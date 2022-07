Las claves sobre el futuro incierto de Emma García en Telecinco tras el fin de 'Viva la vida'

Viva la vida no esperará a que finalice el mes de julio para despedirse definitivamente de los espectadores. Aún restando un último fin de semana en el mes, será el próximo domingo 24 cuando termine el contrato de Cuarzo Producciones y el magacín de corazón y sucesos de Emma García diga adiós con su futuro en el aire… o más bien el futuro de sus colaboradores y de la propia presentadora.

A la espera de cómo funcionará su sucesor Ya es verano, a cargo de Unicorn Content y presentado por Frank Blanco, Verónica Dulanto y Marta González Novo, la duda sobre qué emitirá Telecinco el próximo otoño dependerá del resultado de esta nueva apuesta que, aunque sin dejarlo de lado, no se centrará tanto en el corazón y las polémicas como sí lo hace Viva la vida. Programa que, por otro lado, lleva unas semanas en plena forma aumentando sus datos de audiencia por encima del 13%, algo más de 2 puntos por encima de su media de temporada.

¿Cuál será el próximo destino dentro de Mediaset de la llamada “niña mimada” de Paolo Vasile? El futuro de Emma García sigue sin despejarse y aún no lo tendrían del todo claro en los despachos del grupo. Lo cierto es que la presentadora vasca tiene contrato de larga duración con la cadena por lo que es preciso -si no quieren seguir pagándola, teniéndola en los “pasillos”- buscarle un nuevo proyecto cara al regreso de sus vacaciones. No obstante, como apuntamos, todo dependerá de las audiencias que Ya es verano logre durante los meses de julio y agosto.

Pero si hay una cosa clara es que García no puede estar sin programa. Forma parte de ese pequeño grupo de presentadores estrella de la cadena que Telecinco mima con recelo como son Ana Rosa Quintana, Jorge Javier Vázquez, Sonsoles Ónega, Carlos Sobera y Jesús Vázquez. También lo era Jordi González, pero su ubicación en la parrilla de Telecinco y más tras el gran recibimiento de Ion Aramendi, se ha vuelto complicado.

Emma atesora una enorme experiencia delante de las cámaras de más de 25 años desde que empezara en ETB, la televisión autonómica vasca. Sus principales cometidos en Telecinco, aparte de Viva la vida, han sido A tu lado y Mujeres, Hombres y Viceversa. Entre éstos también condujo sonoros fracasos como Abre los ojos y mira, ¡Clever! o Ex, ¿qué harías por tus hijos?

En 2008, solo unos meses después de la cancelación de A tu lado, se colocaba el frente de Mujeres y Hombres y Viceversa en el cual estuvo la friolera de diez años. Aunque al principio supuso un gran éxito de audiencia, el paso del tiempo y la falta de participantes carismáticos como en sus inicios, propició su bajada de audiencia, su traslado a Cuatro y, finalmente, su cancelación. Emma García estaba cansada y se sentía desaprovechada en el concurso de parejas, por lo que pidió a Vasile un nuevo formato. Es de sobra conocido la especial simpatía del italiano por la vasca, a la que considera como uno de los mayores descubrimientos de su carrera desde que aterrizara en España. Y no tardó en buscarle acomodo en Viva la vida, lo que propició la salida de la que era por aquel entonces su presentadora, Toñi Moreno.

Posibles nuevos destinos de Emma García en Mediaset

Lo cierto es que Emma García tiene por delante un futuro incierto, al menos si analizamos la actual parrilla de la cadena y sus planes a corto plazo. Con un day time liderado por el tándem Ana Rosa – Sonsoles – Jorge Javier, es complicado que la presentadora pueda tener un hueco claro. Y más si Jorge Javier Vázquez ya cuenta en Sálvame con hasta tres copresentadoras: María Patiño, Terelu Campos y Adela González. Además, Emma jamás ha sido presentadora suplente de ningún rostro estrella de la cadena por lo que su ubicación se complica aún más.

García podría tener hasta cuatro posibles huecos dónde encajar. El primero de ellos, sería volver con un renovado magacín en fin de semana si Ya es verano no triunfa y Vasile impone a Unicorn Content que sea la vasca la presentadora. Al menos en el caso de que la productora continúe haciéndose cargo de las tardes del sábado y el domingo.

Otro sería un prime time al más puro estilo Déjate querer. Un programa que, como Hay una cosa que te quiero decir o Mi casa es la tuya le sirve a Telecinco, para completar diversos prime time en su programación anual. O por qué no a través de La Granja, que llegará a la cadena como un programa de access prime time y en diferido y con debates semanales.

Y por último, Telecinco y Cuatro tienen franjas débiles que cubrir. Emma García sería una perfecta conductora de un nuevo intento por asentar la franja de las 20 horas en Telecinco; de confiar en ella para resucitar formatos tróspidos en barbecho tras el éxito de Mi gran boda gipsy o un magacín matinal que haga que Cuatro salga de la invisibilidad absoluta.

