El secretario de Estado de Memoria Democrática avanza un recurso de inconstitucionalidad si Mañueco aprueba “su mal llamada Ley de Concordia”

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, confirmó este martes que el Gobierno de España interpondrá un recurso de inconstitucionalidad si el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aprueba “su mal llamada Ley de Concordia”.

Así lo aseguró hoy en declaraciones a los medios de comunicación antes de intervenir en un acto electoral en Béjar, provincia de Salamanca, junto al secretario provincial de Memoria y Laicidad, Javier Calvo, y dos miembros del PSOE municipal, el portavoz, Antonio Cámara y la concejala Ana Vicente Peralejo.

“Si el Gobierno de PP y Vox en Castilla y León que encabeza Mañueco se plantea derogar el decreto que hay en este sentido, estableciendo una ley que lo único que busca es blanquear la dictadura, sin ni siquiera atreverse a decirlo en la exposición de motivos, con el objetivo de volver a invisibilizar y condenar al olvido a las víctimas del franquismo y construir de nuevo un relato similar al de los años 40, desde el Gobierno de España no lo vamos a permitir, no vamos a entrar por ahí, nos van a tener enfrente”, sostuvo el secretario de Estado.

Martínez recordó, de hecho, que este extremo ya ocurrió con la comunidad de Aragón cuando derogaron la Ley de Memoria Histórica y Democrática, norma que, según consideró, “está teniendo un desarrollo importante desde que fue aprobada por las Cortes generales”. “Desde el Ejecutivo se tiene un interés especial en que la memoria llegue a los jóvenes, que se conozca la verdad de lo que pasó, se reconozca la necesidad de hacer justicia, y se hagan las reparaciones precisas y necesarias”, matizó.

Según concluyó, existe un “deber de memoria” en España para no olvidar lo que pasó durante la Guerra Civil y el Franquismo. “La memoria es necesaria y fundamental para fortalecer la democracia. Si no hay memoria, difícilmente puede consolidarse nuestra democracia y por eso no vamos a consentir lo que pretenden desde comunidades autónomas donde gobierna el PP con Vox”, zanjó.