nunca ha querido abordar este tema, llevan gobernando 38 años y no han llevado a cabo ninguna sola medida para favorecer la integración de las personas LGTBI.

La vicesecretaria general del partido y viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes, durante la entrevista

Es muy preocupante y lamentable que seamos protagonistas, una vez más, por esto y no tengo ninguna confianza en el PP por lo que nos ha demostrado todo este tiempo.

P.- Otro gran éxito, en este caso de toda la oposición, fue la reciente aprobación de la Ley de Publicidad Institucional, ¿qué opina de la rápida reacción de la Junta renovando la licencia de Castilla y León Televisión por 15 años y pidiendo un informe al Consejo Consultivo sobre la norma?

R.- Es muy curioso lo que ha sucedido con esta Ley porque parecía que no había nada y de repente se ha movido mucho el avispero y todo el mundo se ha puesto muy nervioso. Es necesario que haya un control sobre los fondos públicos, que son de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas, y es necesario que todos los medios de comunicación tengan las mismas oportunidad.

Además, considero que debemos tener un servicio que sea plural sin necesidad de deberse a alguien que los suprafinancia o que directamente los sostiene.

"El PP ha utilizado a algunos medios para acudir dopados a las urnas y tiene mucho miedo a acudir a las urnas en igualdad de condiciones"

Es positivo que haya un control sobre esos fondos y estas actitudes que ha tomado la Junta lo que denotan es muchísimo nerviosismo, porque han utilizado a algunos medios para acudir dopados a las urnas y tienen mucho miedo a acudir a las urnas en igualdad de condiciones, eso es lo que sucede realmente con este tema.

P.- ¿En qué materias va a centrar sus iniciativas el Grupo Socialista lo que queda de legislatura?

R.- Nuestro objetivo es territorializarlo todo porque está bien hablar de cosas en genérico pero cuando las llevas al territorio es cuando las puedes concretar en medidas que realmente beneficien a las personas.

Además, nos vamos a centrar en los temas más prioritarios que afectan a las personas: sanidad, educación, servicios sociales, vivienda o infraestructuras. Está todo por hacer y vamos a hablar de todas esas medidas que son necesarias pero, especialmente, territorializándolas para cada zona.

Nuria Rubio, en el exterior de la sede del PSOECyL, en Valladolid

P. - La situación en el PSOE de León ha sido de tensión durante los últimos meses y el alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez, llegó a señalarla asegurando que había sido la “mano derecha” de Santos Cerdán en una supuesta “manipulación del censo” durante las primarias locales de 2022, ¿qué le respondería?

R.- Creo que para los ciudadanos es poco útil que hablemos de nosotros mismos pero tampoco me escondo y el alcalde de León lanzó una serie de acusaciones que son totalmente falsas y yo misma le he invitado a que las pruebe.

Mi relación con el exsecretario de Organización es la que tenía cualquier militante con él, ha tenido esa circunstancia y ha abandonado el partido de forma inmediata tras la decisión ejemplarizante del presidente del Gobierno. Que se ponga en duda la democracia interna del partido por algo ajeno totalmente al funcionamiento orgánico es, sencillamente, inaceptable e intolerable.

"Las acusaciones de Diez son totalmente falsas, mi relación con Cerdán era la que tenía cualquier militancia"

Yo le digo al alcalde de León que toda la energía que utiliza para hablar mal de sus compañeros la utilice para trabajar por los ciudadanos, porque yo soy vecina de León, y hay muchas cosas por hacer y para eso le hemos elegido.

P.- ¿Cómo valora la salida del secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, de la Ejecutiva federal del PSOE?

R.- Considero que la Ejecutiva federal pierde un activo pero entendemos que había una incompatibilidad y Javier, que es un persona muy generosa y comprometida con la provincia de León, decidió quedarse como secretario general provincial, cosa que personalmente le agradezco como militante de la provincia.

Ha hecho un trabajo extraordinario y los datos, especialmente electorales, le avalan, y también de militancia y a nivel orgánico. Como militante de León no puedo más que agradecerle que se haya quedado al frente de la provincia para culminar ese proyecto que iniciamos hace ocho años.

"Javier Alfonso Cendón es un excelente compañero y un excelente secretario general"

Tiene un gran respaldo en la provincia, hace muy poco ganó unas primarias de forma abrumadora, y, especialmente, en estas últimas semanas con tanto ruido ha visto como ese apoyo lejos de disminuir ha crecido porque los militantes se han solidarizado mucho con él tras las reacciones injustas hacia su personas.

Es un excelente compañero, un excelente secretario general y estoy segura de que va a seguir participando a nivel federal porque forma parte de la dirección del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y podrán contar con su ayuda, pero estoy contenta de que se haya quedado en León.

