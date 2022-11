Manuel Carrasco recuerda en 'El Hormiguero' su peor caída en el escenario: "Me clavé el micrófono"

El Hormiguero ha cerrado la semana con la visita del cantante español Manuel Carrasco, que acudía al programa de Pablo Motos para presentar Corazón y Flecha, su nuevo disco que ve la luz este 25 de noviembre.

"He viajado hasta mis orígenes para hacer este disco, porque hacer un nuevo disco después de tantos años para seguir convenciendo al público, da mucho vértigo", aseguraba el invitado.

Con este álbum cierra un año en el que ha logrado convertirse en el artista español que más público ha congregado en un solo concierto en nuestro país. "74.435 personas acudieron a tu concierto en el Estadio de La Cartuja de Sevilla", contextualizaba el presentador. "Es casi inexplicable decirte lo que sientes. En mi vida había sentido algo así, sentirme tan vulnerable y fuerte a la vez".

.@manuelcarrasco_ obtiene el récord congregando a 74.435 personas en La Cartuja al finalizar la gira “Hay que vivir el momento” #CarrascoEH pic.twitter.com/sRQI1vwKbx — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 24, 2022

El presentador le ha preguntado el motivo de su curiosa dedicatoria del evento, y es que se lo dedicó a su jefe de seguridad. "Hace años fui a un concierto de Bruce Springsteen, en La Cartuja. José Antonio, el jefe de seguridad, me vio en una de las gradas más arriba y me coló. Me llevó para la primera fila. En ese trayecto me dijo: 'Un día vas a llenar todo esto tú'. Por eso, el día que hice el concierto, José Antonio era mi jefe de seguridad y fue el primero al que le dediqué el concierto. Porque creyó en mí".

Pero parece que las experiencias de Carrasco en el escenario no siempre han sido buenas, tal y como él mismo ha recordado en el plató de Antena 3. "Cuando te emocionas, a veces te pasan estas cosas en el escenario", comentaba Pablo Motos mientras daba paso a un vídeo donde se podía ver al cantante sufriendo una terrible caída en uno de sus conciertos en Málaga.

"Salté y me resbalé. Me clavé el micrófono en la espalda y en el momento de la caída con la adrenalina intenté levantarme, pero me di cuenta del daño que me había hecho. Incluso me mareé. De hecho, estuve varios días fastidiado después del concierto", comentaba el invitado que, desde entonces, intenta "saltar pero menos".

