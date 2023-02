Mercadona cierra uno de sus céntricos supermercados de Valladolid

Mercadona cerrará el supermercado que la marca tiene en la calle Independencia de Valladolid como han confirmado fuentes de la marca valenciana en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León. Un cierre que se producirá el próximo mes de septiembre como confirman las mismas fuentes.

“La tienda no cumple con los estándares de la empresa para dar los servicios”, aseguran en declaraciones a este periódico fuentes de la marca. Los 38 trabajadores de dicho establecimiento comercial serán recolocados en las tiendas que la compañía tiene en Valladolid.

La noticia pilla por sorpresa los vecinos de la zona que ahora se tendrán que desplazar hasta los supermercados con los que la compañía cuenta en la plaza de Tenerías o la calle Don Sancho. Precisamente, este establecimiento ha sido ampliado y se ha incluido la sección ‘Listo para comer’, por la que está apostando Mercadona.

Hace unos meses, la empresa valenciana echaba el cierre también a su tienda ubicada en la calle Cigüeña, dentro del barrio de Pajarillos, para abrir otra en el Paseo de Juan Carlos I. Más amplia y con aparcamiento.

Reacción desde Avadeco

“Mercadona cierra su centro en la calle Independencia al no poder ampliar el supermercado. Es un espacio que esperemos que no tarde en ocuparse porque cumple todas las condiciones para ello. Es una calle que no tiene más y que obligará a los vecinos de la zona a desplazarse”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León el presidente de la Agrupación Vallisoletana de Comercio.

Alejandro García Pellitero ha asegurado además que el Gadis que se ubica en la calle General Ruiz “va a ser ampliado”, lo que ampliará el rango de productos para su adquisición por parte de los potenciales clientes de la zona centro de Valladolid.

“Cada modelo de supermercado tiene su estrategia comercial y esto hay que respetarlo. Todo mientras se mantenga el empleo y estos cierres no supongan despidos de trabajadores, lo que dañaría el tejido empresarial de nuestra ciudad”, finaliza Pellitero.

El presidente de Avadeco ha añadido que Mercadona tiene pensado también “cerrar su tienda ubicada en el Parque La Paz” para construir otro establecimiento comercial cerca de la Seat en el barrio de Las Delicias.

Un cierre, el de Mercadona que se producirá en el mes de septiembre que ha pillado por sorpresa a los vecinos de Valladolid.

