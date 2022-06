Emma García se pronuncia entre bromas sobre la cancelación de 'Viva la vida'

Esta semana saltaba la noticia: Telecinco cancelará definitivamente Viva la vida y el programa no volverá después de agosto. La productora Cuarzo sigue cediendo terreno en la cadena -ahora únicamente le queda La isla de las tentaciones- mientras que Unicorn Content ampliará su presencia ocupándose de un nuevo programa para la tarde de los fines de semana del que apenas se sabe nada aún.

Con todo esto, la expectación era máxima este sábado por si tanto Emma García como alguno de los colaboradores se pronunciaban al respecto. Y aunque de forma indirecta y entre bromas, así sucedía. En la breve sección de cocina capitaneada por el chef Javier Muñoz Calero, en la cual cada tarde de sábado y de domingo se elabora una receta en directo que incluso la degustan algunos de sus colaboradores, José Antonio Avilés comentaba, “Pilar Vidal dice que no quiere que le huela el pelo a bacalao frito porque luego va al concierto de Alejandro Sanz. Ni que Alejandro te vaya a oler el pelo, hija”.

Fue entonces cuando Isabel Rábago aprovechaba el plano y lanzaba una invitación pública al popular cantante para que se anime a visitar el magacín de Telecinco, “que venga cuando quiera”. A lo que la presentadora del formato, Emma García se pronunciaba, “eso sí, que se dé prisa. No es por nada, pero que no tarde mucho en venir porque igual no nos pilla aquí”, comentaba entre risas e ironía señalando varias veces el reloj que lucía en su muñeca. “¡Qué no falte el humor!”, comentaba por detrás una de las colaboradoras.

De momento poco más se sabe sobre el nuevo proyecto. Si Telecinco mantendrá la marca de Viva la vida u optará por otro nombre. Y sobre todo cuál va a ser el futuro de los colaboradores ya que será, en buena medida, la nueva productora la que decidirá si algunos de los actuales, se mantiene en el nuevo espacio en el caso de que el enfoque del mismo verse también sobre noticias del corazón, realities y conflictos propios entre colaboradores y programas de la cadena.

Respecto a Emma García, fue en 2015 cuando la periodista vasca y Mediaset España alcanzaban un acuerdo para renovar el contrato de larga duración que une a la presentadora con la compañía de forma ininterrumpida desde el año 2002. 20 años de presencia continua de Emma García en la cadena dónde también ha presentado otros formatos como A tu lado, ¡Clever!, El juego de tu vida, La noche de los sueños, Nada es igual, Materia reservada, Abre los ojos… y mira y Ex, ¿qué harías por tus hijos?, entre otros. Se desconoce si García presentará el nuevo magacín o si Telecinco la reubicará en otro de los programas de la cadena.

