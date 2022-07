Rocío Carrasco desmonta con papeles las mentiras de Raquel Mosquera sobre la herencia de su padre

En las últimas semanas, una de las críticas que más se ha repetido contra Rocío Carrasco tras la emisión de En el nombre de Rocío es que la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco se estaba limitando a dar su opinión sobre hechos del pasado sin aportar pruebas.

Pues bien, en el cuarto capítulo de la docuserie que se ha estrenado este viernes 8 de julio en Mitele PLUS, la hija de la más grande ha desmontado con papeles las mentiras que ha ido contando a lo largo del tiempo Raquel Mosquera sobre la herencia de Pedro Carrasco.

Así, por ejemplo, la peluquera contó en 2016 en la revista Semana que el seguro de vida de Pedro Carrasco se repartió con Rocío. Sin embargo, Carrasco ha mostrado los documentos donde queda reflejado que el seguro de vida de su padre se le adjudicó a Mosquera por ser beneficiaria.

[Rocío Carrasco: "Raquel Mosquera sabe cuánto bebió mi padre en nuestra última charla, se lo sirvió ella"]

Asimismo, la viuda de Pedro Carrasco dijo que la hija de su marido le pagó 24.000 euros para compensar errores hechos en la repartición. No fue así. Rocío Carrasco ha demostrado que en el acuerdo que firmaron quedó sellado que el usufructo temporal de la vivienda del Paseo de la Habana se extinguiría cuando Mosquera contrajese nuevo matrimonio o conviviese como pareja con otra persona.

"Cuando estamos grabando Rocío, siempre, me entero de que tiene una relación nueva y de que se ha comprado un chalet con la intención de vivir con esta persona. Me entero que ella ya no está viviendo en el piso de Paseo de la Habana y me entero que lo ha alquilado por un precio mayor del que correspondía en cuota de usufructo", cuenta Rocío.

"Es entonces cuando le hago saber que debe abandonar el piso por haber incumplido la cláusula del acuerdo. Ella me demanda y lo que hago es hablar con los abogados y para no llegar a pleitos porque no tenía fuerzas, le doy 24.000 euros. Es decir, el doble de lo que se valoró el usufructo de la vivienda", cuenta.

Acuerdo entre Rocío Carrasco y Raquel Mosquera.

"Parece que soy gilipollas, ¿verdad? Ella no se lleva menos. Ella se lleva siempre de más. Raquel Mosquera no tiene un pelo de tonta. Es mala, pero no es tonta. Es lista, pero no inteligente. Tiene la picardía de la maldad, pero no es inteligente", critica.

Rocío también ha contado que, a la hora de vender el piso de su padre, éste se vendió por 18 millones más de lo que valía en 2001, que estaba valorado en 35 millones. "Faltaría más que tenga que venir Raquel Mosquera a decirme por cuánto tengo que vender el piso de mi padre. ¿Le digo yo a ella cuánto tiene que cobrar el corte de pelo?", se defiende Rocío.

La colaboradora de Sálvame también ha aprovechado para pedirle a Raquel Mosquera objetos de su padre. "Ella dice que nunca le he pedido nada, que solo quería lo económico. Que si se lo hubiera pedido, me lo hubiera dado. ¡Raquel! ¡Dame los trofeos de mi padre! También las fotografías de mis abuelos, que no los has conocido. Dame mis cosas, que son mías".

Por otra parte, la hija de Rocío Jurado ha contado que Raquel Mosquera y Antonio David operaban juntos. "Emprenden acciones judiciales en mi contra de manera paralela. Todo se organiza y orquesta de una forma paralela. Estaban jugando los dos a hundir la flota cuando yo estaba en Houston con mi madre".

