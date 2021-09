Piqueras se pronuncia sobre las transiciones de 'Sálvame' y cuenta su doloroso secreto para no reírse

Pedro Piqueras ha sido el padrino del estreno de Los Teloneros, el nuevo programa de Antonio Castelo y Miguel Lago en Cuatro. El presentador de Informativos Telecinco ha estado en el plató y ha mostrado su faceta más desenfadada y humorística.

Entre los asuntos que el periodista ha abordado en este irreverente informativo ha estado el de las polémicas transiciones que le han hecho desde Sálvame Tomate y que más de una vez se han vuelto virales y han generado críticas.

Pese a que muchos espectadores han interpretado las caras de Piqueras en esas transiciones como un gesto de evidente enfado con Sálvame, el presentador lo desmiente: "Ellas estaban bailando y yo empezaba el informativo con una noticia sobre muertos de Covid. Yo no les ponía a ellas cara de odio ni nada así... mi cara solo era de pensar: que me den paso pronto", ha contado.

¡Ojo la cara de Piqueras cuando le da paso Raquel Mosquera desde 'Sálvame'! 🤣🤣 pic.twitter.com/4hQbYRIcjk September 23, 2020

Además, el conductor de la segunda edición del informativo de Telecinco ha repasado con Lago y Castelo algunos de sus recordados ataques de risa en directo. El más reciente, que también se hizo viral, se produjo cuando tuvo que dar paso al vídeo de un trabajador que estaba desinfectando las escaleras mecánicas del metro de Bilbao subido en uno de los escalones, por lo que siempre limpiaba la misma zona.

"Ese día había visto el vídeo y sabía que me podía reír, pero se me olvidó el alfiler del traje que uso para no reírme", ha confesado Piqueras. Preguntado sobre la labor de ese alfiler, el presentador ha desvelado que es su secreto para no reírse en directo: "Si veo que me voy a reír, me pincho".

Finalmente, el periodista ha hecho gala de su humor y se ha despedido de Los Teloneros con una divertida frase que podría dar ideas a sus jefes de Mediaset: "Me gustaría hacer algo de humor, pero estoy encasillado".

