Lluvia de críticas a 'Sálvame' por su forma de tratar el estado de salud de Bernardo Pantoja, padre de Anabel

Sálvame ha comenzado el programa de esta tarde de jueves con uno de sus redactores, Mario Ortiz, cantando en mitad del plató el tema Yo quería, canción que ha publicado Anabel Pantoja en redes sociales antes de coger un tren de forma urgente para acudir junto a su padre, Bernardo Pantoja, ingresado desde hace semanas en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Mientras la actuación se producía, los colaboradores guardaban silencio delante de la gran pantalla del plató con un montaje de una imagen de Anabel Pantoja junto a su padre y una imagen del hospital.

"En las últimas horas, el estado de salud del hermano de Isabel Pantoja ha empeorado hasta el punto que quienes están día y noche a su lado han decidido avisar a Anabel Pantoja porque podrían ser los últimos momentos de padre e hija juntos", aseguraba Adela González. Asimismo, los colaboradores aseguraban que Isabel Pantoja se encontraría dentro de la habitación junto a su hermano.

Rafa Mora apuntaba en Sálvame que Kiko Rivera no conocía la noticia del estado de salud de su tío: "He intentado ponerme en contacto con Kiko, le he trasladado la información que barajamos nosotros y, al parecer a él no le han trasladado la gravedad del asunto (...) Entiendo que habrá tomado una decisión", comentaba el colaborador del programa.

Asimismo, el estado de salud de Bernardo ha dado pie al programa a comentar varios asuntos sobre la vida de Isabel Pantoja, sobre todo por la presencia de Begoña Gutiérrez, examiga de la cantante.

Una forma de tratar la enfermedad y el delicado estado de salud de Bernardo que ha provocado una lluvia de críticas en redes sociales. "No tienen escrúpulos ni respeto", "hacen audiencia por lo que le pasa a Bernardo" o "vergüenza ajena" son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Espero que Anabel Pantoja no se esté enterando de este circo. Se está muriendo su padre!!

Sois INHUMANOS!!👎👎#yoveosalvame — Belisa (@beli_meto) November 24, 2022

Lo triste és que hoy van hacer audiencia por lo q está pasando con Bernardo.

Que SUCIOS son

#yoveosálvame — I'm Looking (@ImLooking8) November 24, 2022

Me da vergüenza lo que estoy viendo ahora soy yo la que dice esto me voy a Antena 3 al menos no harán lo que hace Sálvame#yoveosalvame — Vanessa 🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦 (@Vanessa08802744) November 24, 2022

He sentido vergüenza ajena del trato a la familia Pantoja #yoveosalvame — Ross garcia (@Rossgar56891132) November 24, 2022