P.- El leonesismo está en auge durante los últimos años, ¿cómo cree que debe tratar el PSOE esta cuestión?, ¿sería partidaria de un referéndum sobre la autonomía leonesa?

R.- Creo que esta cuestión debe tratarse con mucho respeto, que es como lo está tratando el PSOE. Evidentemente existe un sentimiento de desagravio en León, yo lo tengo también como leonesa y lacianiega, porque vengo de una comarca minera que sabe especialmente lo que es sufrir la despoblación, la falta de servicios públicos y oportunidades.

Hay que tratarlo con respeto, es un tema identitario pero también se relaciona con ese desagravio que hemos tenido durante más de 38 años y al que nos ha sometido el PP, que ha premiado a otros territorios en detrimento del nuestro.

"No soy partidaria de un referéndum sobre la autonomía leonesa, lo importante es que haya políticas centradas en las personas y los territorios"

Yo no soy partidaria de que haya ningún tipo de referéndum porque ahora mismo, además, no es el debate y no creo que sea algo que vaya a cambiar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Lo importante es que haya políticas que estén centradas en las personas y en los territorios y que haya un Gobierno que dote a esos territorios de oportunidades para que tengan futuro.

P.- Ha participado de forma activa en las protestas contra el cierre de Azucarera en La Bañeza y por el servicio de pediatría en ese mismo municipio o contra el ERE de Teleperformance en Ponferrada, ¿qué cree que puede hacer la Junta para dar una alternativa industrial y de futuro a la provincia de León?, ¿le exigiría algo también al Gobierno de España?

R.- Nosotros somos muy exigentes también con el Gobierno de España y nunca nos hemos ocultado cuando hemos tenido que reivindicar. Estos cierres han sido un duro golpe para la provincia de León y está claro que cuando un territorio tiene esas carencias y esas necesidades tiene que haber unas políticas diferentes que hagan que sea atractivo para las empresas instalarse en esas zonas.

También tiene que haber políticas de descentralización para que vayan nuevas familias a vivir a esas tierras. Si no hay niños, las escuelas cierran, si las escuelas cierran, las familias se van, y se forma un circulo vicioso. Hay que tener una política industrial clara y una política contra la despoblación, que es uno de los principales problemas de Castilla y León y la Junta no tiene ni una sola medida.

"La Junta debería tener una política industrial y contra la despoblación pero vive en una parálisis total y permanente"

Viven en una parálisis total y permanente y no hay nada tangible, viven totalmente aislados de los problemas que tenemos los ciudadanos en el día a día.

P.- El PSOE a nivel nacional ha vivido unos meses complicados tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán y su reciente entrada en prisión, ¿confía totalmente en la honorabilidad del presidente del Gobierno?, ¿le parece suficiente la respuesta que ha dado el partido con las medidas internas anunciadas y el Gobierno con ese plan anticorrupción?

R.- Me parece que el presidente ha tenido una actuación ejemplar. Para nosotros fue un golpe muy duro y el presidente salió en horas a dar la cara y tomó las medidas necesarias. Sin embargo lo que vemos en frente es al PP con el caso Montoro, que no ha tomado ningún tipo de medida y que se ha contradicho en sus declaraciones.

Mañueco salió muy airoso a pedir explicaciones a Sánchez y no sabemos qué opina de este caso porque permanece como siempre escondido. Nosotros somos claros y contundentes contra la corrupción.

"Sánchez ha actuado de forma ejemplar contra la corrupción y Mañueco permanece escondido con el caso Montoro"

Es inevitable que entre la corrupción en los partidos, porque los componen personas, pero la diferencia es como se ataja en el momento en el que conoces o sospechas que hay algún caso de corrupción dentro de tus filas. Creo que el PSOE ha sido contundente y especialmente el presidente del Gobierno.

P.- ¿Qué opina de las voces que han pedido la dimisión de Sánchez y un adelanto electoral tanto por parte de la oposición como en el seno del PSOE?, ¿considera que esa dimisión o ese adelanto electoral podrían ser positivos?

R.- No lo comparto para nada porque el presidente hizo lo que tenía que hacer y lo que podía hacer. Ninguno estamos exentos de que alguien nos engañe pero creo que fue muy sincero y que la ciudadanía lo ha agradecido y considero que nos hacemos flaco favor hablando mal de nosotros y poniendo en duda ciertas cosas y no dedicándonos a trabajar por las personas de los territorios.

"No comparto que haya un adelanto electoral porque no beneficiaría a los ciudadanos"

Yo les digo a esas voces que hablen en los órganos del partido si tienen algo que opinar, porque este es un partido democrático y plural, y estoy totalmente en contra de las filtraciones de los órganos internos. Pero no comparto esas críticas y no comparto que haya un adelanto electoral porque no beneficiaría a los ciudadanos.

