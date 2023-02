El pulso de un concejo y de una región: la Feria de las Tradiciones de Pinhel, de obligada visita

La Feria de las Tradiciones y Actividades Económicas de Pinhel regresa un fin de semana más para promocionar las artes y los oficios tradicionales, pero también de los saberes y los sabores locales y regionales, además de la organización de un amplio programa de animación.

El evento transcurrirá en el Centro Logístico de Pinhel, los días 17, 18 y 19 de febrero, contando con un cartel que incluye nombres tan populares en la música portuguesa como IVANDRO (artista portugués más escuchado en Spotify en Portugal, en 2022), MIGUEL GAMEIRO & PÓLO NORTE (banda portuguesa con 25 años de carrera que está “de regreso a la carretera”), DJ Wilson Honrado y, para cerrar el evento, The Time Machine Show (dos creadores de Revenge oh The 90’s).

En cuanto a las entradas, el precio será de 2 euros (viernes), 3 euros (sábado) y 1 euro (domingo). Como viene siendo habitual, también estarán disponibles pulseras de acceso general al evento por el precio de 5 euros. Estas pulseras puden ser adquiridas anticipadamente, en los locales que el Municipio divulgará oportunamente, o el mismo día de antrada, en las taquillas de la Feria.

Con algunos cambios en los espacios expositivos, se espera la participacion de cerca de 160 expositores, incluyendo todas las Freguesias do Concelho de Pinhel, representações institucionais, Saberes e Sabores, Atividades Económicas e, finalmente, las Tasquinhas, con restaurantes y bares, espacio donde también tendrán lugar los espectáculos.

A destacar, además, el regreso del Desfile Alegórico que vuelve a 'abrir' la Feira de las Tradiciones, el viernes, con início a las 14.30h, junto a la Escola Secundária, recorriendo la Av. Carneiro de Gusmão, la Av. Frederico Ulrich y la Rua da República, terminando junto a la Câmara Municipal.

Sigue la inauguracion de la 28ª Feria de las Tradiciones y Actividades Económicas, programada para las 18.00 horas del viernes, 17 de febrero, en el Centro Logístico de Pinhel, a cargo del presidente de la Câmara Municipal, Rui Ventura, acompañado del presidente del Partido Social Demócrata (PSD), Luis Montenegro.

Una vez inaugurada la Feria de las Tradiciones y abiertos todos los espacios expositivos, el fin de semana se prolonga con un amplio progama de animación musical con espectáculos de varios géneros, desde música tradicional a sonidos más contemporáneos, destacando los conciertos de grupos locales pero también de bandas y artistas de renombre, mencionadas anteriormente.

Para conocer más detalladamente el tema de esta 28ª edición, destaca la realización de un Coloquio, el sábado 18, a partir de las 14.30 horas. Antes de ello, serán entregados los premios del Concurso de Fotografía Objetiva de Pinhel también dedicado al tema 'Como sientes Pinhel'.

Programa

Viernes | 17 de febrero

14.30h: DESFILE de CARNAVAL pela Comunidade Escolar (ruas da Cidade) 18.00h: INAUGURAÇÃO OFICIAL da 28ª Feira das Tradições (Palco Freguesias) 21.00h: Espetáculo musical “Ouvir Hoje”

Banda Filarmónica de Pinhel, Grupo Trovas da Beira, Bombos de São Bernardo e ASTA (Palco Freguesias)

22.00h: PATRÍCIA SALEMA E MATEUS (Palco Super Bock)

23.30h: IVANDRO (Palco Super Bock)

00.00h: Encerramento dos espaços de exposição 01.00h: BANDA NEIM (Palco Super Bock)

03.00h: DJ KIMONO (Palco Super Bock)

Sábado | 18 de febrero

10.00h: Abertura da Feira e dos espaços de exposição

14.30h: COLÓQUIO “COMO SENTES PINHEL” (*) (Sala Colóquios)

Oradores convidados: três “pinhelenses” (filhos de pinhelenses) com diferentes formações e percursos profissionais. Em comum, as raízes que os fazem voltar regularmente a Pinhel e sentir que esta é também a sua terra. “Como Sentes Pinhel” é a pergunta a que vão responder…

- Sandra Claudino | Jornalista na RTP

| Jornalista na RTP - Rui Gama | Treinador de Natação Adaptada no Sporting Clube de Portugal e Coordenador das Terapêuticas não convencionais nas Clínicas miMed

| Treinador de Natação Adaptada no Sporting Clube de Portugal e Coordenador das Terapêuticas não convencionais nas Clínicas miMed - Catarina Tavares | Enfermeira no Centro Hospitalar do Algarve / unidade de Faro

(*) Antes da sessão de abertura do Colóquio será feita a entrega de prémios do Concurso de Fotografia Objetiva Pinhel 2022 (Sala Colóquios)

17.00h: Concerto BANDA FILARMÓNICA DE PÍNZIO (Palco Freguesias)

21.00h: TROVAS DA BEIRA (Música Tradicional Portuguesa) (Palco Freguesias)

22.00h: AMOR VITAE – BEATRIZ e CARLOS CARDOSO e TONI MATEUS (Palco Super Bock)

23.30h: MIGUEL GAMEIRO & PÓLO NORTE (Palco Super Bock)

00.00h: Encerramento dos espaços de exposição 01.00h: BANDA ROCK OUT (Palco Super Bock) 03.00h: DJ WILSON HONRADO (Palco Super Bock)

Domingo | 19 de febrero

00 h: Abertura da Feira e dos espaços de exposição 14.00h: FESTA DA MÚSICA POPULAR

A NOSSA MÚSICA, A NOSSA CULTURA, O NOSSO POVO

Atuação dos Grupos de Música Tradicional do concelho de Pinhel (Palco Freguesias e Pavilhões)

– Grupo de Bombos São Bernardo / Quintã dos Bernardos

– Grupo de Concertinas da Casa do Povo de Pinhel

– Grupo de Concertinas de Alverca da Beira / Bouça Cova

– Grupo de Concertinas de Vascoveiro

– Rancho Folclórico “A Flor do Campo” de Souropires

21.30h: TIME MACHINE SHOW – SPECIAL CARNIVAL EDITION 80’s / 90’s / 2000’s e

CONCURSO DE MÁSCARAS (Palco Super Bock) 22.00h: Encerramento dos espaços de exposição 02.00h: DJ TÁ (Palco Super Bock)

