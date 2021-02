TVE apostará por un segundo prime time en miércoles con 'Dos parejas y un destino'

TVE apostará por un segundo prime time en la noche de los miércoles y, tras la emisión de un nuevo capítulo de La Caza. Tramuntana, la cadena pública estrenará su nuevo programa de viajes Dos parejas y un destino.

Según ha anunciado la cadena en nota de prensa, el nuevo programa se estrenará el próximo miércoles 10 de febrero, a partir de las 23:10 horas, por lo que competirá con toda probabilidad contra Mujer y Love is in the air

Cada semana una persona muy famosa será el anfitrión sorpresa que organizará dos recorridos para las parejas del programa: una ruta muy exclusiva para realizar con maletas, y una experiencia de aventuras más apta para mochileros.

En los primeros programas las parejas de viajeros serán Gonzalo Miró y Florentino Fernández, y Anne Igartiburu y María del Monte. Después, cogerán el testigo Jesulín de Ubrique y Chenoa, y La Terremoto de Alcorcón y Pedro Delgado.

Los cuatro protagonistas recibirán semanalmente una carta anónima del anfitrión en la que les desvelará el destino que van a visitar y las instrucciones necesarias para realizar su viaje. Les especificará también las experiencias a las que se enfrentarán para que decidan si necesitarán maleta o mochila.

El viaje durará dos días y, una vez finalizado, las dos parejas se reunirán en un punto clave de la ruta para descubrir al anfitrión sorpresa, muy conocido por todos los españoles, que les ha organizado la aventura. Una vez resuelto el misterio, los cuatro viajeros podrán valorar su viaje y agradecer o reprochar al invitado la ruta que les ha organizado.

Dos parejas y un destino es una producción de RTVE en colaboración con Proamagna (Mi casa es la tuya). Un formato road movie para todos los públicos que mostrará la cultura, belleza e idiosincrasia de los destinos turísticos nacionales.

Dos parejas - Flo, Gonzalo, María y Anne II

Destinos turísticos nacionales

Castilla-La Mancha, Cádiz, Pirineos o País Vasco serán algunos de los primeros destinos de las parejas del programa. Recorrerán muchos rincones de esos territorios y vivirán nuevas experiencias como dormir bajo las estrellas, superar sus propios miedos o alojarse en las entrañas de la tierra. Los viajeros se abrirán al público de forma divertida y emotiva.

Primera parada: Castilla-La Mancha

En el primer programa, las parejas formadas por Gonzalo Miró y Florentino Fernández, y Anne Igartiburu y María del Monte viajarán a la tierra de ‘El Quijote’, de los molinos y sus leyendas, para descubrir los rincones favoritos del anfitrión sorpresa que les ha preparado la visita.

En esta ocasión, Gonzalo y Flo viajarán con maleta y todo tipo de lujos, mientras que Anne y María tendrán que hacerlo como mochileras en busca de aventuras.

Además, este primer programa de Dos parejas y un destino contará con la participación de Pepe Rodríguez, juez de MasterChef y chef del restaurante El Bohío en Illescas, Toledo.