P.- ¿Cree que la situación del PSOE a nivel nacional podría afectar a las perspectivas del PSOECyL en las próximas autonómicas?

R.- Es algo que ha sido duro para nosotros pero estamos centrados en lo importante, en nuestro proyecto y en poder cambiar este Gobierno, y si hablamos de corrupción, en Castilla y León el PP no nos puede dar ninguna lección. A finales de año se va a iniciar el juicio por la trama eólica con 16 exaltos cargos del PP que van a tener que desfilar por el juzgado y veremos a ver que hacen.

P.- La semana pasada el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro fue imputado por presuntamente aprovechar su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaron a empresas del sector gasista, las cuales eran clientes de su despacho de abogados, ¿en qué situación coloca esto al PP?

R.- Es muy curioso lo que ha pasado con el exministro Montoro porque es una investigación larguísima de la que no se conocía ninguna información, mientras los periodistas conocían el informe de la UCO antes que el propio implicado o el presidente del Gobierno, y no se ha tratado de ninguna manera en ningún sitio.

Y también ha sido muy diferente la reacción. A las horas teníamos al presidente del Gobierno dando la cara, diciendo que se iban a tomar medidas y expulsando del partido a las personas señaladas, mientras en el PP hay un silencio absoluto y aquí en Castilla y León nadie opina sobre eso.

"El PP es el único partido condenado por financiación irregular y no está legitimado para hablar de corrupción"

Mañueco siempre estuvo ahí en toda esta etapa en la que el PP ha estado señalado por la corrupción, con casos como la trama Gürtel, que es el mayor caso de corrupción de la historia de España. El PP es el único partido condenado por financiación irregular y no están legitimados para hablar de corrupción.

Mañueco tendrá que dar su opinión y habrá que ver si es tan beligerante como lo fue cuando había personas del PSOE señaladas.

P.- En septiembre se iniciará el juicio por la trama eólica, poco antes del previsible inicio de la precampaña, ¿considera que podría perjudicar las expectativas electorales de Mañueco?

R.- Mañueco es un experto en esconderse y va a intentar de que no se hable fuera de Castilla y León de lo que sucede en Castilla y León, que es la estrategia que ha seguido durante muchos años. Por eso estoy convencida de que va a intentar esconderse detrás de las elecciones andaluzas para que a nivel nacional se hable de Andalucía y no se hable de Castilla y León.

"Castilla y León tiene una nefasta gestión, con un Gobierno sumido en la parálisis y totalmente salpicado por la corrupción"

Porque si se habla de la Comunidad se va a hablar de que tiene una nefasta gestión, con un Gobierno sumido en la parálisis y totalmente salpicado por la corrupción. Su estrategia va a ser que no se hable de Castilla y León y pasar totalmente desapercibido porque le puede pasar factura.

P.- Tras las elecciones autonómicas, si dependiera del PSOE, ¿estarían dispuestos a facilitar la investidura de Mañueco para alejarle de Vox y evitar que se repita el pacto de 2022?

R.- Carlos Martínez ha dejado claro que, si Mañueco acepta su propuesta de acuerdo, el que tuviera un voto más gobernaría y para dar estabilidad a ese Gobierno habría que llegar a acuerdos y al diálogo entre los dos grandes partidos, siempre dejando fuera a la extrema derecha. Pero Mañueco ha dado la callada por respuesta.

"Martínez ha ofrecido a Mañueco que gobierne la lista más votada pero si puede pactará con Vox"

Somos un partido serio y responsable y que queremos alejar a la extrema derecha de las instituciones porque cuando han estado ya sabemos lo que hacen. Por el contrario, Mañueco fue el primero en meter a Vox en el Gobierno, salieron del Gobierno porque ellos quisieron y no tendría ningún reparo en pactar con ellos si le hace falta.

P.- Si el PSOE llega al Gobierno de la Junta tras los próximos comicios, ¿cuáles serían las medidas prioritarias que llevarían a cabo en los primeros meses al frente del Ejecutivo?

R.- Nos centraríamos en todo lo que tenga que ver con la mejora de la calidad de vida de las personas y la mejora del equilibrio territorial.

Para nosotros es muy importante que haya un equilibrio territorial en esta tierra, que todas las provincias tengan las mismas oportunidades de crecimiento y que las personas tengan unos servicios públicos dignos y unas oportunidades laborales para que puedan quedarse.

Nuestro lema es 'Quedarse es futuro: atrévete al cambio' y, precisamente, ese es nuestro lema porque esa es nuestra idea para Castilla y León.