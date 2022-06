Jedet, sobre su encuentro con Lindsay Lohan: "Después de conocerla empecé mi transición"

La noche D se vestía de gala en Televisión Española, y es que el formato presentado por Eva Soriano acogía una sorprendente temática; la noche de las estrellas. Para descubrir más sobre este mundo recibía a dos auténticas estrellas, al director de cine Santiago Segura y a la 'influencer' y cantante Jedet.

Los dos invitados de la noche confesaban algunos de sus momentos más curiosos junto a sus fanes o seguidores, aunque antes de iniciar la charla, Segura hacía un apunte sobre el concepto en sí de la fama. "Puede ser famoso cualquier imbécil. Lo bonito es el reconocimiento, no la fama vacía", aseguraba ante el aplauso del público de La 1.

Ambos acumulan miles de seguidores y son el referente de muchas personas, pero la presentadora ha querido saber quiénes eran sus ídolos de la infancia. "Me gustaba cualquier persona que me hiciera reír, Luis García Berlanga, por ejemplo", comentaba Santiago Segura. "Yo era muy fan de las Spice Girls o Marilyn Monroe. Yo la veía como una virgen, yo soy de un pueblo pequeño de Granada y veía imágenes de Jesucristo y de Marilyn, por eso pensaba que era una virgen", comentaba entre risas.

Jedet nos cuenta en #LaNocheDEstrellas por qué de pequeña pensaba que Marilyn Monroe era une virgen.



Pero sin duda, Jedet es la mayor fan de Lindsay Lohan, algo que compartía con la propia Eva Soriano, momento en el que la cantante aprovechaba para explicar su encuentro con la actriz norteamericana, relato que se complementaba con una imagen de ambas. "Un amigo me dijo que si quería ir a un evento al que ella iba a ir, le dije que sí. No sabía qué ponerme y le pedí a mi amigo que me hiciera un vestido con dos telas. No quería que me viera con una camisa y barba, me afeité y me maquillé porque quería que me conociera como lo que yo aspiraba hacer", explicaba la 'influencer'.

"Pasó a mi lado y me dijo: 'you are fucking amazing'. Pensé que si la que ha sido mi referente me ha dicho que soy increíble... Al día siguiente fui a comprar faldas y vestidos, inicié mi transición y hasta hoy", finalizaba la invitada de la noche.

La cantante y actriz también ha querido hacer un llamamiento a todos los directores y productores españoles, ya que asegura que tiene que irse fuera de España para poder trabajar en el mundo del cine, porque no encuentra trabajo aquí. "En España no me dan trabajo como actriz. A las mujeres transexuales nos cuesta mucho tener un papel. Señores productores, denme una oportunidad porque soy muy talentosa, no doy problemas, solo mantenedme alimentada y guapa y no habrá ningún problema".

