Nia gana la segunda gala de 'Tu cara me suena 9' imitando al polémico rapero Lil Nas X

Nia se alzó como ganadora en la segunda gala de Tu cara me suena 9. La cantante canaria tuvo la ardua tarea de ponerse en la piel de Lil Nas X, uno de los artistas más notorios y polémicos de la escena internacional, e interpretar su tema más conocido; 'Montero: Call me by your name'.

Ataviada como si de un faraón egipcio se tratase, la última ganadora de Operación Triunfo emuló la actuación que el rapero realizó en la pasada gala de los Bet Awards. Una performance incónica a la que supo sacar partido imitando al detalle cada uno de los movimientos del cantante, tarea nada fácil dada la mezcla de masculinidad, feminidad y sensualidad que la estrella norteamericana explota en cada una de sus apariciones.

Esta actuación suponía todo un reto para la propia Nia, ya que ponerse en la piel del intérprete de 'Montero' no es nada fácil. Lil Nas X ha logrado revolucionar la escena del rap en Estados Unidos rompiendo todo tipo de tabúes sexuales, algo verdaderamente complicado dado el tinte homófobo y machista que durante décadas ha acompañado a este género musical. Sin embargo, el joven utiliza como arma arrojadiza su homosexualidad y la explota de forma artística a través de videoclips cargados de escenas de amor entre hombres y la ruptura de los roles de género en lo que se refiere a vestuario. Una propuesta diferente que ha sido muy bien acogida por el mainstream y que esta semana le tocó imitar a la canaria.

"No tengo mucho que decir. Eres una artistaza y te metes en la piel de los personajes. Cuando yo lo digo es porque lo siento de verdad. Cantas, bailas... hija, enhorabuena", le decía Lolita desde su sillón de jurado, mientras que Ángel Llácer se atrevió a calificar su actuación cómo el mejor cambio de género de la historia del programa. Una afirmación demasiado atrevida pero que el veterano juez del formato no dudó en arrojar sobre la participante.

Tras resultar vencedora, Nia anunció que destinaría los 3.000 euros del premio a la Fundación Kirira, que lucha por erradicar la ablación femenina. Una organización que según la artista conoció a través de Beatriz Luengo, que curiosamente también estuvo invitada a la gala donde cantó junto a Lydia Bosch.

Muy cerca de Nia en el panel de puntos quedó Agoney, que imitó a Pitingo logró meterse al jurado en el bolsillo. Una actuación, la del canario, en la que tuvo que intentar eliminar sus rasgos vocales para adquirir los del cantante flamenco durante una actuación en la que interpretó la particular versión de 'Killinf me soflty with this song'. Un duelo entre los dos triunfitos, que desde el primer programa despuntaron como dos de los concursantes más fuertes de la edición.

De cara a la semana que viene, el pulsador ha determinado asignar los siguientes personajes a los concursantes: Los Morancos serán Antonio y Carmen Morales, David Fernández será Raúl, Loles León se transformará en la gran Rocío Dúrcal, Lydia Bosch imitará a Miguel Bosé, Rasel ha sido el afortunado de caer en la casilla 'original y copia' y cantará junto a la Húngara el éxito que tiene con C.Tangana, Eva Soriano será Camila Cabello, María Pelaé interpretará al cantante Camilo, Agoney será Limalh y Nia se pondrá en la piel de Buika. Una gala que vuelve a prometer una semana más risas y espectáculo.

