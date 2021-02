¿Quiénes son los dos nuevos solteros de 'La isla de las tentaciones 3'?

La tercera edición de La isla de las tentaciones incorporará este jueves a dos nuevos solteros que llegarán para revolucionar las villas del programa. Dos conocidos rostros de las anteriores entregas del reality volverán a República Dominicana para tratar de conquistar a alguno de los nuevos participantes.

Pese a que la cadena trató de mantener en secreto la identidad de estos dos tentadores VIP hasta ahora, lo cierto es que a los espectadores del programa no se les ha escapado la aparición de ambos en algunos de los vídeos promocionales.

El primer nombre ya ha sido confirmado oficialmente este lunes en El debate de las tentaciones. Se trata de Rubén Sánchez, tentador de la primera edición que logró conquistar a Fani Carbajo.

Ruben, tentador de Fani, volverá a 'La isla de las tentaciones'. Mediaset

El polémico joven cautivó a la concursante con su desparpajo y su don para ligar. Estefanía acabó cayendo en la tentación y, tras el dramático abandono de Christofer, quiso salir del programa con Rubén, pero el chico daba la sorpresa y rechazaba a Fani en la hoguera final: "El paso de los años me ha enseñado que me tengo que dejar llevar más por la razón que por el corazón. Si ha entrado aquí con una pareja de siete años y le ha pasado esto. ¿Por qué no le puede pasar esto conmigo fuera?", reflexionaba para explicar su plantón.

Desde entonces, Rubén se ganó la animadversión de Fani, que volvió con Christofer tras el concurso. La exparticipante se enteraba en directo este lunes de que su extentador volvería a Villa Montaña para encontrar una nueva conquista y comentaba lo siguiente: "Él puede hacer lo que le dé la gana, pero a mí me parece hipócrita porque me dejó en la hoguera diciendo que no podía estar con una chica que era infiel a su pareja de esa forma. ¿Para qué vuelves? Él me dejó echándose medallitas y ahora vuelve", le ha recriminado.

La otra soltera que se convertirá en tentadora VIP es Fiama Rodríguez, participante de la primera edición del reality. La joven canaria entró al programa con Álex Bueno, extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa con el que estaba prometida.

Fiama será tentadora VIP en 'La isla de las tentaciones 3'. Mediaset

El acercamiento de Fiama con Joy en Villa Montaña generó inseguridades y celos en Álex. Pese a que la pareja decidió irse junta del programa, la boda estaba en el aire y poco después de volver a España la relación se rompió definitivamente.

Como ya hiciera su compañera Andrea en la pasada edición, Fiama vuelve ahora a La isla de las tentaciones como soltera, dispuesta a conquistar a uno de los participantes de la tercera entrega del reality. No se sabe si encontrará o no el amor en el programa, pero lo cierto es que muchos espectadores han reconocido el tatuaje de su espalda en una promo en la que aparece besando a uno de los chicos, por lo que parece que la canaria lo va a pasar muy bien durante su segunda oportunidad.