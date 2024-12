La última aparición de Marisa Paredes en televisión: habló en 'Late Xou' de su entrañable 'huelga de hambre' por ser actriz

Triste noticia con la que se ha despertado este martes, 17 de diciembre, el mundo de la interpretación. Marisa Paredes ha fallecido a los 78 años por causas que aún no han trascendido. La actriz era una de las grandes divas del cine español y un referente de su generación.

Su última aparición televisiva, tal y como ha compartido en redes la cadena, fue en La 2 de Televisión Española. El pasado mes de junio, Paredes acudió a Late Xou para ser entrevistada por Marc Giró. En plató, se sinceró sobre lo complicados que fueron sus inicios como artista.

En un principio, la Chica Almodóvar no contaba con el apoyo de su familia. Eran otros tiempos y "la farándula" estaba mal vista. "Mi papá no quería que me dedicara al mundo de la farándula. Ahora todo el mundo quiere ser famoso, tener redes y ser millennial, pero entonces no", aseguraba la invitada.

"Dedicarse al teatro era como tirarse al río. Me dijo que ni hablar. Entonces, me metí en la única habitación que teníamos en la portería. Estaba la portería y esa habitación. Que eso me hizo desear siempre una habitación propia, como la novela de Virginia Woolf", explicó Marisa.

"Me encerré en aquella habitación y decidí no comer ni beber nada durante un rato. Dos o tres días. Que tampoco se comía mucho porque estábamos en plena posguerra. Mi mamá se preocupó y le dijo a mi padre: 'Mira, Lucio, ya sabes cómo es ella de rebelde. Se va a poner enferma, perdónala", recordó la madrileña.

Marisa Paredes siempre tuvo claro que quería ser actriz. ❤️



Hoy nos ha dejado a los 78 años y le rendimos homenaje recuperando su entrevista en el 'Late Xou con Marc Giró'.



Hasta siempre. 🖤 — La 2 (@la2_tve) December 17, 2024

Al parecer, Petra, que así se llamaba su progenitora, expuso la situación a su marido razonadamente. A este tampoco le convencía que las funciones de teatro acabaran a la una de la madrugada y que una adolescente de 15 años saliese de actuar a esas horas de la noche.

"Entonces la mayoría de edad para las mujeres a los 23 años. Así que mi madre dijo: 'Yo la voy a acompañar y la voy a traer cada noche", rememoró, con gran cariño, Marisa Paredes.

La 2 se vuelca con la actriz

La noche de este martes en La 2 rendirá tributo a Marisa Paredes. A las 22:00 horas, el canal de RTVE emitirá un especial de Historia de Nuestro Cine, con un recuerdo de Elena S. Sánchez y la emisión de Todo sobre mi madre.

La película de Pedro Almodóvar contó con la actriz en su elenco protagonista y recibió los máximos galardones internacionales: seis Goya, Óscar a Mejor Película Internacional, Globo de Oro a Mejor Película en Lengua Extranjera y los BAFTA a la Mejor Película de Habla no Inglesa y Mejor Dirección. A continuación, La 2 recuperará aquella entrega de Late Xou en la que Marc Giró recibió a Marisa Paredes.