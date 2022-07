Raquel Mosquera, reprendida en ‘Viva la vida’ por comparar a Pilar Vidal con la cerdita Peggy

Raquel Mosquera ha sido una de las grandes protagonistas de Viva la vida durante este fin de semana. La peluquera volvía a colaborar en el espacio después de que viese la luz el cuarto capítulo de la serie documental En el nombre de Rocío, en la que Rocío Carrasco desmonta a la que fuese mujer de su padre. La jornada arrancó con Emma García haciéndose eco de los insultos de Raquel, que había llamado “cortita”, “tonta” o “payasa” a Rocío a través de Instagram.

“Yo lo único que he hecho es defenderme. Sabes que una víbora, si se siente atacada, suelta el veneno, pero yo soy como una leona, si me atacan, lo que hago es proteger a los míos”, se justificaba la colaboradora. “Tú eres libre de hablar y decir lo que quieras, pero a mí me gusta más la Raquel que no insulta”, le decía entonces Emma García.

Raquel continuó explicando entonces que no se arrepentía de ninguna de sus palabras, y que escribió el texto una noche y al día siguiente se fue a trabajar. “Me defiendo yo solita como puedo. Yo no necesito amiguis. Las personas que salen y dicen las cosas de corazón como profesionales como Marisa o Raquel son…”. “¿Entonces nosotros qué somos, gilipollas?”, preguntaba Sergio Pérez.

“Hay que pararle los pies a Raquel. No consiento que ponga en duda mi profesionalidad”, replicaba entones Pilar Vidal, a quien Emma García le daba la razón. “Es que les estás atacando directamente Raquel”, explicaba la presentadora. Vidal continuó: “No lo voy a consentir más. Yo a ti te respeto como personaje. Ubícate. Tú estás aquí por ser la ex de Pedro Carrasco. Yo soy periodista desde hace 30 años, deja de llamarme amiga”.

Entonces Pilar Vidal abría otro melón relacionado con las redes sociales y le reprochó que las redes sociales un usuario la hubiese comparado con la cerdita Peggy de Los Teleñecos y que Raquel le hubiese dado a like. “Busca alguna vez que yo haya bromeado o burlado cuando tú hayas estado enferma. ¿Tú te atreves a burlarte de la gente con sobrepeso? ¿Te crees que yo soy Peggy, tú te has visto?”, reprochaba, visiblemente enfadada.

Raquel intentaba explicar que ella no lo había escrito, y le tuvieron que aclarar que, al haber dado a ‘me gusta’, significa que está de acuerdo con lo que la otra persona habría escrito. “Me parece feísimo, sinceramente”, apuntaba Emma García entonces, mientras que Pilar calificaba lo sucedido como “bajuno”. Raquel solo atinaba a responder que ella recibe “un montón” de mensajes similares, pero Pilar seguía diciéndole que no pida luego respeto. “Raquel, escúchame una cosa. ¿No tienes argumentos suficientes para rebatir como para hacer esto? Es que está fuera de lugar, no tiene ningún sentido”, terminaba advirtiéndole Emma García.

Durante mucho tiempo fui defensor de Raquel Mosquera como personaje televisivo. Ahora, que se le ha caído la careta y sus mentiras han quedado más que demostradas, no me puede generar más rechazo… pic.twitter.com/Kwunbs1ge2 — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) July 10, 2022

