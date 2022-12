Vicente Vallés confiesa cómo es su relación con otros presentadores: "Hay rivalidad"

Joaquín, el novato acogía en su última entrega a uno de los periodistas estrella de la cadena, Vicente Vallés. El presentador de Antena 3 Noticias conduce cada noche los informativos más vistos de la televisión de nuestro país, siendo líderes cada edición diaria.

Para meterse en el papel de su invitado, el jugador de fútbol acudía a los estudios de Atresmedia donde debutó en el plató del presentador de informativos. En ese escenario, ambos repasaron la trayectoria laboral del comunicador y sus aspectos más personales.

Entre esos aspectos, el presentador no dudó en confesar cuál es su "defecto" que todavía no ha logrado solucionar mientras está presentado un informativo. "Me pasa siempre. Yo, con cierta facilidad, puedo contar noticias serias, pero me cuesta muchísimo poner una sonrisa cuando tengo que contar una noticia divertida", aseguraba.

[Pedro Piqueras vuelve a pronunciarse sobre las transiciones de 'Sálvame': "No es lo más apropiado"]

Aunque el espacio informativo que presenta Vallés es el más elegido por los televidentes, no dudó el afirmar que "la batalla de las audiencias siempre es dura" porque hay "mucha competencia y los compañeros de las otras cadenas también hacen un muy buen trabajo".

"Hay veces que te va mejor y veces que te va peor. Ahora llevamos una buena racha. Estamos muy contentos en Antena 3 porque está funcionando muy bien. Pero es verdad que ha habido otras épocas mucho peores. Hay que estar siempre preparado para que las cosas dejen de ir bien", insistía. Además, añadía que también influye la programación de la cadena "en general".

Joaquín Sánchez y Vicente Vallés.

Además, reveló que todas las mañanas reciben las audiencias minutadas del telediario, algo que asegura es "bastante angustioso". "De esa forma ves cómo ha funcionado la audiencia a lo largo del programa. Si la gente se ha ido, si viene… Hay gente que saca muchas conclusiones sobre ello".

Joaquín Sánchez le quiso preguntar sobre otros profesionales de la información, y quién era para él un buen presentador: "Una referencia inevitable en España es Matías Prats. Es el maestro de todos nosotros, sin ninguna duda".

En ese momento, también destacó el trabajo de otros compañeros de otras cadenas como Pedro Piqueras o Carlos Franganillo, tildándoles de "magníficos profesionales". Aprovechando su mención, el presentador de Joaquín, el novato quiso saber si existe rivalidad entre ellos: "Rivalidad pero también hay amistad también, con Pedro y Carlos nos vemos periódicamente y quedamos a cenar muy a menudo", aseguró Vicente Vallés.

Sigue los temas que te interesan