Pedro Piqueras vuelve a pronunciarse sobre las transiciones de 'Sálvame': "No es lo más apropiado"

Pedro Piqueras ha visitado el programa Buenismo Bien de la SER para charlar sobre su carrera en televisión cuando está cerca de cumplir 17 años al frente de Informativos Telecinco. Entre los asuntos que el presentador abordó en su entrevista estuvieron las ya míticas transiciones de Sálvame a su informativo, que han copado titulares y miles de comentarios en redes sociales.

El periodista confesó no ser muy dado a conceder entrevistas. "Yo no doy entrevistas jamás. Me cuesta mucho, sobre todo cuando entran por la vía privada", aseguró. Sin embargo, fue su hijo quien le convenció para ir al programa de Quique Peinado, Manuel Burque y Henar Álvarez, ya que es fiel oyente del podcast.

Sobre las polémicas transiciones de Sálvame, el presentador reconoció que a veces son "un problema". "Yo lo que hago con 'Sálvame' es que procuro no escuchar lo que están haciendo porque pasan cosas curiosas y cuando tienes que salir contando que hay 500 muertos por Covid, es difícil", expresaba.

La verdad es que la historia de cómo @GemaJimenez_30 pasó de Pedro Piqueras y luego él pasó de ella y al final acabaron juntos en Buenismo Bien es la mejor peli que nos vamos a montar en toda la temporada 🫶🫶🫶



El programa completo en Youtube: https://t.co/RrDWSBmYKG pic.twitter.com/wrXMsG4bs8 — Buenismo Bien (@BuenismoBien) November 9, 2022

A pesar de ello, Piqueras afirmaba que su espacio informativo y el programa de La Fábrica de la Tele tienen "una convivencia". "Yo lo que hago es no oír para no verme influenciado, porque podría salir riéndome y yo que soy de risa fácil...", bromeaba.

Pese a que no le molestan esas transiciones, sí considera que en algunas ocasiones no han sido apropiadas y asegura haber hablado de ello con Paolo Vasile. "Sí que hay veces que se dicen cosas que no son lo más apropiado para dar paso a un informativo. Pero yo miro para otro lado y me dirijo al público", agrega.

Esa convivencia entre el entretenimiento y la información a veces es complicada, pero Piqueras defiende que en Telecinco se siente absolutamente libre para contar a los espectadores lo que pasa en el mundo. "Telecinco es una cadena muy volcada en el entretenimiento y en acompañar a la gente. Yo tengo que agradecer una cosa, hay 'Sálvame' o después 'La isla', lo de Rocío, pero yo en esta casa me he encontrado muy a gusto", aseveró.

"Interesan mucho esos programas porque es una cadena ligada al entretenimiento", añadía el periodista. "Y tengo que decir una cosa: nunca me he sentido tan libre como aquí. Nunca he tenido a nadie diciéndome hay que contar esto. Y eso da una libertad tremenda".

[Piqueras se pronuncia sobre las transiciones de 'Sálvame' y cuenta su doloroso secreto para no reírse]

Tras 34 años en televisión, la mitad de ellos al frente de Informativos Telecinco, Pedro Piqueras defiende que no se ha cansado de su profesión, aunque reconoce que a veces su compromiso con el trabajo le afecta en su vida diaria. "Es un rollo porque no puedo ir a los estrenos de teatro, no he podido ir a ningún partido de Champions. No puedo tener ni siquiera la libertad de no ir. No he llevado una vida como la gente, yo todas las relaciones las tengo los fines de semana", narra.

"Yo entro sobre las 11 y media o 12 del mediodía. Soy el director de Informativos, hago la reunión de las 13. Pero a mí me gusta mi trabajo, creo que es un exceso tantos años haciendo lo mismo, pero me ha gustado mi trabajo y me sigue gustando. Cada día, después de 34 años en la televisión, me enfrento con ilusión a una escaleta nueva", dijo en la entrevista radiofónica.

Si hay algo que marcará su 17 aniversario conduciendo el informativo de Mediaset, eso es la marcha de Paolo Vasile. "Vasile parecía que era eterno y ahora se va. Ahora me convierto en el más viejo de la compañía, cumplo 68 en mayo. Yo pensé que me iría antes", comentaba. Además, reveló que él había recibido una oferta para irse de la compañía y decidió rechazarla "por fidelidad a Vasile".

Sigue los temas que te interesan