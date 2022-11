Terelu Campos, al borde de las lágrimas tras acusar a Belén Rodríguez de traición: "Fue para hacer daño"

La amistad entre Belén Rodríguez y Terelu Campos parece estar sepultada. Si hace unas semanas era Kiko Hernández el que aseguraba no querer "saber nada" de la que fuera su amiga durante 20 años, en la tarde de este 24 de noviembre ha sido el turno de la hija de María Teresa Campos.

Y es que según Sálvame, fue Belén Rodríguez la que avisó a la prensa de la visita de Kiko Hernández a su madre, en plena polémica con Alejandra Rubio. Terelu Campos lo sabía, y se siente traicionada por su amiga, acusándola de jugar tanto con su madre como con su hija.

Todo sucedió este verano, cuando en plena polémica entre Hernández y Alejandra Rubio (cuando la 'influencer' desveló su animadversión hacia el colaborador), se produjo una visita del colaborador a María Teresa Campos, una comida en casa de la presentadora a la que también asistió Alejandra y que se filtró a los medios de comunicación.

En ese momento, ninguno de los asistentes al evento conocían quién había filtrado el encuentro, hasta esta misma tarde. Al parecer, según afirma el programa de Telecinco, Belén Ro advirtió al programa de esta comida, para que "llevaran una cámara y captaran el momento", para luego "comentar durante toda la tarde en Sálvame".

Terelu ha desvelado que ella ya lo sabía, y que no entendía la traición de su amiga. "A mí, lo que me arrasa en ese momento son dos cosas, una que mi 'hermana' juegue…", decía Terelu mientras se echaba las manos a la cabeza: "Con la que dice que es su madre".

Terelu Campos en 'Sálvame'.

Y es que la presentadora cree que también intentó "hacer daño" a su hija, que no tenía conocimiento de nada porque, si asistió a la comida, "es porque la llamó su abuela para invitarla".

"Utilizó a esas personas para hacer daño, personas que no tenían conocimiento de nada", continuaba Terelu haciendo referencia a Rocío Carrasco y Fidel Albiac, que también asistieron al encuentro.

Por su parte, Kiko Hernández se mostraba muy sorprendido ante esta confesión y aseguraba que no entendía por qué su amiga había hecho eso. "No la quiero ver ni en pintura nunca jamás en mi vida", comentaba horas antes de conocer la noticia. Es más, el colaborador desearía no haberla hecho partícipe de su vida: "Me arrepiento de haberla metido en mi casa y de que conozca a mis hijas".

Además, asegura que se había sentido "manipulado" en su ámbito profesional, incluso confesaba que había cargado contra gente del programa porque así se lo habría dicho ella.

