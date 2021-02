La verdadera ruptura de Sara Carbonero: ya no tiene contrato con Mediaset España

Durante los últimos días mucho se ha estado hablando en los medios de comunicación de la posible separación entre la periodista Sara Carbonero y el exfutbolista Iker Casillas. Algo que ya ha sido completamente desmentido por la pareja a través de las redes sociales, dedicándose mutuas muestras de cariño.

Lo que sí es una realidad es la ruptura de la periodista con la que un día fue su casa, Mediaset España. Y es que, según ha podido saber BLUPER, Carbonero no tiene ninguna relación contractual con el grupo de comunicación dirigido por Paolo Vasile.

Hace ahora seis años, cuando Casillas se marchó a defender la portería del Oporto, la entonces presentadora de Deportes de Informativos Telecinco pidió trabajar los fines de semana en informativos para estar libre de lunes a viernes y así poder estar junto a su familia en el país vecino.

Sin embargo, esta petición adelantada en exclusiva por BLUPER no llegó a buen puerto y finalmente Carbonero optó por pedir una excedencia en Mediaset España para poder marcharse junto a él y sus dos hijos.

"Sara Carbonero, presentadora de Deportes de Informativos Telecinco y miembro del equipo desplazado para las retransmisiones de grandes eventos deportivos, ha solicitado una excedencia laboral aunque su vinculación con Mediaset España se mantendrá en proyectos televisivos futuros de los que iremos informando puntualmente", anunciaba el grupo.

Sara Carbonero y su 'Quiero ser' sí funcionan en Divinity

Y así fue. Sólo un año después, la toledana se ponía al frente de Quiero ser, un talent de moda que tras su flojo estreno en Telecinco pasó a Divinity donde consiguió una renovación por una segunda temporada. Sin embargo, productora y presentadora decidieron que ésta no continuara ya que era difícil cuadrar las agendas.

"Ni ellos me han dicho que 'no', ni lo he dicho yo. Ha sido una especie de consenso. Hemos pensado que era lo mejor para el programa y para mí porque yo no iba a estar al cien por cien implicada o lo que a mí me gustaría. Era imposible. Viviendo en otro país es imposible", explicó en redes sociales.

Sin embargo, a pesar de esta aparente buena salida, la periodista daba la espalda al programa en sus redes sociales, dejando de seguir al espacio y a alguno de sus responsables en Instagram.

La vuelta como colaboradora

Ya en 2017, Carbonero renovaría su excedencia con Mediaset España por dos años más. "He renovado mi excedencia con Mediaset y sigo vinculada a ellos por dos años más. No hay ninguna duda de que vamos a seguir viviendo en Oporto", explicó entonces.

Durante ese periodo, la periodista regresaría al grupo como colaboradora de Deportes Cuatro para hacerse cargo de una sección semanal en la que entrevistaría a los protagonistas y profesionales vinculados al mundo del deporte de cualquier disciplina.

Sara Carbonero.

Entonces, la periodista también aclaró que no tenía garantizado su puesto a su vuelta. "Por la excedencia que tengo por cuidado de hijo menor, según me he informado y como funcionan las empresas, ya no me garantizan el puesto exacto, sino un puesto en la empresa".

"La verdad es que me gusta estar vinculada a Mediaset y Telecinco. Para mí son como mi familia, y si surgen cosas, se pueden hacer. Eso no lo sabemos nadie ¿no?", añadía la periodista.

Sin embargo, parece ser que en el grupo no han encontrado un hueco para ella y finalmente la relación entre ambos ha terminado rompiéndose de manera amistosa. Actualmente Carbonero está al frente de Que siga el baile, una sección de media hora que forma parte del programa T4 en Radio Marca.