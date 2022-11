Ester Expósito desvela en 'El Hormiguero' su mayor fobia: "Me quedo paralizada".

Ester Expósito se convertía en la invitada de El Hormiguero en este miércoles 23 de noviembre. La actriz acudía al plató de Pablo Motos para presentar su nueva película de terror, Venus, que se estrena el próximo 2 de diciembre.

En el filme, Ester interpreta a una gogó de la noche madrileña quien, tras robar una bolsa con pastillas de éxtasis, huye herida y se refugia en la casa de su hermana y su sobrina para evitar acudir a un hospital. Allí empiezan a ocurrir fenómenos extraños. "Es una película que es divertida de ver, además del miedo. Hay mucha sangre", explicaba la invitada entre risas.

El presentador le ha querido preguntar si le gusta ver y trabajar en películas de terror, algo que ha afirmado inmediatamente. "Mi género favorito es el terror. Empecé a ver películas de miedo desde muy pequeña, de hecho, vi Rec con 11 años. Me gustan porque me generan adrenalina", confesaba la actriz.

Además, añadía que lo que más miedo le da son las historias sobre psicópatas o asesinos. "Estoy obsesionada y soy adicta a los documentales de asesinos en serie, es algo brutal".

A Ester Expósito le encanta el cine de terror #ExpósitoEH pic.twitter.com/dYIoutPurf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 23, 2022

En ese momento, el presentador ha querido conocer qué cosas le daban más miedo y cuáles eran sus fobias. "Tengo una fobia brutal a las arañas, pero me encantan los tiburones blancos. Las arañas me parecen seres inquietantes, no me gustan nada. Solo de pensar que se me posa una, me quedo paralizada".

[La Bien Querida confiesa en 'El Hormiguero' su divertido encuentro con la reina Letizia: "Es muy graciosa"]

La actriz asegura que su fobia le genera no parar de buscar arañas en sus redes sociales. "Se me ha modificado el algoritmo de Instagram y en la lupa (el buscador) solo me salen arañas", confesaba entre risas. "Pero me salen también muchas cosas del mar, porque mi sueño es nadar con tiburones blancos".

Tras este momento, el presentador le ha querido preguntar cómo valora su salto a la fama internacional después de su paso por Élite. "Nos dijeron que había series en Netflix que te podían cambiar la vida y al final tienes que acostumbrarte. Salgo mucho de fiesta para intentar llevar la misma vida que antes", aseguraba. "Soy tímida y me gusta pasar desapercibida y no me acabo de acostumbrar a la exposición", sentenciaba.

Sigue los temas que te interesan