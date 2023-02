Abre las puertas, con el cartel de lleno, el mayor certamen de la región, la Feria de las Tradiciones de Pinhel

La comunidad escolar de Pinhel volvió a ser protagonista con un nuevo Desfile de Carnaval, evento que abrió el programa de la 28.ª Feria de las Tradiciones y Actividades Económicas, y que, también, contó con la participación de los usuarios de la ADM-Estrela y de la Quinta do Pezinho, de los alumnos de la Universidad Sénior de Pinhel, de la Banda Filarmónica de Pinhel, de las Concertinas de la Casa del Pueblo y del Motoclub Falcões da Estrada, en total cerca de 1.000 participantes.

Después de dos años de parada forzada por la situación de pandemia, los carnavaleros se echaron a la calle de la ciudad de Pinhel con color, música y alegría, buscando responder a la pregunta 'Cómo sientes Pinhel?', tema sobre el que se asienta esta edición de 2023 de la Feria de las Tradiciones.

SÁBADO 18 FEBRERO



10h00 – Abertura da Feira e dos espaços de exposição

14h30 – COLÓQUIO “COMO SENTES PINHEL?”

– Entrega de prémios do Concurso de Fotografia Objetiva Pinhel 2022

Oradores:

– Sandra Claudino | Jornalista na RTP

– Rui Gama | Treinador de Natação Adaptada no Sporting Clube de Portugal e Coordenador das Terapêuticas não convencionais nas Clínicas miMed

– Catarina Tavares | Enfermeira no Centro Hospitalar do Algarve / unidade de Faro

Sala Colóquios

17h00 – Concerto BANDA FILARMÓNICA DE PÍNZIO

Palco Freguesias

21h00 – TROVAS DA BEIRA (Música Tradicional Portuguesa)

Palco Freguesias

22h00 – AMOR VITAE – (BEATRIZ CARDOSO E AMIGOS)

Palco Super Bock

23h30 – MIGUEL GAMEIRO & PÓLO NORTE

Palco Super Bock

00h00 – Encerramento dos espaços de exposição

01h00 – BANDA ROCK OUT

Palco Super Bock

03h00 – DJ WILSON HONRADO

Palco Super Bock