El error de María Patiño que desvela por qué 'Sálvame' ha dejado de hablar de Belén Rodríguez.

La amistad entre Kiko Hernández y Belén Rodríguez ha sido uno de los últimos temas estrella de Sálvame. Durante casi un mes, el programa vespertino de Telecinco ha tratado el conflicto entre ambos, cubriendo sus horas de directo hablando y analizando el préstamo de 100.000 euros que la colaboradora había prestado a Kiko el pasado año 2017.

Ella decidió apartarse de la polémica, aunque el programa continuaba hablando sobre su vida incluso realizando guardias de varios días desde un balcón cercano a su vivienda, enfocando en todo momento a su vivienda para grabar sus movimientos. De hecho, Belén acabó llamando a la Policía para que interviniera.

Desde que comenzara esta semana, el formato de La Fábrica de la tele no ha vuelto a hablar sobre la colaboradora. Muchos espectadores esperaban que este cambio se debiera a los límites cruzados con la implicada, pero un error de María Patiño ha desvelado la verdadera razón del silencio sobre Belén Rodríguez.

Todo ocurría en la tarde de este miércoles 23 de noviembre, cuando Kiko Hernández se encontraba de nuevo en el foco de la noticia debido a su amistad con Fran Antón. En ese momento, el colaborador le pedía a la dirección si podía realizarles una pregunta. "No sé si me van a contestar, pero os la quiero hacer", comentaba Kiko mientras se la decía a Patiño en privado, para que fuera ella la encargada de realizar la cuestión y que nadie más supiera de qué pregunta se trataba.

La periodista se levantaba hacia el puesto de dirección, pero lo que no sabía era que su micrófono continuaba activo y que toda la audiencia ha podido conocer el contenido de la cuestión. En voz baja y pensando que nadie lo escuchaba, la gallega lanzaba la pregunta: "Me dice Kiko que te pregunte por qué se ha cortado el tema de Belén".

La respuesta del director no se colaba por el micrófono, pero la presentadora la reproducía casi al completo al comunicársela en directo a Kiko Hernández: "Tú conoces el negocio, tú sabes que el público manda y es el que solicita y dice los temas que quiere. Es el que provoca interés sobre unos temas u otros. Para eso existen las audiencias, para que los directores las analicen y vean qué les interesa y qué no". Es decir, que la dirección de Sálvame asegura que el tema de Belén no ha generado interés en el público, y que la curva de audiencia baja cuando tratan ese asunto.

"Si se entera, se moría. Vamos, que si ustedes ven que un tema que se trata y al día siguiente no, es porque esa persona no genera audiencia", apuntaba Kiko Hernández, a lo que añadía que "esa persona no vende ni pipas". El colaborador no hacía referencia directamente a Belén, ya que no sabía que el nombre se había escuchado por el micrófono de su compañera.

